这只“不爽猫”打官司赢得了71万美元

图片版权 Getty Images Image caption “不爽猫”生下来就是一张臭脸

“不爽猫”（Grumpy Cat）又火了。它生下来就是一张臭脸，就因为这个，在最近的一起版权纠纷案件中，它获得了赔付的71万美元！

事由是“不爽猫有限公司”将美国咖啡商“手榴弹饮料”（Grenade Beverage）告上了法庭，理由是后者过度使用了“不爽猫”的图像。也就是说，“手榴弹饮料”只可以把“不爽猫”的图像用于不爽猫星冰乐系列，但不能用于其他产品上。

“不爽猫”真名塔达酱（Tardar Sauce）。2012年，它主人的弟弟把它的臭脸照片发到Reddit网站，它就开始火了。它的照片被迅速做成了各种表情包，并配上各种不同的文字。

2013年，“手榴弹饮料”跟猫主人签了合同，买下了“不爽猫”的肖像权，用在他们的冰咖啡系列饮品的瓶子上。

2015年，“不爽猫有限公司”将“手榴弹饮料”告上了法庭，理由是后者违约。

原告称，“手榴弹饮料”超越了合同范围，将“不爽猫”的图像用在了烘培咖啡和不爽猫星冰乐T恤上，“公然侵害了不爽猫公司的版权和商标”。

而“手榴弹咖啡连锁店”的店主们发起了反攻，他们把“不爽猫”和它的主人也告上了法庭，称他们违约。

图片版权 Getty Images Image caption “不爽猫”参加一系列商业活动，已经替主人赚了几百万美元。

“手榴弹饮料”的一名代理律师称，“不爽猫”的主人没有在社交媒体上足够展现这一商标，并且塔达酱的主人还称，塔达酱会和好莱坞明星威尔·法瑞尔（Will Ferrell）和杰克·布莱克（Jack Black）一起出演电影，但此事并没有发生。

但加利佛尼亚一家联邦法院站在了塔达酱和它的主人这边，认为“手榴弹饮料”侵犯了版权和商标权，判令“手榴弹饮料”赔付71万美金，以及额外的名义上的1美元作为违反合同费。

另据媒体报道，“不爽猫”在一月的庭审中也出庭了，但宣判时没出现。

图片版权 Getty Images Image caption “不爽猫”的电子猫版本

据称，“不爽猫”持续性的臭脸表情是因为猫科侏儒症以及反颌（下颌前突）。

“不爽猫”今年6岁，有一家以自己名字命名的公司生产一系列商品，包括服饰、日历及玩具。

2014年开始，“不爽猫”就开始游历周国，在电视节目中现身。这只猫还出演了一部自己的圣诞电影。