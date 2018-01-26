昂山素季究竟怎么看罗兴亚危机

图片版权 Getty Images Image caption 与缅甸毗邻的孟加拉，已经接收了数十万难民

缅甸的罗兴亚（Rohingya）问题，已演变成世界上恶化速度最快的难民危机，该国实际掌权领袖昂山素姬面对极大的难题。

自去年8月以来，超过50万罗兴亚人为了逃离迫害，不惜冒生命危险循陆路或海路逃出若开邦（Rakhine）北部。不少罗兴亚难民指控，缅甸政府军及若开邦内的佛教徒，在罗兴亚村庄纵火、攻击平民。但缅甸政府军则称，军方正在与罗兴亚武装份子交战，否认攻击目标是平民。

昂山素季曾为争取缅甸民主化，被军政府软禁多年，成为缅甸民主运动的国际标志，并获颁诺贝尔和平奖；但她目前饱受质疑，外界指控她未有就针对罗兴亚人的暴力发声。

关于罗兴亚问题，昂山素季究竟说过什么？

人权斗士

从上世纪1990年代初到2010年，昂山素季一直被软禁，其勇气成为了对独裁军政府抗争的象征。多年以来，昂山素季一直被誉为人权斗士。

1992年获颁和平奖的昂山素季，要到整整20年后，才终于在2012年赴奥斯陆，发表得奖感言。

“（和平奖）为缅甸的人权、民主抗争，引来全世界的目光，”昂山素季在感言中说：“缅甸是一个多种族、多宗教国家，她的未来必须建立在真正的共融精神之上。”之后，昂山素季读出了她在《世界人权宣言》中最喜欢的段落。

“我们的终极目标，是建立一个自由的世界；在这个世界里，人们不再流离失所、无家可归、失去希望，世上每一个角落都是人类真正的家园，都享有自由与和平地生活的权利。”

你的器材不支持播放多媒体材料 孟加拉已经接收了数以十万计的罗兴亚难民

保持沉默

但在昂山发表和平奖得奖感言的同一年，缅甸若开邦的佛教徒与穆斯林爆发冲突，造成最少200人死亡，并令10万罗兴亚人失去家园，只能住在临时搭建的难民营。

当时出任在野党领袖的昂山素姬，曾尝试缓解国际社会的忧虑，保证“遵守我们对人权与民主价值的承诺。”

但有声音批评她就事件保持沉默，一名英国官员其时向《独立报》表示：“老实说，我期望她能够在此事上发挥道德领导力，但她根本没有真的就这件事发声。”

罗兴亚人问题一直持续至2013年，到秋天，已有14万罗兴亚人被逼离开家园。暴力冲突从若开邦蔓延到其他地区，包括缅甸中部。联合国及其他民间组织一直为罗兴亚人提供援助。

你的器材不支持播放多媒体材料 2013年任在野党领袖的昂山素季：“在当前的宪法之下，缅甸无法成为真正的民主社会。”

责在政府？

2013年10月昂山素季接受BBC记者米歇尔·侯赛因（Mishal Husain）访问时，将持续不断的暴力冲突，归咎于“恐惧的氛围”，并否认穆斯林成了种族清洗的目标。

“穆斯林被针对，但佛教徒同时也被暴力对待，”昂山素季说：“‘恐惧’是事态如此发展的主因。”

当时仍是在野党领袖的她说，政府有责任终结暴力冲突。

“这是独裁政权统治之下的苦难所导致的。我认为，活在一个独裁政权之下的人们，难以信任彼此——独裁统治会营造出不信任的氛围。”

2015年，国际社会上有声音要求昂山素季谴责有关危机，另一和平奖得主达赖喇嘛也两度呼吁她就此问题采取行动。

“我与她见过两次，一次在伦敦、一次在捷克。我向她提及这个问题时，她说她遇到了困难，事情很复杂、没那么简单。”达赖喇嘛曾向澳洲媒体披露。

图片版权 AFP Image caption 由于罗兴亚人世代信奉伊斯兰教，不少远离缅甸的国家也爆发支持罗兴亚人的民众示威（图为巴基斯坦示威者在卡拉奇举行抗议集会）

2015年11月，昂山素季领导的“全国民主联盟”在选举中大获全胜。但在该次选举中，数十万罗兴亚人无权投票，在种族冲突较为激烈的七个地区，亦没有设票站。

在点票期间，昂山素季在接受BBC记者费格尔·基恩（Fergal Keane）采访时表示：“要消除偏见并不容易，仇恨亦然……我相信，绝大多数的民众想要和平……他们不想在仇恨与恐惧的讯息包围之中生活。”

