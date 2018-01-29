以牙还牙？克里姆林宫说美国干涉俄国大选
- 2018年 1月 29日
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莫斯科说，美国财政部一份即将发表的报告涉嫌干涉俄国3月举行的大选。
观察人士说，这份报告发表后，与克里姆林宫有联系的俄国寡头们可能面临美国的制裁。
这份报告将矛头直指正在寻求连任的俄国总统普京，并试图揭示一些俄国资深政客和寡头们与普京的紧密联系。
"这份报告直接和明显地企图影响3月18日俄国大选，"普京的发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一（1月29日）表示。但他还说，这份报告不会对选民产生影响。
BBC驻莫斯科记者史蒂夫·罗森伯格（Steve Rosenberg）说，今天俄国报纸的报道，显示出莫斯科对这份即将发表的报告的紧张程度。
克里姆林宫称会帮助在份报告中被提到的俄国寡头和商人们，并将可能的制裁对他们的影响降至最低。
"对俄国宣战"
俄罗斯外贸银行的老板安德烈·科斯京（Andrei Kostin）此前对《金融时报》说，若美国对俄罗斯加大经济制裁，则将是"对俄国宣战"。
此前，华盛顿多次指俄国干预了2016年美国总统大选，但克里姆林宫则反复否认。
普京的发言人说，克里姆林宫将仔细分析这份美国财政部即将发表的报告。
去年，美国总统特朗普对俄国施加了进一步的制裁，但他指责国会阻止他未来与俄国改善关系。