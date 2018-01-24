日本滑雪场雪崩致1死11伤 疑因火山喷发
- 2018年 1月 24日
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日本中部的一场雪崩导致一名日本军人死亡，这场雪崩可能是火山喷发引起的。
至少11人受伤，一些人伤势严重。
当地媒体报道，火山喷发导致日本中部草津附近的石头滚落。
周二（1月23日），东京西北150公里的草津白根火山爆发，但是官员仍在调查火山爆发是否导致雪崩。
视频显示，大量的黑灰和石头被吹到山坡上。
日本气象厅警告人们不要爬山，称不排除有其他爆发的可能性。
根据日本NHK报道，在距离火山超过1公里外的地方发现了火山灰。
一些伤者是被滚落下来的石头击中的。
一名在滑雪场的目击者告诉NHK：“当时一声巨响，一股巨大的黑烟升起，我完全不知道发生了什么。”
另一名目击者也表示，看到“黑烟从山顶升起”。
“我们被告知，要在30分钟后撤离，”滑雪者说。
当时，伤者中有4人在乘坐索道缆车。图片显示，缆车的窗户已经破碎。
一名当地官员称，截至周二下午，至少78名滑雪者被困在山顶的一家招待所。
日本防卫大臣小野寺五典称，死者是在该地区参加演习的六名军人之一。
他说，另外五名军人获救，但是有的受伤了。
日本消防厅警告，石头有可能落到离山峰2公里的地方。
日本是世界上地震最活跃的国家之一。2014年9月，位于长野县的御岳山（Mount Ontake）突然喷发导致63人死亡。I