图片版权 Getty Images Image caption 布鲁诺·马尔斯赢得六项格莱美奖，包括三个重大奖项

2018年的格莱美奖（Grammy Awards）成为布鲁诺·马尔斯（Bruno Mars）和肯德里克·拉马尔（Kendrick Lamar）的天下；但在年度最佳专辑和最佳制作中，Hip-Hop歌手拉马尔惜败，最终马尔斯以六项大奖成为最大赢家。

马尔斯在最重要的年度最佳专辑（Album of the Year）奖项中，凭《24K Magic》爆冷击败被乐评人奉为大热的拉马尔专辑《Damn》，制造了周日（1月28日）晚上最大的意外。

尽管拉马尔仍然横扫了各项说唱与Hip-Hop类别的大奖，但是在重中之重的奖项上，投票者们仍然认为马尔斯的节奏与蓝调（R&B）专辑更受大众欢迎。

阿莱西娅·卡拉（Alessia Cara）赢得最佳新人奖，成为本年度赢利主要奖项的唯一女性——在86个奖项中，也只有17个奖项授予了女性或者由女性音乐人主导的乐队。

这在一个被“#TimesUp”和“#MeToo”话题标签笼罩的年头显得格外异样——很多音乐人都在周日晚上佩戴白玫瑰出席，以示对性骚扰行为以及性别不平等的抗议。

图片版权 Getty Images Image caption 众多音乐人与出席者均佩戴上白玫瑰

图片版权 Getty Images Image caption 拉马尔的开场表演极具概念与力量

马尔斯赢得包括年度最佳专辑、最佳单曲和最佳制作（Record of theYear）在内的六项大奖。他在领奖时表达了对80和90年代节奏蓝调名曲的致敬。

“那些歌都是带着快乐写就的……而这也是我希望用这张专辑带给人们的东西，”他说，“希望我能够再次感受到它，也能看到所有人一起跳舞。”

他的胜利令肯德里克·拉马尔更加紧贴时代政治风潮的专辑失落最重要的奖项，但是来自唐普顿的拉马尔仍然带走最佳说唱专辑、最佳说唱歌曲和最佳说唱表演等五个奖座。

而拉马尔的获奖也令说唱巨星Jay Z失落说唱奖项——后者的八项提名均告失利。

不过，拉马尔在舞台上向Jay Z致以崇高敬意。他在领取最佳说唱专辑时向他的前辈脱帽：“选Jay做总统！”

Hip-Hop的格莱美恩仇

今年又是Hip-Hop音乐再次接近格莱美最高荣誉但又再次失落的一年。

Hip-Hop音乐与美国国家录音艺术科学学院（National Academy of Recording Arts and Sciences）之间充满了起伏不定的复杂关系。在格莱美奖的历史中，这种养育几代人的主流音乐类别既带来了永载历史的瞬间，也一次次地抵制和攻击过这个奖项。

作为与流行、节奏与蓝调、摇滚及民谣并列的格莱美五大音乐类别，Hip-Hop在这个美国最重要的音乐奖之一当中时常受到冷落。在历史上，像Snoop Dogg、Ice Cube、The Notorious B.I.G. 以及2Pac这些重量级的Hip-Hop乐人均未受到过格莱美的青睐。

格莱美史上只有两次将最佳专辑奖颁给了Hip-Hop专辑，而最佳新人奖则只有四次由Hip-Hop乐人获得；在最佳单曲和最佳制作两个奖项中，Hip-Hop乐手则从未染指，今年的拉马尔再次在这两个奖项中不敌对手。

格莱美1989年第一次认可这种当时仍在婴儿阶段的音乐类型。那一年的史上首个最佳饶舌表演奖（Best Rap Performance）颁给了DJ Jazzy Jeff和“新鲜王子”（Fresh Prince）的合唱歌《爸妈就是不明白》（Parents Just Don't Understand）。

图片版权 Getty Images Image caption 阿姆（右）和埃尔顿·约翰在2001年的格莱美颁奖礼上同台演出

格莱美首次以专属奖项嘉许，并没有得到Hip-Hop人买账。当时的“新鲜王子”就是如今的著名演员威尔·史密斯（Will Smith）。在得知该奖项的颁奖实况不会出现在电视转播中时，他和另外两名候选人Salt-N-Pepa和LL Cool J，以及包括“公共敌人”（Public Enemy）在内的一众乐手，一同发起了对这一届颁奖礼的抵制。