自此，昂山素季已无法再将责任归于执政者。她在这次大选之前，沿用“责在政府”的回应方式；但在“全国民主联盟”掌权后，她需要证明自己有决心处理问题。

但她发现自己处于一个尴尬的位置。

由于军方在2008年、即缅甸落实民主化前制定的宪法所限，家人拥有外国国籍的昂山素季无法成为总统。她于是出任“国务资政”，虽无总统之名，但仍是实际掌权者。

然而，军方目前仍然掌管三个重要部门，即内政、国防及边防部门，包括警队。在与孟加拉接壤的若开邦北部，军方才是真正的掌权人。

昂山素季对这些事件的控制力很弱。若表态支持罗兴亚人，必然会招来佛教民族主义者及军方的反弹，而缅甸国民整体对罗兴亚人的态度也谈不上同情。

这些困素从某种程度上解释了她为何少有为罗兴亚人发声。

你的器材不支持播放多媒体材料 航拍孟加拉罗兴亚难民营

淡化危机

2016年，冲突再度升级。若开邦西部城市孟都（Maungdaw）附近有九名警员在有组织的攻击中死亡，政府官员指控是罗兴亚的武装组织所为。军方发动大型维安行动，据罗兴亚活动人士称，军方的反击造成超过100人死亡。

2016年11月，一名联合国官员在接受BBC采访时将冲突称为“教科书式种族清洗”，缅甸政府对此予以否认。

有观察人士称，昂山素季没有对仍在发生的暴力事件予以谴责，这令人愤怒。昂山素季回避记者及记者会，但在不得不面对传媒时，她则表示军方在若开邦的行动“符合法治”，但未能说服外界。

当昂山素季偶尔针对罗兴亚问题发言时，大部份是在淡化、或指控他人夸大事件的严重性。

“我不是说当中没有困难，”昂山素季接受新加坡亚洲新闻台（Channel News Asia）访问时说：“但如果大家能看到当中的困难，聚焦于解决这些困难，而不是夸大困难、令大家对事情的观感比实际情况更坏，才对事件有所帮助。”

“英国缅甸罗兴亚人组织”成员吞钦（Tun Khin）指，昂山素季没有捍卫罗兴亚人权益，令人“极度失望”。

“重点是，昂山素季在为军方的罪行作掩护。”

你的器材不支持播放多媒体材料 昂山素季接受BBC记者费格尔·基恩（Fergal Keane）的专访。她否认缅甸少数族裔罗兴亚穆斯林遭到种族清洗。

去年4月，昂山素季在一次BBC专访中，指若开邦确实有暴力冲突，但指“种族清洗”的说法过分严重。

“我不认为目前有发生‘种族清洗’；相比起现在发生的实际情况，这个说法太严重了。”

“我认为当中的确充满仇恨——一旦有人被认为与政府合作，穆斯林也会杀害穆斯林。”她补充。

冲突再起后，昂山素季缺席了一些公开场合。她没有出席去年9月在纽约召开的联合国大会，之后又公开指事件被“冰山一样多的误传资讯所扭曲”。

“我们会确保国内所有人的权利都受保障，包括政治、社会及人道保障。”昂山素季如是说。但她的发言，与观察者在若开邦现场所见的并不相符。他们说，当地难民数量庞大，近一百万人急需粮食援助。

同一个月内，昂山素季又表示自己对冲突中“所有人”受到的苦难“有深切感受”，并指缅甸政府“有决心以可持续的方式，为邦内所有群体解决问题”。

你的器材不支持播放多媒体材料 罗兴亚村庄被纵火焚烧

压力陡增

昂山素季面对的国际压力不断增加。

去年11月，英国牛津市撤回颁给她的“牛津市荣誉市民”嘉许，以示对她在罗兴亚问题上噤声的不满。有“慈善歌王”之称的爱尔兰歌手格尔多夫（Bob Geldof），宣布退回“都柏林市自由奖”，不想与昂山素季共获同一奖项。

12月，联合国人权事务高专扎伊德•拉阿德•侯赛因（Zeid Raad Al Hussein）表示，不排除昂山素季将来会被控以“种族灭绝”罪名，并批评她连“罗兴亚”一名亦拒绝使用。“连他们的名字也拒绝使用，这种剥夺人性的程度，让人相信什么也可能发生。”

BBC曾向昂山素季及缅甸军方要求回应，未获回覆。

Image caption 缅甸西部若开邦，主要居住着信奉佛教的若开族人和大量信奉伊斯兰教的罗兴亚人，两个族群关系长期不和

昂山素季未有谴责军方、或回应种族清洗指控，令她饱受国际领袖及组织批评，包括国际特赦组织。

今年以来，昂山素季面对的压力继续增加。她早前曾设立一个国际参与的小组，就罗兴亚问题提供意见，但小组成员、美国资深外交官员比尔·理察德逊（Bill Richardson）早前请辞。

理察德逊说，该小组是为“洗白”而设，并指控本身是他好朋友的昂山素季“没有道德领导力”；缅甸政府则反击指他的表态“有其目的”。