日本政坛另类亲中派野中广务“孤独斗士”离去

图片版权 Getty Images Image caption 野中广务2012年接受央视专访曾经指责日本将钓鱼岛收归国有「相当可耻」

正当日本外相河野太郎将于27日访问中国之际，日本前官房长官（仅次于首相之职）野中广务，26日病逝于京都府，享寿92岁。

一生纵横日本政坛60多年的野中，正是个日本政界眼中的「亲中派」。野中对日本在二战中侵略角色的反思，希望日本能向中国、韩国道歉的言论，更让他成为独树一格的政治家。

2012年9月，当时日本政府决定购买钓鱼岛（日本称尖阁诸岛、台湾称钓鱼台）主权，并将其国有化，引发中日间主权的争议。已退休多年的野中广务，接受央视访问时表示：「发生这种事，身为日本人我觉得可耻，向中国人民道歉」。

他曾言：「如果钓鱼岛的纷争要解决，他会建议中日双方设立共同特别财团，一起出资开发，共享周边资源」。然而，这样的回应激起日本许多舆论抨击，批评他是「卖国奴」。

不单是钓鱼岛，野中在历史问题的认识上，也给予中国当局许多同情。 1998年，野中成了自民党首任访问南京大屠杀纪念馆的干事长。

2008年，他更发言表示南京大屠杀是「非人道的事实」；同时说：「日本在思考国家的未来同时，一定要忠于历史史实」。

图片版权 Getty Images Image caption 野中广务曾参观南京大屠杀纪念馆，并表示日本要「终于史实」

亲中发言惹议

不同于其他日本政治家，从政以来虽然隶属偏右派的自民党，但野中广务的言行却仿佛孤鸟一般。

2013年时，野中前往北京参访，会见当时中国政治第五把交椅的刘云山，野中更说出：「中日邦交正常化当时，两边领导人曾表示对于钓鱼岛问题先『暂且搁置』。我就是当场的证人」。

随后面对记者团，他再度重申：「当时田中角荣确实有这样说过，我有听到」。但在日本普遍的认识中，钓鱼岛本来是日本与台湾间的争议，中方直到1992年实施新的领海法后，才突然开始说钓鱼岛是「固有领土」。让野中的「我曾听到」说，变成政治界的一个谜。

日本报纸《每日新闻》，在他过世时，称其为「孤独的斗士，至死贯彻一至」。很多日本政治家曾批评野中，一直有着「自虐史观」、甚至「被中国政治利用」。但直到过世前，野中仍保持自己独自批判风格。

甚至当安倍晋三想修日本宪法第九条时，野中也曾批评：「听到安倍的演说，我就想起念中学时，从广播听到东条英机首相的大政翼赞会的感觉」。

出身贫苦

野中广务如此截然不同的「左翼鸽派」政治路，与他人生背景有所关联。

1925年，野中广务出生于京都，自小的成长环境贫苦，身边住着许多移居的朝鲜族与被歧视的部落民。他曾回忆，当时受到不少朝鲜族妇女照顾，让他长大后特别重视在日朝鲜族的权益，曾多次访问朝鲜。

1945年当时，20岁的野中受大日本帝国征召，入伍服役近半年到二战结束。野中见证了战争的残酷，更确立他的反战思维。 26岁时，野中当选家乡京都府园部町的议员，自此展开政治路。

从町内议长、京都府议员、副知事（相当于直辖市副市长）、再进入众议院担任众议员。 40多年的历练，让野中成为政界沙场老将。在右派当道的自民党中，野中持续保持一定影响力。

终于在1994年，当时的首相村山富市组阁，野中广务被应邀入阁，担任自治大臣与国家公安委员长。随后，村山富市即在1995年，发表著名的「村山谈话」，认为日本在过去侵略战争中，让许多国家遭受到痛苦。

到了1998年，自民党的小渊惠三组内阁，野中担任号称首相第二人的官房长官，攀上政治高峰。然而就在2000年，小渊惠三因积劳成疾病逝。时年75岁的野中，也被认定「过老」，在党内同志的劝退中，辞去多项职务，慢慢淡出政坛。

晚年的野中，担任日中友好协会名誉顾问，常访问中国。他的去世让日本政界缅怀，前民主党党魁、自民党干事长小泽一郎就说：「野中一生高深哲学、果断行动」。

前首相森喜朗说，野中一生超越党派与个人，而是以国家安定为念，每个政治家都该学习。立宪民主党国会委员长辻元清美感叹：「日本良心、和平之光熄灭了」。如今，随着野中离世，独特的政治风格正式成为绝响。