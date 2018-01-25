人工智能：英、中、美上演“三国演义” ？

图片版权 Science Photo Library Image caption 围绕AI，中美正胶着于争霸竞赛，而中英在科技、工商和金融界的互动将产生怎样的结果，引人关注。

英国首相特里莎·梅周四（1月25日）在瑞士达沃斯世界经济论坛上宣布，英国在人工智能（AI）领域要争当世界领头羊。

一周后，她将率英国经贸代表团访华，到北京和上海展开"历史性访问"。一周前，中国发表《人工智能标准化白皮书》。

中国媒体把2017年称为"AI年"， 2018则是AI从学术飞入产业、普及应用的关键年。

围绕AI，中美正胶着于争霸竞赛，而中英在科技、工商和金融界的互动将产生怎样的结果，引人关注。

中国：弯道超车？

图片版权 Getty Images Image caption 李开复认为，中国在AI领域的发展速度远超欧美总和，几年内可以期待达到和美国共同引领世界人工智能的水平。

《经济日报》数据显示，从2012年至今，中国AI领域有1354家企业，投资总额1448亿元；2017年AI投资总额超过622亿元，2012年仅6亿元。

中国媒体欢呼AI给中国提供了"弯道超车"甚至"换道超车"的机会，避开发展途中的"中等收入国家陷阱"。

创新工场董事长李开复认为，中国在AI领域的发展速度远超欧美总和，几年内可以期待达到和美国共同引领世界人工智能的水平。

原因包括中国数据量大，为AI提供了更多燃料、AI创业者和资本结合"特别好"，以及政策支持。

中国政府把人工智能作为产业升级和经济转型的主要驱动力，对AI技术的政策是鼓励、扶持、推动。中国AI产业的发展从2017年下半年开始明显提速。

去年7月，中国国务院制定《新一代人工智能发展规划》，明确目标：AI总体技术和应用2020年与世界前沿同步，2025年AI成为产业升级和经济转型的主要动力，2030年，中国要成为世界主要AI创新中心。

另一组数据从一个侧面佐证了中国在AI技术应用上争当世界第一的状态：跟AI行业的工资飙升，一种估算认为过去三年翻了一倍。

据科技招聘网站100offer.com 统计，目前中国AI行业，大学毕业生入职起薪每年30万-60万元人民币（47066 - 94132 美元），有三、五年经验的团队负责人年薪可高达150万元（235331美元）。

作为对比，美国求职网站 indeed.com 数据显示旧金山AI研究员年薪平均是112659美元，机器学习工程师年薪平均是150815美元。

不过，不少人已经在预测中国的AI泡沫何时破裂。

美国还是老大

图片版权 Getty Images Image caption 一份报告说，粗看中国正在缩小跟美国的差距，但仔细分析，可以发现这不是一场赢家通吃的竞赛，在不同层面都在发生嫁接、杂交、糅合的过程。

中国经济网上发表的一张人工智能产业路线图显示，中国在人工智能技术基础层面实力仍弱于美国，尤其是芯片部分，大部分是新创企业，而美国的芯片行业多由英特尔、英伟达等大公司坐镇。

基础技术框架方面，谷歌、微软、亚马逊等巨头和中国的百度、腾讯、阿里巴巴，实力差距不言自明。

具体到技术层面，机器学习、语音识别、自然语言处理、计算机视觉等方面，中国企业融资超过美国同行。

尤其是AI应用，去年呈现爆发趋势，主要体现在安防、金融、医疗、教育、零售、机器人和智能驾驶等行业。

去年12月，欧洲智囊欧亚集团（Eurasia Group）和风险基金Sinovation发表联合调查结果，认为中国和美国正在AI领域争夺世界霸主地位。

李开复是这份题为《中国的人工智能革命：了解北京的结构优势》（英文）报告作者之一。

报告认为，美中之间正在展开的AI霸主之争是双向的，使得科技成为美中贸易摩擦的主要来源。

美国在尖端硬件和人才方面仍领先中国，而中国的互联网用户超过欧美总和，为人工智能创新提供了极大的数据燃料。

报告说，粗看中国正在缩小跟美国的差距，但仔细分析，可以发现这不是一场赢家通吃的竞赛，在不同层面都在发生嫁接、杂交、糅合的过程。

AI是未来，而这个未来充满了不可预测性。

英国：伦理和秩序

图片版权 Getty Images Image caption 梅首相对达沃斯论坛表示，英国引领世界AI潮流的实力基于国内AI领域健康的创业态势，过去三年里每周诞生一家与AI相关的新创企业。

英国似乎更关注AI领域的伦理和有序问题。

梅首相对达沃斯论坛表示，英国引领世界AI潮流的实力基于国内AI领域健康的创业态势，过去三年里每周诞生一家与AI相关的新创企业。

她还指出，英国是世界上最早为引进AI技术辅助政府公务做好准备的国家。

英国政府将新成立一个顾问机构，数据伦理和创新中心（Centre for Data Ethics and Innovation），承担与世界各国的联络协调；英国还准备加入达沃斯的AI理事会。

AI在学术界和产业界是个极富争议的技术。著名科学家霍金（Stephen Hawking）宣称AI可能带来人类的终结。

脸书负责AI的执行官燕乐存（Yann LeCun）则表示，社会具备自我平衡功能，能够预防科幻电影《终结者》描述的那种末日惨状。谷歌前首席执行官施密特（Eric Schmidt）日前对BBC表示，他不相信AI会抢走大量工作，导致大量失业。

那么，英国是否准备好引领世界人工智能行业呢？毕竟美国和中国在AI行业的投资都数以百亿计，令英国汗颜。

BBC科技事务记者塞伦-琼斯说，梅首相在达沃斯没有吹牛。世界顶尖的人工智能专家中，有不少在伦敦和剑桥。值得骄傲的，比如，谷歌的Alexa就是在英国研发的，还有击败世界围棋冠军的机器人阿尔法，也出生在英国。

但有一个问题，就是这些科学家都为亚马逊、谷歌之类上市的科技巨头工作，而政府在研发和应用方面作为不大，对AI资产的保护也乏善可陈。

他认为，最令人担忧的是中国在AI道路上高歌猛进，而英国仍纠结于AI技术带来的伦理冲击和其他相关问题，步履踯躅。

李开复上周在英国《旗帜晚报》上撰文，呼吁英国和中国在AI领域结成合作伙伴。

英国的"后欧盟"时代路线图上，中国作为贸易伙伴国的地位十分重要。梅首相1月31日 - 2月2日访华，随行的经贸代表团将致力于增经两国的政治互信，加深经贸往来。

已经有一批批英国官员近几个月先后去中国为首相此行打前站，包括贸易大臣福克斯去中国为英国商品和服务争取市场准入条件；去年12月，英国财相哈蒙德去中国，为伦敦和上海股市联通方案作最后的准备，还讨论了两国债券市场以某种方式联通的可能性。

这次首相访华，能否在AI领域的合作上有所突破，人们拭目以待。