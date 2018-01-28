“让瑞典立于世界民族之林”宜家创始人逝世

图片版权 Ikea Image caption 坎普拉德1960年代与宜家家具合影

让宜家家具走向全世界的创始人——英格瓦·坎普拉德（Ingvar Kamprad）周六（1月27日）逝世，终年91岁。

宜家家居表示，他在家中安详去世，称赞他是“20世纪最伟大的企业家”。

风靡世界

坎普拉德，1926年出生在瑞典南部的斯莫兰，17岁时创办了宜家IKEA，资金部分来自父亲给他的奖励：他虽有读写障碍，但刻苦学习成绩优异。

虽然这个公司在汉语世界中找到了非常信达雅的译名——宜家，但坎普拉德起名的初衷，不过是将自己名字和家乡地名的缩写组合在一起。

住在世界很多大城市的人们，不少人家里都有几件宜家家居产品：即便没有从宜家家居卖场里买过平板包装的家具自己回家组装，或许也买过几个宜家设计的杯子、卡子或者其他日常的生活小用品。

图片版权 Ikea / Paul Barendregt Image caption 坎普拉德说，喜爱自己的生意原因很多。

一开始，坎普拉德的宜家出售笔、相框、打字机等商品，他骑着自行车去送货。

如今，宜家家居是世界上最大的家具连锁店，在49个国家开设了412个商店。

宜家的成功，使坎普拉德名列世界富豪行列，也成为享誉世界的瑞典企业家。

瑞典首相斯蒂芬·洛夫文赞扬他是一个“独特的企业家，让很多人，而不是少数人能享受到室内装潢。 ”

瑞典外相玛格特·沃斯特罗姆在推特上悼念坎普拉特说：“他让瑞典立于世界民族之林。”

坎普拉德自1988年以来不再参与宜家的商业运营，不过一直担任顾问。2013年，他87岁时退出宜家董事会后，他最小的儿子出任了董事长。

锱铢必较

BBC记者哈弗德（Tim Harford）曾经这样描述坎普拉德商业灵感的那一刹那：

1952年，年仅26岁的坎普拉德出品的家具目录已经有100页，但是他还没想出平板包装（flatpack）的主意。

“一天，他和公 司的第四位雇员吉利斯‧伦德格伦正在往车上装家具，准备去拍产品目录照，吉利斯说，‘这桌子真占地儿，我们应该把腿儿拧下来。’这就是坎普拉德脑洞大开的时刻！”

这一创业灵感成就了他一生的辉煌。

1956年，他终于开创了平板包装、自我组装这一革命性的经营模式，大大减少了运输和储藏开支。

Image caption 宜家家居在中国大陆、台湾、香港都有分店。

1958年，坎普拉德在瑞典家乡南部的阿尔姆哈特（Almhult）开张了第一个宜家商店。

自1970年代开始，宜家走向了欧洲、 北美、亚洲和中东等主要市场，现在宜家在中国大陆、台湾、香港都开设了分店。

如今，宜家家居的产品目录用33种语言每年印刷2亿册。

节俭成性

坎普拉德及其家族虽然坐拥全世界最大的家具连锁公司，但经济实惠的理念也贯穿他的个人生活。

2016年，他罕有接受瑞典媒体采访，自曝身上穿的衣服是在跳蚤市场买的二手货！

据说，他出门坐经济舱、日常开的是一辆老旧的富豪车。

据说，他还自带饭盒去上班。

有评论认为，这样节俭也许可以帮助人们理解他怎么成了世界第八大富豪。不过，住在瑞士40年逃避瑞典税收或许也有关系。

坎普拉德创办的宜家家居一直是一家私营企业，属于其家族运营的一个荷兰基金会旗下的经济实体。宜家复杂的商业架构曾引起不少争议，欧盟委员会曾在去年表示，对宜家的税务安排展开调查。

欧洲绿党称，这样的税务安排让宜家在2009-2014年避税金额高达10亿欧元左右。

不过，宜家表示，一直遵循欧洲法规交税。

“愚蠢错误”

坎普拉德为宜家制定的经济实惠经营理念，让他广受世界各地顾客的尊崇。

但是，他二战期间与纳粹青年组织的关系，也曾引起激烈的批评。

1988年出版的一本书中，坎普拉德透露他曾是瑞典法西斯活动人士珀尔·英达尔（Per Engdahl）的密友，曾在1942-1945年间是英达尔的新瑞典运动组织的成员。

他为自己辩解说，这些都是“年轻人的愚蠢行为”，也是他一生“最大的错误”。

2011年，瑞典女作家伊丽莎白·阿斯布林克（Elisabeth Asbrink）出版的一本书指称坎普拉德还有更多不为人所知的过去。她说，他是瑞典纳粹组织的积极招募人，在二战之后仍然与纳粹同情者保持密切关系。

当时，坎普拉德的发言人说，他一直以来都承认自己年轻时曾经与法西斯思想眉来眼去，但是，现在他的脑中“已经完全没有任何同情纳粹的想法。”