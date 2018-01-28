图片版权 AFP Image caption 模糊的中印边境线

中印两国军队去年下半年在实际控制线附近的洞郎（Donglang，印度称都克栏，Doklam）高地发生对峙。虽然去年8月两国表示这场危机已经结束，但实际上双方仍在这一荒凉地区加紧布置军力。

发生对峙的洞郎高地位于中国西藏、印度东北的锡金邦以及不丹交界地带。印度支持不丹对这一区域的权利声索。

美国情报公司斯特拉福（Stratfor）发布的一组照片显示，除了陆军设施外，中印双方还在加紧布置空军力量。斯特拉福的报告分析了洞郎周边四个重要空军基地，两个位于中方，两个位于印方。

Image caption 洞郎地区周边的四个空军基地分别位于，中国的拉萨贡嘎机场和日喀则和平机场，印度侧的巴格多格拉（Bagdogra）机场以及哈希马拉机场（Hasimara）。

报告称，"这些照片可以确认，中国和印度都在谋求大范围的战略布局，并在8月27日的协议签署后加速了这一进程。"

照片显示，位于印度侧的西里古里市（Siliguri）巴格多格拉（Bagdogra）空军基地以及哈希马拉空军基地（Hasimara）都在重新布局空军力量。

Image caption 卫星照片显示，原本只装备米格-27的哈希马拉空军基地在去年11月出现了苏-30战机。

巴格多格拉空军基地原本只有一些运输直升机，而哈希马拉空军基地配备的米格-27攻击机计划在2017年底退役。

照片显示，去年的洞郎对峙危机发生后，印度空军在这两座机场增配了苏-30战斗机。这种机型是目前印度空军的主力战机，很快能够装备印度和俄罗斯合作制造的布拉莫斯（BrahMos）巡航导弹，具备攻击地面目标的能力。

Image caption 原本只有运输直升机的巴格多格拉（Bagdogra）空军基地也出现了苏-30身影。

中国反应"更强烈"

斯特拉福公司的报告称，从照片上看，中国方面"在拉萨和日喀则附近的空军基地反应更为强烈"。

"中国方面可能进行更大规模的部署，"报告称，"还会在这些基地部署更加先进的武器。和印度不同的是，中国在实际控制线附近没有空军基地，只能将重点放在这两处机场。"

Image caption 拉萨贡嘎机场，去年10月出现了10架歼-10、5架歼-11以及2架空警-500预警机，还出现了一些军用直升机。

卫星图片显示拉萨和日喀则的两座机场停放了大量战机，斯特拉福公司报告称去年10月战机数量达到顶峰。与此同时这里的直升机数量也显著增加，还配备了空警-500预警与指挥控制飞机，以及红旗-9地对空导弹和翔龙无人机。

中国在洞郎对峙结束后立即大范围升级日喀则机场的装备，包括12月中旬完成了一条新跑道建设，以及一些其它设施升级。

Image caption 西藏日喀则和平机场新跑道竣工，今年1月出现了大量战机，包括歼-10、歼-11、米格-17直升机等多种机型。

中印边界纠纷长期存在。1962年，印度在一场边界战争中被中国击败。1967年到1987年之间，两国发生过三次武装冲突或对峙。悬而未决的边界问题是导致冲突的主要原因。

这些冲突也存在一些其它原因，比如，两国国内日益上涨的民族主义情绪、中印两国在更广范围内的战略竞争等。这些都成为发动军事竞赛的理由。

斯特拉福公司的报告称，中印争议区域随时可能爆发冲突，这反映了两国以积极姿态在更广范围内进行地缘战略竞赛的现状。

"实际控制线上出现新冲突点只是时间问题。而且双方都将拥有更强的实力可供发挥。"