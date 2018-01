你的器材不支持播放多媒体材料 2018年奥斯卡主要提名名单(英文)

第90届奥斯卡电影金像奖(Academy Awards,正式名称为“学院奖”)提名揭晓。骤眼望去,一个身陷性骚扰风波的新科金球奖影帝无缘提名,一个为视频点播网站拍摄电影的摄影师成为史上第一个提名最佳摄影的女性,一个34岁的年轻电影人可能在时隔八年后成为又一个夺最佳导演奖的女导演……一如以往,好莱坞对电影及电影人的嘉许肯定从未与当下社会及政治议题割裂。

但是,在种族问题、性别平权、国内政治分化等成为近年美国各大电影奖重点关注议题的背景下,2018年的奥斯卡金像奖是否足够体现了好莱坞以及美国一直标榜的多元性?

佳作林立无大热

在今年的提名名单中,《水形物语》(The Shape of Water,另译《忘形水》)以总共13项提名领衔各大奖项,包括最佳电影。

吉勒摩·戴托罗(Guillermo del Toro)的导演作品仅差一项未能追平《彗星美人》(All About Eve,《四面夏娃》)、《泰坦尼克号》(Titanic,《铁达尼号》)和《爱乐之城》(La La Land,《星声梦里人》)共同保持的14项提名纪录。

二战题材故事片《敦刻尔克》(Dunkirk,另译《邓寇克大行动》)随其后获得八项提名,《三块广告牌》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri,另译《广告牌杀人事件》)则有机会角逐七个奖项。

对于英国演员来说,今年也时运不俗,加里·奥德曼(Gary Oldman)、莎莉·霍金斯(Sally Hawkins)、丹尼尔·戴-刘易斯(Daniel Day-Lewis)以及丹尼尔·卡鲁尼亚(Daniel Kaluuya)均获得表演奖项提名。

《伯德小姐》(Lady Bird,另译《淑女鸟》)则同时获得最佳电影和最佳导演提名。

图片版权 Fox Image caption 《三块广告牌》(广告牌杀人事件)中的伍迪·哈里森(左)和弗兰西斯·麦克多蒙德同时获得提名

史蒂文·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)导演的《华盛顿邮报》(The Post,《战云密报》)、同志题材电影《以你的名字呼唤我》(Call Me by Your Name)以及讲述二战初期丘吉尔的《至暗时刻》(Darkest Hour,《黑暗对峙》)等均获得最佳电影提名。

加里·奥德曼凭《至暗时刻》中对英国前首相丘吉尔的传神演绎已经赢得了金球奖和美国演员工会奖两项影帝,但是若要夺得个人的第一座奥斯卡影帝奖座,他还必须击败英国同胞丹尼尔·戴-刘易斯——后者已经史无前例地三夺奥斯卡影帝,今年凭《霓裳魅影》(Phantom Thread)中饰演的裁缝师再获提名。这个号称是刘易斯最后一次幕前表演的角色将成为奥德曼的最强对手。

开创历史的女士们

《伯德小姐》的编剧兼导演葛莉塔·葛韦格(Greta Gerwig)在今年获得最佳导演提名,她还只是奥斯卡史上第五名获此提名的女导演。

假如她获奖,仍只不过是继2010年《拆弹部队》(Hurt Locker)的凯瑟琳·比格罗(Kathryn Bigelow)之后第二个获最佳导演奖的女性。

但这是好莱坞女性声音得到重大关注的一年,除了一众女电影人在“Me Too(我也是)”的运动中公开指控性骚扰问题,男女演员的薪酬不平等问题也越来越多地受到批评和讨论。

当然了,奥斯卡还有演技女神梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep,梅丽·史翠普)。她在今年又凭《华盛顿邮报》中一个敢于对抗美国政府的出版人角色而获得个人第17次最佳女主角提名,同时也是她的第21个奥斯卡表演奖提名。

已经三次成为影后的她表示,她此次因为参演“一部捍卫新闻自由并在历史进程中肯定女性声音的电影”而受到认可,感到“莫大的荣耀”。

不过今年的影后热门是弗兰西斯·麦克多蒙德(Frances McDormand),她在《三块广告牌》中饰演一个经历丧女之痛的强悍母亲。她在片中的对手伍迪·哈里森(Woody Harrelson)和萨姆·洛克维尔(Sam Rockwell)亦分别获得男配角提名。

另一个值得注意的女性电影人是凭《泥土之界》(Mudbound,《泥沼》)提名最佳摄影的瑞秋·莫里森(Rachel Morrison),她拍摄的这部关于美国密西西比种族问题的电影是由视频网站网飞(Netfilx)投拍的作品。

她是奥斯卡史上第一个获提名最佳摄影的女性,接下来她还将有另一部作品《黑豹》(Black Panther)面世。

图片版权 Netflix Image caption 玛丽·J·布莱吉凭《泥土之界》(泥沼)获得两项提名

《泥土之界》的女配角玛丽·J·布莱吉(Mary J Blige)同样开创了历史,她同时获提名最佳女配角和最佳电影歌曲。

这个九次夺得格莱美奖的音乐人联合创作了电影中的歌曲《大河》(Mighty River)。该影片同时获最佳改编剧本提名。

图片版权 Universal Image caption 《伯德小姐》(淑女鸟)获得包括最佳导演和最佳电影在内的提名

多元性爆发的一年?