格莱美当时声称，电视转播排除Hip-Hop奖项是由于时间上的限制。而在此后的25年里，这种音乐类型每年都得到了在格莱美电视转播上表现的机会。直到2015年，除了Hip-Hop类别外，所有的音乐类型都至少有一个奖项在电视上得到了呈现，这再次惹起争议。

Hip-Hop专辑首次获得格莱美年度最佳专辑提名是在1991年，MC哈默（M.C. Hammer）的《Please Hammer Don't Hurt 'Em》中的单曲《你别碰》（U Can't Touch This）同时提名了年度最佳制作。

不过，Hip-Hop乐手要等到1993年才首次在格莱美赢得非专属类别的重要奖项——说唱组合“Arrested Development”在这一年拿下年度最佳新人奖；而年度最佳专辑这一最重大奖项则要在1999年才第一次花落Hip-Hop音乐。劳伦·希尔的首张个人专辑《The Miseducation Of Lauryn Hill（劳伦·希尔的错误教育）》也成为格莱美年度专辑列表上仅有的两张Hip-Hop专辑之一——另一张是2004年“流浪者”（Outkast）组合的《Speakerboxxx / The Love Below》。

与今年的拉马尔一样，劳伦·希尔在1999年将五个格莱美奖座收入囊中，并且在那一年创下了女艺人获奖最多的纪录。但是，Hip-Hop重量级人物Jay Z也是从这一年开始了对格莱美长达数年的抵制。

Jay Z当时声称，他认为格莱美“没有给Hip-Hop恰当的尊重”，而他的专辑《Vol. 2...》仍然在那一年赢得年度最佳说唱专辑奖。

图片版权 Getty Images Image caption Jay Z（中）决定不在2018年的格莱美颁奖礼上表演

2001年，处在人气顶峰的阿姆（Eminem）凭《The Marshall Mathers LP》获提名年度最佳专辑（按格莱美奖的归类是史上第三张获此提名的说唱专辑），但歌词被指歧视女性和同性恋，于是他在那一年的颁奖礼上与著名的同性恋音乐家埃尔顿·约翰（Elton John）同台演出并拥抱，成为格莱美史上的经典瞬间之一。阿姆的这张专辑也赢得了除年度专辑以外的全部提名奖项。

Hip-Hop专辑在2004年再度夺得年度最佳专辑奖。在一些乐迷眼中，这一年Outkast的《Speakerboxxx / The Love Below》才是Hip-Hop在格莱美最佳专辑史上的真正胜利——劳伦·希尔在一定程度上被认为是一名节奏与蓝调歌手。

不过，凭《Get Rich or Die Tryin' 》（至死求富）在年末《公告牌》（Billboard）专辑榜单中排名第一的歌手“50 Cent（50分）”却失落那一年的年度最佳新人，他通过在得奖者伊凡塞斯（Evanescence）乐队即将致辞时走上台并在他们身后安静走过来抗议。

2005年是凯伊·威斯特（Kayne West）的风光一年（赢得十项格莱美提名），但是赢得最佳说唱专辑和最佳说唱歌手的他却在最佳专辑、最佳单曲和最佳新人三项大奖中全数落败。

不仅是这一年，威斯特在之后的生涯中尽管赢得21座格莱美奖座，但却从未在专辑、单曲、制作和新人奖等重大奖项中胜出过，11次提名未尝一胜。

图片版权 Getty Images Image caption 凯伊·威斯特在2005年的格莱美颁奖礼上的表演成为经典瞬间

Hip-Hop界的著名产业家史蒂夫∙斯托特（Steve Stoute）2012年在《纽约时报》上刊登广告，批评格莱美在重大奖项中对阿姆、威斯特、德雷克（Drake）等人的冷落是“伪善和自相矛盾”。格莱美则在这一年安排了在1989年曾抵制颁奖礼的LL Cool J担任主持人。

今年的赢家拉马尔在格莱美的起步也并非一帆风顺。他在2014年的处女专辑《good kid, m.A.A.d city》备受好评，成为当年各项说唱类别的大热，但是最终未获任何一个奖项。

拉马尔在2015年的格莱美赢得两个奖项，但没有出席领奖。一年后，他携11项提名回归，成为格莱美史上单届提名最多的说唱歌手。

2017年，格莱美将最佳新人奖颁给了表现卓越的“Chance The Rapper”，其余几个大奖中的Hip-Hop乐人提名则没有胜出。

拉马尔的《Damn》在今年受到乐评人的一致称赞，但大奖最终还是旁落。Hip-Hop乐手在格莱美的艰苦奋斗史仍在继续。