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纽约州总检察长称正在调查一家据称将数百万假粉丝出售给社交媒体用户的公司。

纽约州总检察长施奈德曼（Eric Schneiderman）表示："根据纽约法律，冒充和欺骗行为是非法的。"据《纽约时报》报道， Devumi公司被指控窃取用户真实身份信息，但其否认。

该报周六发表深度报道，指"造粉工厂"与一系列的名人帐号有关。报道中采访了那些帐号信息和帐号照片疑似被复制后建立了新"机器粉"的用户。

据称，其他想要涨粉的人包括演员、企业家和政治评论员，他们可以付钱被机器人关注。

在社交媒体上，大号（很多人关注的帐号）会增加影响力，进而影响舆论，或者给账户持有者带来好处，例如求职或广告商。

施耐德曼说，他担心这种"不透明"的行动正在破坏民主。

在其网站上，Devumi为客户提供在推特上涨达250,000个粉丝的机会。起价为12美元（8.50英镑）。客户也可以买"赞"和转发。该公司也在Pinterest，领英（LinkedIn），Soundcloud和YouTube等其他平台上销售粉丝。

网站上说："Devumi已经帮助了20多万家企业、名流、音乐家、YouTube用户和其他专业人士获得了更多的曝光率，并为观众带来了巨大的影响力。"

该公司在纽约市的一个地址注册，《纽约时报》称这是一个幌子。其实际办事处在佛罗里达州，也在菲律宾雇用工人。推特已经回应调查，称其正在努力阻止Devumi和类似的公司行为。

过去推特已被指责没有认真对待这个问题。它经常将对机器人的调查视为"不准确，方法上有缺陷"。该平台确实允许自动帐户的存在，但严格禁止他们被买卖。该公司表示一发现有买了粉丝、转发或点赞的帐户就会将其暂停。然而一位公司代表告诉《纽约时报》，实际上很少这样做，因为这很难证明。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @AGSchneiderman The growing prevalence of bots means that real voices are too often drowned out in our public conversation. Those who can pay the most for followers can buy their way to apparent influence. — Eric Schneiderman (@AGSchneiderman) 2018年1月27日

《纽约时报》的文章称，Devumi拥有至少350万个自动账户，其中许多被重复出售。

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @AGSchneiderman Impersonation and deception are illegal under New York law. We’re opening an investigation into Devumi and its apparent sale of bots using stolen identities. https://t.co/uvxGOp7soQ — Eric Schneiderman (@AGSchneiderman) 2018年1月27日

它声称至少有55,000个帐户"使用包括未成年人在内的真实推特用户的姓名、个人资料图片、家乡和其他个人信息"。

报道称，"这些账号是蓬勃发展的在线影响力经济中出现的伪币，这种影响力几乎渗透到了任何一个大量受众——或幻想中的受众——可以被货币化的行业由政府，犯罪分子和企业家雇佣的虚假账户现在正在危害社交媒体网络。"

这些假粉与谁的账户有关？

跳过 Twitter 帖子 用户名 @TwitterComms The tactics used by Devumi on our platform and others as described by today's NYT article violate our policies and are unnacceptable to us. We are working to stop them and any companies like them. — Twitter Comms (@TwitterComms) 2018年1月27日

《纽约时报》发现，许多著名的推特账户都有Devumi"工厂"的粉丝。它表示，该公司的客户覆盖了政治领域，从自由主义专家到右翼网站“布赖特巴特新闻网”（Breitbart）的记者以及中国国家通讯社新华社的一名编辑。这名编辑向Devumi购买了数十万个粉丝以及推特上的转发——中国政府屏蔽了推特，但将其视为在国外进行宣传的平台。

玛莎·莱恩·福克斯（Martha Lane Fox）：企业家，英国上议院议员

玛莎·莱恩·福克斯的推特账号显示，"过去一年多的时间买了很多粉丝。"其中包括了在2016年4月她成为推特董事会成员后的25，000个关注者。她向《纽约时报》表示，一名"流氓员工" 需对此负责任。

保罗·好莱坞（Paul Hollywood）：英国电视厨师

调查显示，保罗·好莱坞（Paul Hollywood）的官方推特个人资料背后是由Devumi管理的自动涨粉账户。《纽约时报》发邮件问询后不久，他的帐户被删除。

希拉里·罗森 （Hilary Rosen）：政治评论员

这位CNN的投稿者已经为超过50万的推特粉丝付了钱，尽管大多数已经被删除了。她说这是"几年前我做的一个实验，看它是如何工作的"。