多元性继续是好莱坞的热门议题,而今年更因为多宗性骚扰丑闻、男女薪酬平等以及女性电影人在幕前幕后的话语权等激起了更多讨论。

这些议题似乎对今年的提名产生了重大影响,在总体的提名名单中,不再出现此前在社交网站引发讨论的全白人候选人的尴尬局面。

葛莉塔·葛韦格获提名最佳导演,多少平息了此前人们对金球奖最佳导演提名”全男班“的不满,只不过在整个奥斯卡历史当中,葛韦格还只是第五个提名最佳导演的女性。

而虽然在影后和最佳男配角提名名单中没有非白人演员,在影帝的提名中出现了两名黑人演员丹泽尔·华盛顿(Denzel Washington)和丹尼尔·卡鲁尼亚,最佳女配角提名中亦有两名黑人演员。

在最佳导演提名中,乔丹·皮尔(Jordan Peele)的名字同样具有份量——他是奥斯卡历史上第五个获得这项提名的黑人。

在得悉自己获得提名后,他在推特(Twitter)上写道:“现在我只想到了每一个买票和叫别人买票进场的人,这是你们的功劳。”

图片版权 Sony Image caption 普卢默取代了凯文·史派西出演《金钱世界》(万恶金钱)

今年获得表演奖项提名的女演员当中,有八人的年龄在40岁以上;而在男演员中,克里斯托弗·普卢默(Christopher Plummer)凭《金钱世界》(All the Money in the World,《万恶金钱》)中的表演仍然奥斯卡提名史上年龄最大的男配角。

在这部由莱德利·斯科特爵士(Sir Ridley Scott)执导的作品中,88岁的普卢默饰演了美国富豪J·保罗·盖蒂(J Paul Getty)——这个角色原本由凯文·斯派西(Kevin Spacey)出演,但后来一系列的性骚扰指控令导演决定删除斯派西的所有戏份。

此外,89岁的比利时导演阿格尼斯·瓦尔达(Agnes Varda)的作品《脸庞,村庄》(Faces Places)获提名最佳纪录长片,他也被认为是史上年龄最大的奥斯卡提名电影人。

同样是89岁的詹姆斯·伊沃里(James Ivory)凭《以你的名字呼唤我》的剧本提名最佳编剧,他比瓦尔达小一个星期。

在推动种族、年龄和性别的多元构成上,奥斯卡的主办方美国电影艺术与科学学院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)越发不遗余力,而这很可能对今年的一些提名决定产生了影响。

只不过,要真正达到多元,奥斯卡还有很长的路要走。在一些重点奖项上,奥斯卡一直以来的男女分野巨大。

社会议题风向与失落的人们

去年的奥斯卡,凯西·阿弗莱克(Casey Affleck)在面对性骚扰指控的情形下仍然凭借《海边的曼彻斯特》(Manchester by the Sea,《情系海边之城》)中的表演夺得影帝奖座。

但在今年,一个表演同样受到肯定但身陷性骚扰指控的演员却没有获得提名。

自编自导自演了《灾难艺术家》(The Disaster Artist,另译《荷里活烂片王》)的詹姆斯·弗兰科(James Franco)虽然已经夺得了今年的金球奖喜剧和音乐剧类影帝,但在奥斯卡,他和他的电影均“意外”无缘提名。

目前为止,已有多名女性公开指这名演员对她们有过性骚扰行为,这可能影响了他获得提名的机会——但真正原因可能无法得到证实。

另一方面,《三块广告牌》英国编剧兼导演马丁·麦克唐纳(Martin McDonagh)失落最佳导演提名同样令人意外。

这部黑色剧情片被认为是今年最佳电影的热门,在没有提名最佳导演的情况下成为最佳电影并非不可能——《逃离德黑兰》(Argo,《救参任务》)在2013年就曾做到过,但麦克唐纳未获提名肯定会被认为削弱了最佳电影奖的竞争力。

奥斯卡颁奖典礼将在3月4日于好莱坞杜比剧院(Dolby Theatre)举行,吉米·坎摩尔(Jimmy Kimmel)今年将再次担任主持人。