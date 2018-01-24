“涉极端主义”　俄罗斯禁喜剧电影《斯大林之死》上映

图片版权 Volga Films Image caption 阿曼多·扬努齐执导的影片《斯大林之死》并未受到俄罗斯政界和电影界精英的青睐。

英国讽刺喜剧电影《斯大林之死》（The Death of Stalin）本周在向俄罗斯高层人士放映后因被指含有"极端主义"内容，发行计划被搁置。

多名俄罗斯政界和电影界知名人士星期一（1月22日）晚间出席了《斯大林之死》的放映活动。这些人士在观影后批评说，这部政治讽刺电影含有"意识形态宣传战"和"极端主义"内容。

这部电影已被撤消发行许可，原定星期四的上映计划实际上已被取消。

由英国导演阿曼多·扬努齐（Armando Iannnucci）执导的政治讽刺片《斯大林之死》，讲述了前苏联独裁者斯大林在1953年去世后苏共高层激烈的权力争斗。这部影片的主要角色都是真实的历史人物。

《斯大林之死》去年10月已在英国发行。俄罗斯在星期一晚上举行放映会，出席人士包括国家杜马议员和俄罗斯电影工作者。但多名俄政界和电影界知名人士对该片表示不满，呼吁禁止该影片上映。

电影经销商引述俄罗斯文化部称，目前尚不清楚当局是否允许在俄罗斯放映此片。

俄罗斯文化部对俄国际文传通讯社（Interfax）表示，已将撤消发行许可的决定通知了该片的俄罗斯经销商"伏尔加影业"（Volga Film）。伏尔加影业此前已获得该片对18岁以上成年人的放映许可。

俄罗斯文化部表示，"稍后将决定该片是否可以上映"。

俄罗斯国家杜马文化事务委员会的叶连娜·德拉别科对RBK（俄商务咨询网）表示，她"从未看过这么令人厌恶的片子"。

俄罗斯文化部咨询理事会的尤里·波利亚科夫（Yury Polyakov）则认为，这部影片含有"意识形态战"内容。

今年2月2日是俄罗斯著名的1943年斯大林格勒战役胜利75周年纪念日。斯大林格勒战役是军事史上最知名的战役之一，是二战中纳粹德国为争夺苏联南部城市斯大林格勒而进行的战役，苏联红军取得该战役的决定性胜利。

斯大林格勒战役由苏军将领格奥尔吉·朱可夫元帅指挥。饰演朱可夫的是英国演员贾森·艾萨克斯（Jason Isaacs）。

包括朱可夫元帅女儿在内的21人签署公开信，向俄罗斯文化部部长弗拉基米尔·梅金斯基（Vladimir Medinsky）表达不满。公开信批评这部电影讽刺国家的历史，诋毁与纳粹战斗的俄罗斯民众的记忆。

图片版权 Volga Film Image caption 饰演朱可夫的是英国演员贾森·艾萨克斯（Jason Isaacs）

联署公开信还称，影片侮辱了俄罗斯人民以及苏联国歌，因为苏联国歌在片中被不恰当地使用。人们可在预告片中听到苏联国歌，但当中包含一些读者可能会感到厌恶的语言。

俄罗斯文化部部长梅金斯基后来对有关争议回应说，"老一辈的许多人不仅认为这是对打败法西斯的所有苏联过去的侮辱，对普通民众的侮辱，更糟糕的，是对斯大林主义受害者的侮辱。"

他补充说："我们没有审查"，"但我们不怕针对我们历史的批评，哪怕这令人不愉快。"

英国导演阿曼多·扬努齐表示，他对这部电影可以在俄罗斯上映仍然"充满信心"，公开信的看法并非代表俄罗斯普通民众的看法。

扬努齐对英国《卫报》说，"就目前来说，包括俄罗斯媒体在内的俄国人在看了这部影片后都表示，他们喜欢看，也欣赏这部片子"。

"他们还说了两件事：影片有趣，而且真实"。