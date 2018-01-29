非洲联盟总部惊爆中国网络窃取资料疑云

图片版权 AFP Image caption 非盟总部大楼由中国援助兴建。中国方面说，耗资8亿元人民币。

“办公室内空无一人，四下没有活动，但却是资料传输高峰时间。”

“电脑服务器在深夜零点至两点之间奇怪地启动......”

这些并不是间谍小说中的内容，而是法国《世界报》（Le Monde）上周刊登的一篇报道。

报道称，“电脑工程师发现，由中国援建的非洲联盟总部大楼内，所有电脑服务器内的资料都被传送到上海。”

该报引述几个非盟内部人士称，每天晚上，非盟的秘密都被储藏到距离亚的斯亚贝巴八千公里以外上海的神秘服务器内，而资料秘密泄露的时间可能从2012年1月到2017年1月，长达五年时间。

报道说，非盟此后已经安装了服务器，并拒绝了中国帮忙配置。如今非盟总部所有的电子通讯都加密保护，不再通过埃塞俄比亚电讯系统。

中国驻非盟使团团长邝伟霖周一（29日）在埃塞俄比亚首都驳斥法国《世界报》有关中国涉嫌窃取非洲联盟总部资料的报道，称这“耸人听闻荒诞不经”。

谍报并不是中国人的专长 卢旺达总统, 保罗·卡加梅

间谍

邝伟霖周一（1月29日）的讲话，是中国官方对此报道的首次公开回应。

他说，中国和非洲关系已经带来了好处和很多机会。非洲人民很高兴，但就是有人不高兴。

当被问及究竟是什么人不高兴时，邝伟霖说：“西方某些人。他们不习惯，就是不能坦然面对。”

非洲联盟轮值主席，卢旺达总统保罗·卡加梅被问及这一报道时表示，对有关情况毫无知情。

“无论怎样，我觉得这里没有任何我们不希望人们知道的事情。”

他说：“我觉得谍报并不是中国人的专长。我们这个世界到处都是间谍，但是我在这个大楼里并不担心被人监视。”

图片版权 EPA Image caption 中国驻非盟使团团长旷伟霖说，西方有人不能接受中国在非洲的收益与机会。

非盟总部

《世界报》这一报道刊发之时，正值非洲联盟首脑会议28日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴非盟总部开幕的前一天。

非盟总部大楼由中国援助兴建，造价约8亿元人民币，于2012年1月28日落成，作为象征中国与非洲友谊的"礼物"赠送给了非盟。

这幢外表看似太空船的高100米建筑，自建造落成阶段，就已经吸引了外界的特别关注，将其视为中国在非洲影响力日益扩大的一个象征。

在大楼启用之后召开的首次非盟峰会上，媒体注意到，大楼中的同声传译系统，第一语言是普通话，而后才是英文。

而早在2006年11月，中国时任国家主席胡锦涛在中非合作论坛峰会上，宣布无偿援建日后成为非盟总部大楼的非盟会议中心时，外界尚没有意识到这一工程的象征意义。

过去十多年来，非洲为中国经济发展提供了丰富的自然资源，非洲同时也成为中国商品的巨大市场。