美国中情局长的新担忧：俄干预中期选举

Image caption 蓬佩奥称，自己仍视俄罗斯为对手

美国中央情报局局长预期，俄罗斯将会针对今年年底举行的美国中期选举，进行干预。

中情局局长蓬佩奥（Mike Pompeo）向BBC表示，俄罗斯对欧洲国家及美国的颠覆，没有明显减弱迹象。

蓬佩奥又指，朝鲜可能在“几个月内”，就会有足够能力，向美国发动核攻击。

美国情报机关此前指，俄罗斯人员介入了2016年的美国总统大选。

对于近期外界对特朗普能否胜任总统一职的质疑，负责向总统特朗普作早间汇报的蓬佩奥则认为是“胡言”。

图片版权 AFP/Getty Image caption 上任以来，特朗普一直为“通俄门”及与俄罗斯总统普京关系密切的指控所困扰

蓬佩奥指，虽然中情局在反恐问题上与俄罗斯有合作——中情局去年曾协助制止一场针对圣彼得堡的恐袭，但整体而言，他仍视俄罗斯为对手。与其他欧洲国家一样，美方也对俄罗斯的颠覆意图相当忧虑。“我没有看到那样的行动有减弱。”他说。

被问到是否担心今年十一月的美国中期选举，蓬佩奥表示：“当然。我预计俄罗斯将会继续（颠覆），但我有信心，美国将会进行一次公开、公正的选举，我们能够足够有效地阻截，俄方对是次选举的影响不会很大。”

蓬佩奥又说，华府正致力抗衡俄方的颠覆，这当中有一些工作并非中情局的职责，如协助民众鉴定资讯的真伪等。

但情报机关有找出颠覆行动的幕后人物，并利用科技手段防范有关行为，阻止俄罗斯的行动。

Image caption 蓬佩奥表示，他的任务是减少中情局的制肘与负担

总统特朗普此前曾否认俄罗斯干预，与情报机关的调查结果大相径庭。这会令中情局局长陷于必须瞻前顾后的处境吗？

“我不会过份小心，我只会寻找真钼。”蓬佩奥说。“我们几乎每天都将中情局获悉的精确真相，向总统作出汇报。”

在两人均身处华盛顿时，蓬佩奥几乎每日向特朗普作出汇报，内容包括时事与战略相关事宜。

蓬佩奥说，在特朗普会见外国政要前，这些汇报让特朗普获得“资讯上的优势。”

“他很专注，对我们汇报的情报很好奇，很想知道我们为什么信纳情报是真确的。”

火与怒是“胡言”

对于近日出版、质疑特朗普的履任能力的书籍《火与怒》，蓬佩奥表示不以为然。

“那很荒谬。我没看那本书，也不打算看。”他说。

“指控总统对职务不上心，或说他对重大事情没有足够掌握，是危险也是错误的。有人花时间写这些胡言，令我伤感。”

特朗普使用推特的频率，以及在外交事务上“坦诚”的语言，均属美国总统中前所未见。他曾称呼朝鲜最高领导人金正恩为“火箭人”，并对外炫耀美国的核武按钮比朝鲜的更大。

图片版权 Getty Images Image caption 蓬佩奥十分重要朝鲜的核威胁

蓬佩奥则认为，这些公开发言有助令朝鲜与其他国家的领导，认识到当前事态中的风险。

“当你看到总统选择使用这样的语言，他也有很多受众……我向你保证，金正恩明白这当中的讯息，就是美国是来真的。”

蓬佩奥又说，在朝鲜一事上，中国也有所动作，近期中方在联合国的投票取向可见一斑，但中国还能够做更多。

在蓬佩奥看来，朝鲜核问题是优先事项。“目前的情况时，朝鲜已经这样的能力，在几个月之内对美国发动核攻击。”

“我们的任务，是为美国总统提供情报，令他有不同选项，以非外交方式将那个风险降低。”

蓬佩奥说，总统与高层官员均"清楚"，一旦事态演变为全面冲突，将带来极大破坏与人命伤亡。

被问到是否有可能除去金正恩，或防止他获得发射核导弹的能力，蓬佩奥表示“很多事都是有可能的”，但没有进一步说明此话何解。