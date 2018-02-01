全球围观“超级蓝月亮”

  • 2018年 2月 1日

全球围观“超级蓝月亮”，看看网友们拍下的照片。

  • 昨日，罕见的“超级蓝月亮”引发了全球天文观察者的关注。这是Mehdi Amar在马德里拍下的照片。 Mehdi Amar

    昨日，罕见的“超级蓝月亮”引发了全球天文观察者的关注。这是迈赫迪·阿马尔（Mehdi Amar）在马德里拍下的照片。

  • “超级蓝色月亮”只会在月全食、血月亮以及超级月亮同时出现才会发生。Usha Venkat在印第安纳州议会大厦拍下此照。 Usha Venkat

    “超级蓝色月亮”只会在月全食、血月亮以及超级月亮同时出现才会发生。乌沙·文卡塔（Usha Venkat）在印第安纳州议会大厦拍下此照。

  • 全球都围观了此“蓝色超级月亮”，此图为Abdur Rahman Yassin在新加坡拍摄。 Abdul Rahman Yassin

    全球都围观了此“蓝色超级月亮”，此图为阿卜杜勒·拉赫曼·亚辛（Abdur Rahman Yassin）在新加坡拍摄。

  • 曼谷，透过寺庙看月亮。 Reuters

    曼谷，透过寺庙看月亮。

  • 一个月出现两次满月，就会看到蓝月亮。当月亮离地球最近时，就能看到超级月亮。此图摄于缅甸。 EPA

    一个月出现两次满月，就会看到蓝月亮。当月亮离地球最近时，就能看到超级月亮。此图摄于缅甸。

  • 150多年前，纽约曾经首次看到超级蓝色月亮。 EPA

    150多年前，纽约曾经首次看到超级蓝色月亮。

  • 美国西海岸，旧金山，“蓝色超级月亮”出现在城市天际线后面。 AFP/Getty

    美国西海岸，旧金山，“蓝色超级月亮”出现在城市天际线后面。

  • 该近景摄于印度尼西亚首都雅加达。 AFP

    该近景摄于印度尼西亚首都雅加达。

  • 这轮血色月亮的原理与我们见过的血色残阳的原理一样。阳光照到月亮上时，中途会被地球的大气层折射。 蓝光被过滤出去后，就能看到红光，比如这张摄于加利福尼亚阿纳海姆的照片。 EPA

    这轮血色月亮的原理与我们见过的血色残阳的原理一样。阳光照到月亮上时，中途会被地球的大气层折射。 蓝光被过滤出去后，就能看到红光，比如这张摄于加利福尼亚阿纳海姆的照片。

  • 挪威斯瓦尔巴特群岛的“蓝色超级月亮”。 AFP/getty

    挪威斯瓦尔巴特群岛的“蓝色超级月亮”。

  • 超级月亮从伦敦的圣保罗教堂一侧升起。 Getty Images

    超级月亮从伦敦的圣保罗教堂一侧升起。

  • Danny Lawson摄于英国赫尔。 PA

    丹尼·劳森（Danny Lawson）摄于英国赫尔。

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