全球围观“超级蓝月亮”
全球围观“超级蓝月亮”，看看网友们拍下的照片。
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Mehdi Amar
昨日，罕见的“超级蓝月亮”引发了全球天文观察者的关注。这是迈赫迪·阿马尔（Mehdi Amar）在马德里拍下的照片。
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Usha Venkat
“超级蓝色月亮”只会在月全食、血月亮以及超级月亮同时出现才会发生。乌沙·文卡塔（Usha Venkat）在印第安纳州议会大厦拍下此照。
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Abdul Rahman Yassin
全球都围观了此“蓝色超级月亮”，此图为阿卜杜勒·拉赫曼·亚辛（Abdur Rahman Yassin）在新加坡拍摄。
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Reuters
曼谷，透过寺庙看月亮。
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EPA
一个月出现两次满月，就会看到蓝月亮。当月亮离地球最近时，就能看到超级月亮。此图摄于缅甸。
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EPA
150多年前，纽约曾经首次看到超级蓝色月亮。
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AFP/Getty
美国西海岸，旧金山，“蓝色超级月亮”出现在城市天际线后面。
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AFP
该近景摄于印度尼西亚首都雅加达。
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EPA
这轮血色月亮的原理与我们见过的血色残阳的原理一样。阳光照到月亮上时，中途会被地球的大气层折射。 蓝光被过滤出去后，就能看到红光，比如这张摄于加利福尼亚阿纳海姆的照片。
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AFP/getty
挪威斯瓦尔巴特群岛的“蓝色超级月亮”。
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Getty Images
超级月亮从伦敦的圣保罗教堂一侧升起。
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PA
丹尼·劳森（Danny Lawson）摄于英国赫尔。
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