法国西班牙边境的奇怪岛屿：主权半年一换

图片版权 Alamy Image caption 费伦特岛在比达索阿河中间

本周，没动用一枪一弹，法国就将把其3000平方米的领土交给西班牙，但是六个月后，西班牙又将自愿把它还给法国。正如克里斯·博克曼（Chris Bockman）所报道的那样，350多年来一直如此。

法国巴斯克海滩度假胜地的昂代伊（Hendaye）是与西班牙接壤的一座小城。过了旺季，美丽的沙滩看起来被数百的海豹占领了，但是仔细看，实际上他们是穿着潜水服的冬季冲浪爱好者。

长长的防波堤之外是西班牙历史悠久的小镇富恩特拉维亚（Hondarribia）和其邻居伊伦市（Irun）。中间的自然边界是比达索阿河（River Bidassoa）。

当你从河口继续往上游走，景色变了。壮观多彩的巴斯克建筑被法国这边的工业仓库和西班牙那边没什么吸引力的居民楼代替。

但是我是来看费伦特岛（Faisans）的，它并不容易找到。当我问路时，没人理解为什么我想去那里。他们告诉我，没有什么看的，并且警告我不能参观。那里没人居住，也不是像圣米歇尔山（Mont St Michel）一样的旅游景点。

但那里是一个平静的、无法进入的位于河流中央的岛屿，有树和修剪得整齐的草地，还有一块古老的纪念碑，为纪念1659年发生在这里的一件非凡的历史事件。

因为这个岛被视为中立地区，西班牙和法国在岛上谈判，结束了他们的长期战争。他们签署了《比利牛斯条约》，划定边界，也订下了法国国王路易十四与西班牙国王腓力四世女儿的婚约。

另一细节是这个岛屿本身，这个岛屿成为法国和西班牙的共管领土，轮流管治该岛。2月1日至7月31日，该岛由西班牙管理，另外六个月则属于法国。这种联合主权被称为“共同统治”，费伦特岛是现存推行该政策最久远的地区之一。

图片版权 Getty Images Image caption 1660年，法国国王路易十四与西班牙腓力四世在岛上会面。

西班牙圣塞瓦斯蒂安镇的海军司令和法国巴约讷市的海军司令担任该岛的州长或总督。事实上他们有更重要的事情处理，所以伊伦和昂代伊的市长轮流照看该岛屿。

伯努瓦·乌加特门迪亚（Benoit Ugartemendia）在昂代伊当地议会负责公园事务，他告诉我，他每年会派一支小队伍乘船到岛上修剪草坪和树木。这条河受潮汐影响，有时你甚至可以从西班牙走路到岛，西班牙警方有时候会赶走非法露营者。

这个岛很小，只有200米长40米宽。公众偶尔会被邀请参观，但伯努瓦说，对它感兴趣的只有老年人，年轻人都不知道它的历史重要性。

现在，除了交通堵塞之外，从法国过境西班牙是一个无缝体验。但是在佛朗哥独裁统治时，边界被严格管控。昂代伊市长科特·埃塞纳罗（Kotte Ecenarro）告诉我，河面向岛屿的这边曾每隔100米就有岗哨点，防止反对者进出。

图片版权 Getty Images Image caption 边境并不总是拿么平静。图为记者雷蒙德·沃克在西班牙内战时，抱着一名婴儿冲过连接昂代伊和伊伦的桥。

目前，伊伦和昂代伊市长每年会面十几次，讨论水质和捕鱼权问题。过去，西班牙捕鱼者抱怨法国船只的形状，最近法国度假者乘着独木舟扰乱了他们的生意，他们也对此不满。

该岛屿本身并不被看重。它正在被侵蚀，几个世纪以来，它几乎损失了一半的大小，因为积雪从比利牛斯山上冲下来，进入河流，而两个国家都不想花钱建立岛屿的防御工事。

几天后，这个世界上最无争议的边境岛屿将再次变更它的所有权。8月，西班牙会再次把它交还，除非它突然决定背弃这个350年的条约。