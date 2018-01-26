被多国审查部门“和谐”掉的争议电影有哪些

图片版权 Reuters Image caption 俄罗斯文化部早前撤销了政治讽刺电影《斯大林之死》在当地的播映许可。但仍有俄影院无视当局禁令，放映该影片。

对许多国际电影粉丝来说，过去一星期并不是好过的一星期。

在印度，一部描绘14世纪印度王后帕德玛瓦蒂与德里苏丹国君主阿劳德丁·卡尔吉的电影《帕德玛瓦特》（Padmaavat），被一些印度教徒批评为篡改历史，不尊重印度教，从而引发游行，演变成示威者与警察的冲突。导演否认有关指控，但发行日期还是推迟了两个月，许多电影院也拒绝放映这部电影。

英国拍摄的一部电影在俄罗斯也碰的钉子。俄罗斯文化部早前撤销了政治讽刺电影《斯大林之死》（The Death of Stalin）在当地的播映许可。俄罗斯学者伊尼纳夫（Diane Nemec Ignashev）对BBC说，当地政府对政治电影的审查其实并不如外界想象般严格。她指，当局可能认为外界“蔑视俄罗斯的历史”，因此作出决定。

关于电影的争议，并不是甚么新鲜事。过去还有哪些受争议的电影？

日瓦戈医生（Doctor Zhivago）

图片版权 Getty Images Image caption 电影版由谢里夫（Omar Sharif）和克里丝蒂（Julie Christie）主演

这部1965年拍摄的电影由俄罗斯著名作家帕斯特纳克（Boris Pasternak）的小说改编而成。他的作品被俄罗斯当局封禁，因此他要把小说偷运到欧洲后才可以出版。

小说出版后大卖，帕斯特纳克更因此获颁诺贝尔文学奖，但是颁奖典礼前夕他被告知，如果他到奥斯陆颁奖，将无法回到俄罗斯去。最后他婉拒出席。

英国导演高瑞连（David Lean）为求将小说拍成电影，在西班牙仿照莫斯科的街道建成片场，并远赴芬兰和加拿大，好让他可以利用真雪拍摄。电影在冷战高峰时播映，十分卖座，也获得多个奖项。

但是，俄罗斯观众要等到1990年代苏联解体后，才有机会观赏这部电影。

《蒙提·派森之布莱恩的一生》（Monty Python's Life of Brian）

图片版权 Evening Standard/Getty Images Image caption 《蒙提·派森之布莱恩的一生》跟许多其他以宗教为题的电影一样，备受争议

这部电影以讽刺宗教为题，因此它从拍摄到上映期间都经历了不少难题。电影的主角名叫拜恩（Brian），耶稣出世时在隔壁的马糟出生，被误以为他就是救世主。

制片商EMI在拍摄开始前数星期决定抽起投资，制作团队最后找到了乐队“披头士”的吉他手乔治·哈里森（George Harrison）注资数百万美元，终于能开始拍摄。

电影在美国推出后，天主教和犹太教分别批评这部电影亵渎他们的宗教，不同的宗教团体也在有放映电影的电影院外示威。在英国也有39个地方政府禁止电影在当地上映，爱尔兰和挪威更全面封禁电影。

其他受争议的宗教电影还有马丁·斯科塞斯（Martin Scorsese）导演的《基督的最后诱惑》（Last Temptation of Christ），同样被指亵渎，也引发示威。但是另一方面，这电影十分受观众欢迎，买票得排队。

2004年上影的电影《耶稣受难记》（The Passion of the Christ，香港和台湾分别称为《受难曲》和《受难记：最后的激情》）同样引起争议。电影的导演是梅尔·吉布森（Mel Gibson），上映后被指歧视犹太人。

《波拉特》（Borat）

图片版权 Getty Images Image caption 《波拉特》的角色和电影中描述哈萨克的情况完全是创造出来的

英国著名喜剧演员沙查·巴隆·科恩（Sacha Baron Cohen）在这电影中，打扮成一名来自哈萨克的电视记者，名叫波拉特。

哈萨克十分不满电影对本国的描述，在全国禁止放映。除黎巴嫩外，阿拉伯国家也禁止电影院放映这电影。哈萨克当局更在美国传媒放播广告，向观众展示哈萨克真实的一面。

2012年哈萨克外长承认，当局在《波拉特》放映后收到的签证申请增加了十倍，电影间接地促进了当地的旅游业。

《采访》（The Interview，又名《刺杀金正恩》或《名嘴出任务》）

图片版权 AFP/getty Image caption 索尼最终取消了《采访》的放映计划

许多大中华地区的观众都会知道这部电影在2014年引起的争议：朝鲜当时警告，如美国允许电影如期上映，将发动战争。

朝鲜没有兑现战争的威胁，但制片商的母公司索尼（Sony）的电脑系统后来遭受黑客入侵，许多机密资料和多部未发行的电影被公开到网络上。后来，更有一个自称为“和平守护者”的黑客组织威胁要向放映电影的电影院发动袭击。

索尼最后取消了首映礼，也取消在电影院放映的计划。但是，它还是在网上发行了这电影，赚得的钱差不多能填补最初投资的3,000万美元。