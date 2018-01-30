Image caption 德国媒体报道称，被用于尾气危害试验的十只猴子来自中国。

德国大众、戴姆勒等汽车生产巨头被指用猴子和人做汽车尾气危害试验，使柴油汽车的污染排放问题再次成为人们的关注焦点。

上周，媒体揭发由几家德国汽车生产企业资助的机构——欧洲运输业环境与健康联合会EUGT，委托在美国的研究机构LRRI， 将10只长尾猕猴放入密封的试验箱内，测试汽车尾气的危害。

有关试验曝光后， 德国举国震惊，舆论大哗。

民愤汹涌、政府问责的情况下，大众汽车总裁马修斯·穆勒（Matthias Mueller）周二（1月30日）表示，用动物试验是“错误的、不道德的和令人深恶痛绝的”的行为。

大众汽车专门负责公关和游说的一位高级经理托马斯·斯特格（Thomas Steg）承认，自己在2014年试验开始之前，已经事先知情。

斯特格在引咎辞职之前还承诺，将调查这些猴子究竟怎么被试验，试验后状况如何。

中国猴子

图片版权 AFP Image caption 大众汽车公司总裁穆勒说，大众的危机还没结束，"要想赢回信任，还有很长的路要走"。

而据德国畅销小报《图片报》Bild称，该报拿到的运输清单显示，这些长尾猕猴来自中国，当时共运送了11只到美国，每只买入价3500欧元。

上周，《纽约时报》刊登报道称，在美国新墨西哥州的研究机构LRRI，2015年5月曾用十只猴子进行过尾气危害试验。

这十只猴子被锁进密封的小试验箱中看动画片，每次四个小时，吸入柴油汽车尾气。其中一辆汽车，是大众生产的甲克虫款柴油车。

这一试验的目的，旨在证明最新科技已经使新型柴油汽车排放的尾气更加清洁。

《纽约时报》报道称，德国汽车企业资助了这一项试验，但是“美国进行这一试验的科学家们并不知道的重要情况是：大众汽车提供的这辆甲克虫车经过改造，在试验室中排放的尾气污染远远低于实际驾驶时的污染程度。 ”

德国大众汽车公司在消息曝光之初，对有关的试验予以谴责，希望能撇清与已经在2017年解散的欧洲运输业环境与健康联合会EUGT的关系。

但媒体刨根问底之后发现，大众汽车公关部经理斯特格早在试验之前就已经知情。

德国媒体还报道称，欧洲运输业环境与健康联合会EUGT解散前还委托了另一项试验，共有19名男性和6名女性参加吸入柴油汽车尾气的试验。

而那十只被试验的猴子，现在还都活着，正被用于涉及烟草的一项研究。

排放门

图片版权 AFP Image caption 大众汽车在“排放门”丑闻两年后，终于在2017年重新成为销量最多的汽车公司。

2015年大众等德国汽车公司被曝为柴油车安装作弊软件以应付尾气排放检测。两年以来，大众汽车一直试图走出“排放门”的阴影。

本次事件，无疑使大众汽车的形象再次受损。大众总裁米勒周二表示，大众的危机还没结束，“要想赢回信任，还有很长的路要走”。

被停职的大众公关部经理斯特格也表示痛心疾首，称对有关试验“感到羞耻”，还担心事件对德国汽车制造业带来的损害。

作为重要的经济支柱产业，德国汽车工业有70多万雇员。

德国总理默克尔的发言人也表示，这些对猴子甚至人所做的试验“在道德伦理层面无论如何都说不过去”。

伦理审查

实际上，全世界各地，用动物做试验，或者有偿医学人体试验都相当常见。

为什么本次大众汽车却惹来众怒呢？

伦敦大学国王学院环境健康教授弗兰克·凯利向BBC表示，类似的试验在过去三十年中在全世界绝大部分国家都做过，“由政府资助，遵循严格的伦理审查，来了解汽车排放对人体健康的影响。”

他说，大众汽车的试验引起争议之处，在于这是一个由游说团体资助的试验，而不是由独立机构或者政府资助的试验。

“在这样情况下，由汽车行业资助的研究，研究的性质或者研究得出和呈交的结果，都会被认为有很多可以被操控之处。”