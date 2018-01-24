日本滑雪场雪崩致1死11伤 疑因火山喷发

你的器材不支持播放多媒体材料 视频中可以看到一股黑灰飘落。

日本中部的一场雪崩导致一名日本军人死亡，这场雪崩可能是火山喷发引起的。

至少11人受伤，一些人伤势严重。

当地媒体报道，火山喷发导致日本中部草津附近的石头滚落。

周二（1月23日），东京西北150公里的草津白根火山爆发，但是官员仍在调查火山爆发是否导致雪崩。

视频显示，大量的黑灰和石头被吹到山坡上。

Image caption 事发地草津位于日本东京西北。

日本气象厅警告人们不要爬山，称不排除有其他爆发的可能性。

根据日本NHK报道，在距离火山超过1公里外的地方发现了火山灰。

一些伤者是被滚落下来的石头击中的。

一名在滑雪场的目击者告诉NHK：“当时一声巨响，一股巨大的黑烟升起，我完全不知道发生了什么。”

另一名目击者也表示，看到“黑烟从山顶升起”。

“我们被告知，要在30分钟后撤离，”滑雪者说。

当时，伤者中有4人在乘坐索道缆车。图片显示，缆车的窗户已经破碎。

图片版权 Getty Images Image caption 日本草津的一家滑雪场发生雪崩，导致1人死亡

一名当地官员称，截至周二下午，至少78名滑雪者被困在山顶的一家招待所。

日本防卫大臣小野寺五典称，死者是在该地区参加演习的六名军人之一。

他说，另外五名军人获救，但是有的受伤了。

日本消防厅警告，石头有可能落到离山峰2公里的地方。

日本是世界上地震最活跃的国家之一。2014年9月，位于长野县的御岳山（Mount Ontake）突然喷发导致63人死亡。I