你的器材不支持播放多媒体材料 拉里·纳萨尔性侵案：在法庭上直面“禽兽”队医的女人们

美国密西根州检察长在电视讲话中表示，将针对拉里•纳萨尔（Larry Nassar）性侵丑闻启动一项全面调查，目的是弄清这名在州立大学供职的体育医生如何能在长达数十年时间里持续从事性侵。

"我们会和每名受害者会面，" 该州检察长比尔•舒特（Bill Schuette）说，"我们将倾听她们的声音。"

纳萨尔周三已被判定性侵年轻运动员罪名成立，他被判处了终身监禁。

纳萨尔供职的密西根州立大学校长和体育总监已经辞职。

54岁的纳萨尔遭到了将近160名女性的性侵指控。

他于1997年到2016年间供职于密西根州立大学。1996年到2014年，他以医疗协调员身份为美国体操协会（USAG）服务。

美国体操协会所有18名成员已于周五辞职。

新调查的目的

图片版权 Reuters Image caption 前美国奥运体操队队医拉里·纳萨尔（Larry Nassar）因为多项性侵罪名，被判监禁40至175年。

很多来自年轻运动员的性侵指控曾经遭到校方的忽视。

"密西根州立大学到底发生了什么，这需要一项完整的调查，" 比尔•舒特说，"我们将查清这个学校的每个角落。"

比尔•舒特已经任命密西根州警察局长埃图（Kriste Kibbey Etue）和前肯特县检察官威廉•福塞斯（William Forsyth）领衔这项调查。

福赛斯表示，首先要搞清楚的一件事是，这些运动员从1990年代以来是如何投诉举报纳萨尔的，以及校方为何直到2014年都没有对相关投诉进行调查。

"他（纳萨尔）怎么能在长达20多年时间里如此妄为？"福赛斯说。

图片版权 Reuters Image caption 密西根州立大学校长露•安娜•西蒙（Lou Anna Simon）被指没有对相关指控采取及时行动。

校园风暴

密西根州立大学校长露•安娜•西蒙（Lou Anna Simon）以及体育总监马克•霍利斯（Mark Hollis）已经先后辞职。

哥伦比亚广播公司报道称，马克•霍利斯辞职的原因是"感到害怕"。

"这件事情规模如此之大，是我作出辞职选择的原因，"他在接受采访时几乎流泪，并表示希望自己的辞职有助于平复伤痕。

该校已经任命一名副校长担任校长一职。学校董事会主席布莱恩•布莱斯林（Brian Breslin）说，很明显"校方没有对受害者给予足够关注"。