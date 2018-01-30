比俄罗斯威胁更大？中情局局长谈中美谍战

图片版权 Reuters Image caption 蓬佩奥指中国间谍对美国的威胁"不比俄罗斯小"

美国中情局局长蓬佩奥（Mike Pompeo）接受BBC访问时指，俄罗斯干预西方国家的情况固然值得关注，但有另一个国家的干预也值得留意，那就是中国。

蓬佩奥（Mike Pompeo）举例说，中国经常尝试偷取美国机构的商业机密，也尝试渗透当地的医院和学校系统。同样的情况在欧洲国家──包括英国──也有发生。他认为这都显示中国在渗透西方国家花的精力不下于俄罗斯。

蓬佩奥在2017年1月获委任为中情局局长前，是一名国会议员，被视为共和党内的强硬派。

蓬佩奥指，如果比较中俄两国的经济规模，就可以看出中国有更多的资源去执行它想要的任务。他认为美国必须更重视中国在这方面的工作。他说：“全美国都必须更有效地抗衡中国，令它不能悄悄地影响世界。”

Image caption 蓬佩奥指美国应尽更大努力，抗衡中国的影响

被问及他担不担心中国在美国的间谍活动，蓬佩奥直截了当地说：担心。

早前中情局一名前特工以非法保留持有机密国防信息罪名被捕。当局认为，那名前中情局雇员李振成（Jerry Chun Shing Lee）向中方透露机密资料，协助北京当局瓦解美国在华的间谍网络。

蓬佩奥透露，美国当局留意到中国十分集中地尝试偷取美国的机密资料，也有派出间谍渗入美国，与其他为中国政府效力的人对抗美国。

分析——BBC安全事务记者戈登•柯雷拉（Gordon Corera）

美国国内舆论的焦点目前还是放在俄罗斯，指俄罗斯向美国发动网络攻击，也利用社交网络散布分化美国社会的资料。蓬佩奥在访问中指控中国对美国各方面都有影响，这是最令人感到惊讶的一点。

他指中国对美国发动的不只传统间谍战，还偷取美方的知识产权，让自己的企业得益。

中国还能透过控制美国企业进入中国市场的权利，来影响这些公司。

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC采访队请上海民众用一句话来形容美国。

蓬佩奥又认为，中国发动网络间谍战影响全世界，也招揽了许多“十分聪明的人”为他们效力。

他说美国已经留意到中国在网络谍战的能力。当被问及如何比较中俄两国发动间谍战的能力时，他认为这样比较“不是一件容易的事”。

但他补充，可以肯定的是，中俄两国发动网络谍战的技术“都是世界级的”。