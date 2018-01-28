她私奔去跟帅哥闯天涯 当然选择原谅她？

图片版权 Rafal Kowalczyk Image caption 娇小的奶牛妹妹跟着威猛的野牛哥哥

这个让人哭笑不得的故事发生在波兰。

故事的主人公是一头家养的奶牛。谁也不知道为什么，她突然决定私奔。只身离开温暖、熟悉的家，到比亚罗维察（Bialowieza）原始大森林去、投奔了一群野牛！

她是在去年深秋离开农场的，迄今已经和野牛共同度过了一个冬天。

波兰电视台TVN24报道说，这群野牛大概有50头左右，主要在与白俄罗斯交界的森林中活动。通常，奶牛总是跟在野牛群的旁边。

图片版权 Rafal Kowalczyk Image caption 2018年1月，奶牛好像平安度过了严冬

鸟类学家阿拜莱特（Adam Abyryt）是发现私奔奶牛的第一人。

去年11月，阿拜莱特告诉TVN24，他在比亚罗森察森林中看到一群野牛，这一点也不意外。但是，这群野牛中有一个很另类，抓住他的眼球。

这家伙的颜色和野牛截然不同，全身浅棕色，而野牛则是深棕色，和栗子差不多。

最开始，阿拜莱特还以为可能是哪头野牛基因变异。但是，他把望远镜对准这个另类仔细观察一番之后发现，原来，那是一头利木赞奶牛！这类法国奶牛在波兰很普遍。

混在野牛群中的那头奶牛看起来还很年轻，很健康，好像并不害怕身边那群庞然大物。

当时，科学家们以为，冬天一来，她肯定会返回自己温暖、舒适的牧场。但是上星期，生物学家科瓦尔奇克（Rafal Kowalczyk）又看到了她！还是跟着那群野牛，还是很健康。

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图片版权 Adam Zbyryt Image caption 去年11月，在森林中作研究的鸟类学家第一次发现私奔的奶牛

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科瓦尔奇克博士告诉TVN24，这是他第一次看到奶牛投奔野牛，"不过，她融入得不是太好。野牛相当抱团，她太另类。"

博士还说，跟着捕食好手野牛，她应该不用发愁吃喝。而且，野牛可能还是她的保护神。冬天，这一带森林边上总有狼群出没，跟在高大威猛的野牛旁边，她才不会成了狼的盘中餐。

奶牛看上去没有生命和生存危险，但是，科瓦尔奇克博士警告说，事实上，她对野牛构成了威胁。

不寻常的友谊可能会导致"恋爱"、交配。比亚罗维察野牛很珍稀，只有大约600头，"混血儿"可能会污染基因。还有，混血胎儿身形会很大，奶牛可能死于难产。

目前，私奔奶牛的年纪还太小、没有生育能力，但是看起来，她跟着帅哥浪迹天涯的日子不会太长了。

结局？估计春天之前，人们就会把她抓起来带回农场那个温暖的家！