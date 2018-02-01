英相访华：梅习北京聚首品茶论“道”

图片版权 Getty Images Image caption 在双边会谈后，特里莎·梅首相与习近平主席一起茶叙。

英国首相特里莎·梅（Theresa May）星期四（1月2日）在北京与中国国家主席习近平同意联合就双边贸易和投资进行检讨，作为英国脱欧后双方达成雄心勃勃贸易协议的第一步。

特里莎·梅首相办公室声明说，特里莎·梅表示，一旦英国脱欧，英国将有自由达成自己的贸易协议。

声明还说，特里莎·梅首相与习近平同意就中国的"一带一路"基建项目举行更多会谈，两位领导人还谈到涉及"一带一路"项目的国际标准和透明度问题。

新华社说，习近平在会见特里莎·梅时表示，中国支持经济全球化和贸易自由化，强调"'一带一路'是公开、透明、开放、包容、互惠共赢的倡议"，"在市场规则和国际规则下运作"，"中英双方可在'一带一路'框架内开展更大范围、更高水平、更深层次的互利合作"。

路透社引述习近平说，中国市场将进一步向英国开放，包括牛肉、奶制品和其它农业产品等。

图片版权 EPA Image caption 特里莎·梅与习近平的双边会谈是在北京钓鱼台举行。

特里莎·梅与习近平双边会谈是在北京钓鱼台举行，这是梅首相首次访华行程的第二天。双方会谈的议题涉及外交和安全，包括朝鲜的核项目，以及贸易与文化等方面。

英国《卫报》引述特里莎·梅表示，英中两国都是联合国常任理事国，两国都面临全球性挑战。她对习近平说，英中两国有着可以一起共同合作的领域，"我很高兴来到中国，进一步推动我们建立的全球战略伙伴关系"。

特里莎·梅在双边会谈开始时就赞扬"英中关系的黄金时代"，并称英中两国在加强人员交往和贸易联系方面取得很大成就，"我们现在看到的（英中）贸易价值接近600亿英镑，英国向访英中国游客发放了60万张签证"。

英国首相此次携同50人的商界人士团队访华。特里莎·梅表示，对陪同她的大企业代表团来说，此次访问"非常成功"，而且，她对英中两国在教育和文化方面能够建立人员交往与联系感到高兴。"也正如你所说，我们都是外向型国家在世界舞台上的重要参与者"。

图片版权 Getty Images Image caption 在双边会谈后，特里莎·梅首相和丈夫菲利普与习近平主席和夫人彭丽媛一起茶叙。

在双边会谈后，特里莎·梅首相和丈夫菲利普与习近平主席和夫人彭丽媛一起茶叙。

据报道，特里莎·梅在会见中向习近平赠送了一套BBC的《蓝色星球第二季》（Blue Planet II）纪录片套装，并带去大卫·艾登堡的一条个人口信。

该套纪录片探讨的是人类行为对于环境的影响。上月，梅首相提出一个25年的绿色环境策略，要在2042年之前断绝英国对不必要塑胶废料的使用，当时还提到了“蓝色星球”系列。

在访华第一天，特里莎·梅宣布，英中两国将致力于加强反对非法象牙贸易的国际力度。

90亿英镑协议

星期三（1月31日）在北京，特里莎·梅与中国国务院总理李克强就一项新的贸易和投资评核计划达成共识，被认为将为脱欧之后全面的自由贸易协议铺平了道路。

李克强表示，中国将会在农产品和金融服务等领域，进一步对英国开放市场。

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目前的中英贸易协议每年总值590亿英镑，而特里莎·梅表示，她期待在访华期间，进一步与中国签署另外90亿英镑的协议。

其中一家随首相访华的企业是英国健康科技公司Medopad，该公司表示，已经与中国多家机构——包括华润、葛兰素史克（GSK）、北京大学以及联想（Lenovo）等——签订了超过1亿英镑的商业项目与合作协议。

BBC政治事务编辑劳拉·昆斯堡（Laura Kuenssberg）报导，英国首相近日正面临自己党以及来自欧盟的压力，希望在中国友善言辞的基础上，在与习近平的会面中建立更多。

给保守党派“定心丸”

本周较早前，欧盟提出了在脱欧过渡期内给予英国的条件。

身在中国的特里莎·梅希望在过渡期时长的问题上向保守党议员派定心丸，表示将会大约持续两年左右，而不是“一直没完没了地进行下去的事情”。

图片版权 Getty Images Image caption 梅首相在周三与李克强会面

她还表示，她将会力图与欧盟提出的过渡期居留权方案展开博弈。

另一方面，有媒体报导，英国政府对脱欧经济影响进行的研究显示，减少欧盟居民输入英国将会令英美之间所有贸易协议的好处都失效。

周三，各部长同意让议员审阅该分析报告的另一些部分，当中显示脱欧的多种可能都会使得经济变差。

与此同时，英国政府的脱欧计划“欧盟退出法”（EU Withdrawal Bill）在上议院二读通过，并且前工党大臣阿多尼斯勋爵（Lord Adonis）放弃争取就脱欧协议最终方案进行公投，已经为政府清除了第一道障碍。

分析－聚焦“大格局”

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BBC政治事务记者劳拉·昆斯堡

英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯（Liam Fox，另称霍理林）正身在中国。他希望在英国国内的同僚能够将焦点放在大格局上。

他列举了一系列在本周首相文化期间已经达成的协议，并告诉我说，在多层面上与中国建立贸易关系是一个真正的“成功故事”。

唐宁街10号有信心，到访华结束时，将会有超过90亿英镑的新合同会被达成。

福克斯承认，要达成更长远的贸易协议将需要下一些工夫。不仅在脱欧之前，而且在脱欧过渡期间，英国所能够做到的事情都相当有限。