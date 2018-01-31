图片版权 Reuters Image caption 约翰·肯尼迪被誉为民主党的"明日之星"

美国在野民主党按传统会在总统发表国情咨文后派代表回应。今年负责回应特朗普总统的这个代表的姓氏，你也可能听说过，他就是约瑟夫·肯尼迪三世（Joseph Kennedy III）。

他是美国前总统约翰·肯尼迪（John F Kennedy）的侄孙。他现时是美国国会麻萨诸塞州的众议院议员，已经两次赢得连任。他在当地的政坛圈子广为人知，但这还是他第一次登上全国舞台。

有麻萨诸塞州居民指，约瑟夫·肯尼迪三世的名字固然有助增加他的知名度，但认为他之后的名望是自己打拼出来的。

他在回应中批评，美国经济过去一年表现强劲，但一般工人却无法获得他们应有的回报。他也多次揶揄特朗普，指特朗普政府是“分化的”，与民主党追求的“公平和公正”不同。

约瑟夫·肯尼迪是谁？

他是美国政界中十分具影响力的肯尼迪家族一员。除了与前总统约翰‧肯尼迪有亲属关系外，他也是美国前司法部长罗伯特‧肯尼迪（Robert Kennedy）的孙子。

他从史丹佛大学毕业后，参加了美国政府“和平队”（Peace Corps），在多米尼克共和国当了两年志愿者。这个计划的发起人，正是前总统约翰·肯尼迪。

他在2013年当选众议院议员，连任至今。他已经结婚，与太太和两名孩子住在麻萨诸塞州。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普在国情咨文演说中，呼吁民主共和两党要合作，为美国选民服务

明日之星

他在去年弗吉尼亚州夏洛茨维尔（Charlottesville）的暴力冲突后发表演说，希望推动美国社会维持多元化。演说随后在网络上大红，点击率超过1500万次。

他任内也着力推动改善医疗服务，在帮助否决共和党去年提出要推倒“奥巴马医保”（Obamacare）时，协助反驳众议院议长瑞安（Paul Ryan）指共和党的计划是“恩赐”的说法。

路透社引述数名民主党员指，约翰·肯尼迪是党内的“明日之星”。

他在所属的麻萨诸塞州也获得好评。当地北阿特尔伯勒市报章The Sun Chronicle的编辑里汉德（Jim Hand）认为，约瑟夫·肯尼迪的名字在他事业开始时也许会有些帮助，但之后的成就都是自己取得的。

他在回复中还说了甚么？

他在特朗普发表国情咨文后在麻萨诸塞州召开记者会，不点名地批评特朗普是“欺凌者”，还说他不可能战胜美国人“联合起来捍卫自己未来”的决心。

他呼吁美国公众要“抱有信心”，因为美国社会“充满希望”，而且“坚强”。

图片版权 Getty Images Image caption 他也是美国前司法部长罗伯特‧甘尼迪（Robert Kennedy）的孙子。罗伯特‧甘尼迪在1968年竞选总统时遇害。

他还提及一些在童年时被亲人带到美国的非法入境者。前总统奥巴马在任时颁布计划，让他们得以暂缓遣返，他们都被称为“梦想者”（DREAMer），与《梦想法案》（Development, Relief and Education for Alien Minors法案的简写；DREAM，意为“梦想”）呼应。

约翰·肯尼迪用西班牙语跟他们说，他们是美国故事的“一部份”。