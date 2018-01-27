美国对华战略显轮廓 印度拉东盟打先锋？

图片版权 Reuters Image caption 印度2018阅兵式上的表演，如同印度外交东南西北全面开弓。

美国总统特朗普在亚太经合会上提出"印太"概念后，印度加强与东盟外交，似乎已将印太概念与其"东进战略"融合。去年朝核危机降温后，今年亚太是否会有新热点要升温？

印度作为全球新兴经济市场，意在从南亚大国发展成为具有全面政治、经济、外交等全面影响的亚洲和世界大国。为这一目标，首先要成为"印太大国"。

印度在经济、军事、科技等诸多领域力图向世界强国看齐，在外交上也努力参与到国际外交的中心地位。印度总理莫迪刚刚结束主持在德里的印度-东盟峰会，就飞往达沃斯和世界各国领导人聚会。

目前可能没有质疑的是：据联合国预测，印度人口将在7年后超过中国，成为全球第一的人口大国。这为印度提供了劳动力密集型发展的经济基础。

印度和东南亚十国联盟在外交上迅速接近，展现出"印太"联合的趋势。很多专家将"印太战略"解读为应对中国的"崛起"。

外交动作

传统上，印度以"阅兵"展示军事实力的共和国日阅兵会特邀一位外国贵宾，比如美国总统奥巴马、日本首相安倍晋三。2018年的阅兵式首次邀请了东盟十国全部首脑。

图片版权 AFP Image caption 印度边防安全部队成员在阅兵日上表演舞蹈。

阅兵式前，印度举行了印度-东盟纪念峰会，主题是"共享的价值、共同的命运"。峰会发表了《德里宣言》。

东盟和印度的人口相加已经接近20亿，约占世界1/4强。仅从这一角度来说，双方有着巨大的贸易商务提升潜力。

中国因素

虽然印度东盟目前外交接近的主旨是经济、科技等合作，但不可能不涉及到在亚太崛起、影响巨大的中国。印度-东盟的峰会体现高度的外交意义，同时也隐含了政治安全因素，邀请东盟首脑出席阅兵式凸现了军事合作的意向。

《德里宣言》中包括"双方要维持和促进区域和平、稳定、海上安全与保障、区域的航行与飞越自由"、"联合国海洋法公约"等有关国际航行自由，区域稳定的内容。很多评论认为其意在近年来争议受到越来越多关注的南中国海。

图片版权 EPA Image caption 印度大力发展航天、火箭技术，实现了“一箭百星”发射。其最新烈火式洲际导弹可以携带多枚核弹头，打击全球范围目标。

去年中印发生边境对峙，至今并未彻底解决。印度又联合美国日本在印度洋展开军事演习，体现其"印度洋老大"地位。

对东盟来说，因为和中国已有的密切经济贸易合作利益压倒了在南海领海问题上的纠纷，并不会希望参与到印中的政经外交、特别是边境纠纷中。但在南海争端问题上，印度不失为一个可以争取的国际力量。

图片版权 Reuters Image caption 2018年的印度阅兵式首次邀请了东盟十国全部首脑出席。

"印太战略"

特朗普在亚太经合组织会议上大提"印太"概念，把不属于APEC成员国的印度拉入这一地区。印度与东盟接近正似乎完美响应了"印太战略"。

但是，目前所有的战略评论家们似乎更多从军事战略角度，特别是平衡中国的角度来看"印太战略"。这一战略缺乏"印太"经济基础的支持。

从对中国的关系来说，印度抵制了中国以互联互通、基础建设为主的"一带一路"倡议，但东盟国家则大多数对"一带一路"做出了积极的响应。中国东盟的经济联系目前也远超印度东盟经济联系的规模。印度要在经贸合作上赶超中国与东盟的步伐恐难以短期办到。

经济学者们也表示，东盟印度经贸合作困难不少。印度国内经济虽然发展迅速，但国内经济结构和现状层次总体不高，国内贸易壁垒尚存，与东盟经济的互补性并不是特别强。

如果经贸合作乏力，军事安全合作能否补足印度-东盟的战略关系呢？

图片版权 Reuters Image caption 但印度国内的贫富悬殊巨大，数千万人使用清洁水困难，使得印度的国际形象打折扣。

亚太地区虽为世界经济最为活跃地区，但可能引发冲突的热点不少。已有学者担心，在去年朝核危机降温后，"印太战略"是否可能让原有的地区热点出现新的升温。