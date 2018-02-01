英国东亚裔演员发声：我们一直遭受角色歧视

图片版权 Paper Gang Theatre Image caption 2017年，东亚裔演员在一次抗议时使用的海报

在英国工作的东亚裔演员说，英国电影、电视及剧场界在选角时，对他们仍存有严重的偏见，东亚裔演员被视为“看不见的小众”。

“影视及剧场作品对东亚裔角色的呈现，十分样板化，或往往涉及种族歧视的成份，”华人演员周丽端（Lucy Sheen）表示。

“东亚女性往往被描写于纤瘦、长发、服从的‘白莲花’，或是妓女和非法入境者，而东亚男性则一般被写成对性没有兴趣、或是女性化的男子。”

周丽端说，东亚演员很少获得没有指定种族的角色，也经常被要求在讲话时加入中文口音，与此同时，行内仍有很多制作人认为，选用白人演员演出华人角色是可以接受的。

周丽端是一名剧作家及演员，曾在BBC剧集《呼叫助产士》（Call the Midwife）及长寿肥皂剧《东区人》（EastEnders）中出演，其剧作被选入东亚剧作家作品集“Foreign Goods”。这本作品集近日出版，被指是首本英国东亚裔剧作家的现在剧作结集。

该书编者、得奖剧作家杨静安（Jingan Young）说，目前“英国的全国性舞台明显缺乏东亚裔的作品与声音。”

“平等的演出机会是重要的，因为会影响大众的观感。”杨静安说：“我们的确会模仿电视、艺术及书本中人的言行，尤其他小时候。”

“双重标准”

对于英国东亚裔在影视作品中形象刻版的问题，很多人感同身受。

在《哈利波特》系列中饰演张秋一角的梁佩诗（Katie Leung）此前曾向BBC表示，面对角色定型问题是“一个挑战”；而曾参演BBC《福尔摩斯》系列的Gemma Chan则向《每日电讯报》称：“在荷里活电影中，看到外星人的机率比看到亚裔女性的机率还高。”

梁佩诗及Gemma Chan均有参与去年伦敦西区Print Room剧院外的示威。当时该剧场正上演剧作《死去的爱情深渊》（In the Depths of Dead Love），故事背景设在中国，但获选演员全为白人。

伦敦大学皇家霍洛威学院戏剧及舞蹈高级讲师艾希利.索普博士（Ashley Thorpe）指出，英国业界内对东亚裔演员“有很长历史的歧视性待遇”。

“东亚裔演员面对的待遇，是其他族裔无法想像的。就像白人透过化妆戏服扮演黑人一样，完全无法想像。”

图片版权 Papergang Theatre Image caption 去年，约50人在Print Room剧院外示威，抗议《死去的爱情深渊》选用全白人演员

他说影视剧业界在起用东亚裔方面，存在“双重标准”。

索普博士说，影视公司一般会以“选角时不考虑肤色”，或该剧是面向全面观众等说法作为辩护，“但与此同时，东亚裔演员在其他范畴的出现机会仍很低。”

“东亚裔演员被局限着，好像只能演‘自己’，如带中国口音的角色，或移民。”

转折点？

图片版权 Mariana Feijó Image caption 杨静安作品《你唯一的权利是服从》

英国东亚裔演员在业界内的参演机会，目前没有清晰的数据可以参考。索普博士对此感到沮丧；他曾多次申请研究经费进行相关研究，但“被告知这不是优先事项”。

除上文提及的《死去的爱情深渊》外，索普博士另列出了以下几个例子：

2009年一出以姬妾被困秦始皇墓为题材的舞台剧《More Light》，选用全白人演员，戏服为日本和服

2012年，皇家莎士比亚剧院制作的《赵氏孤儿》，剧组17名演员中只有三名东亚裔，分别扮演狗只及女侍。剧院回应批评称，曾经面试过很多东亚裔演员，并承认“东亚裔演员演出机会少是个很严重的问题”

2017年，现代歌剧《金龙》为非法中国移民为主题，剧组所有演员均为白人。伦敦演出场地取消公演，制作方则承认“判断有误”

电视上的刻板印象

演员们认为，2012年皇家莎士比亚剧院的《赵氏孤儿》选角争议，是剧场界的转捩点。

“那件事改善了我们的演出机会问题，”曾在伦敦皇家宫廷剧院、英国国家剧院及皇家莎士比亚剧院出演的丹尼.约克（Daniel York）说：“情况明显在改善。”

2017年，该剧院制作了中国传统剧目《窦娥冤》，就选用了大批东亚裔演员。

约克并指出，2018年将有一批选用东亚演员及剧作家的戏剧上演。但他强调同一问题在电视业界仍是“大问题”，东亚角色仍被描绘为“外国异己”，或“帮派份子、沉闷、或父权”的形象。

图片版权 Sarah Lam/Matt Anker Image caption 周丽端及丹尼.约克约呼吁正视东亚裔演出机会的问题

BBC连续剧《福尔摩斯》其中一集有一群华裔犯罪份子，装扮成马戏团，而BBC第三台近期的剧集《逐梦摩女》则因为写入了食狗肉、中国男性性能力低等玩笑，被批评是延续既有偏见。

有论者认为，在少数族裔演出机会多寡的问题上，美国演艺界较英国走得更前。

处境剧《初来乍到》以一个台湾移民家庭为主角，制作备受赞赏，而爱情剧《我的疯狂前女友》则选用东亚裔男演员为男主角，评论者均指是十分罕见。

而在好莱坞方面，虽然《攻壳机动队》及《神秘博士》均被指控为“洗白”，但情况亦见改善，迪士尼的《花木兰》真人版就选用中国演员刘亦菲，而《疯狂亚洲富豪》改篇电影则起用全亚裔演员。

图片版权 Visual China/Getty Images Image caption 迪士尼早前宣布由中国女演员刘亦菲出演真人版电影《花木兰》的女主角

在英国，索普博士认为，与非裔及南亚裔相比，东亚裔面对的种族不公问题较少受到关注。

索普博士称“英国的东亚裔被视为是新自由主义之下，多元文化中的成功例子”，所以英国公众不太注意到他们面对的歧视。

“他们被认为对现状感到满意、在学校十分刻苦，没有什么可抱怨。”

但丹尼.约克强调，这正是为何英国东亚裔演员更应发声。

“一直以来，东亚裔十分擅长回避关于种族与多元的争议。问题是，如果你不发声，你就会被边缘化、被无视。”