紫色天线宝宝“丁丁”扮演者谢尔顿逝世

Image caption 丁丁（右一）曾被质疑象征同性恋者

英国广播公司经典儿童节目“天线宝宝”（港译天线得得B）扮演主角之一、紫色的“Tinky Winky”的演员西门.谢尔顿（Simon Shelton）本月中逝世，终年52岁。

谢尔顿于1997年开始出演丁丁一角，接替被刷掉的演员戴维.汤普森（Dave Thompson），谢尔顿此前还曾经演绎其他儿童节目的角色。

谢尔顿外甥女、演员 Emily Atack 在Instagram上宣布这项消息，指谢尔顿的离开“非常突然”，并形容姨丈是“你想要遇到最善良、最有才华的男人”。

Tinky Winky既用上了被认为象征同性恋的紫色，又时常挽着红色女款包包出现，因此被质疑隐喻同性恋者；由于“天线宝宝”是儿童节目，Tinky Winky的形象曾经惹来卫道之士的非议。

但作为扮演者的谢尔顿，则曾经在接受访问时表示：“有人问我Tinky Winky是不是同志，但这个角色设定上只有三岁，这个问题真的有点傻啦。”

“天线宝宝”于1997-2001年在BBC播出，谢尔顿在2008年受访时曾表示，被选中成为Tinky Winky时从没想到，这个节目会如此成功。

“天线宝宝”曾在全球超过120个国家与地区、以45种语言播放，约有十亿儿童看过。

但在大中华地区的网络世界，“天线宝宝”一般与“低能”、“脑残”等形象有关。

Tinky Winky的台湾中文名是“丁丁”。当地网络早年曾流行一句潮语“丁丁是个人才”，用以暗喻“脑残”。

不过谢尔顿逝世后，有台媒报道指，演员谢尔顿本人在舞蹈方面十分有才华，并以“丁丁…真的是人才”为题报道谢尔顿的死讯。