政客说"我不会轻易放弃" 之后发生了什么？

图片版权 Getty Images Image caption 伊恩·邓肯·史密斯, 特蕾莎·梅, 彼得·曼德尔森

特里莎·梅（Theresa May）最近反击批评者说："我不是一个轻易放弃的人。"

这是一个许多面临解雇的足球经理喜欢说的话，政客们也很爱用，不过结果却大相径庭。

你的器材不支持播放多媒体材料 曼德尔森说：“我是一个斗士，不是一个半途而废的人！”

彼得·曼德尔森（Peter Mandelson）

他也许是他们中最有名的非半途而废者。2001年，新工党的“黑暗王子”曾两次从托尼·布莱尔（Tony Blair）内阁辞职。

"据说我正面临政治损伤"，刚刚再次当选哈特尔普尔（Hartlepool）议员的曼德尔森当时说。他的声音十分激动。

"我的职业生涯支离破碎，显然再也不能成为政治生活的一部分。"

然后是戏剧性的停顿。

"但是，他们低估了哈特尔普尔，他们也低估了我，因为我是一个斗士，不是一个半途而废的人！"

曼德尔森下巴突出、目光如炬的反击引起一些人嘲笑，但是也有人认为这是一种魅力。

但在两年后，他真的辞去了议员职务，只有这样他才能获任为欧盟贸易专员，之后在英国政治史上最大的一次复出潮中担任戈登·布朗（Gordon Brown）内阁的二把手和上议院议员。而其他人说了这句话后运气却没有这么好...

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伊恩·邓肯·史密斯（Iain Duncan Smith）

史密斯可能是说了"我不会放弃"后放弃的最短时间保持者。时任保守党党魁的史密斯曾在2003年10月29日早上告诉他的批评者们，他们正面对的人有怎样的性格。

"我不会轻易放弃，"他在议员的一次信任投票前称。下午7点，他下台了。

理查德·尼克松（Richard Nixon）

Image caption 理查德·尼克松

这名遭人唾弃的美国总统在1952年的一次演讲中首次说出了这句话，当时他在一次电视讲话中否认滥用政治经费的指控。这句话确实有效，他保住了自己，仍然是艾森豪威尔的竞选伙伴。

22年后，他在另一次电视讲话中再次用到了这句话，他因为水门丑闻辞去总统职务。

"我从来都不轻言放弃，"他对美国民众说，但他错了。

乔治·奥斯本（George Osborne）

图片版权 Getty Images Image caption 乔治·奥斯本

"乔治不是一个半途而废的人，没有人能让他陷入困境，" 欧盟公投后，奥斯本选区竞选经理对《每日镜报》表示。

但特蕾莎·梅看起来并没有太关心奥斯本不放弃的态度，反而立即解除了他财政大臣的职务。10个月后，他宣布辞去议员职务。

戴维·卡梅伦（David Cameron）

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"英国人不会退出，我们会参与进来，我们会带头，我们会有所作为，我们会把事情做好，"卡梅隆曾在2016年6月去留欧盟公投时说。

但他却成为了那个退出的英国人，就在英国投票决定脱欧的早上，他辞职了，尽管早前他称不管结果如何他都会继续任职。

戈登·布朗（Gordon Brown）

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布朗先生从来没有说过这句著名的话。

但是他的政治伙伴布莱尔却曾经将这个问题扔给他。根据天空新闻台政治编辑亚当·博尔顿（Adam Boulton）的一本书，布莱尔认为布朗会在2010大选时退缩，因为"历史显示布朗先生是一个半途而废的人，而不是一名斗士"。

这句话提到了曼德尔森之前的发言，但被布朗先生否认。

"你开始一项旅途后，就必须完成它，"他说。

他这项特别的旅程在2010年大选失败后结束。