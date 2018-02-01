图片版权 Youtube/Dan Hauer Image caption 丹尼尔·豪尔（Daniel Hauer）在脸书和YouTube上游很多粉丝。

一名在脸书上有众多粉丝的美国男子因一篇疑似侮辱越南民族英雄的帖子引起了广泛愤怒，该男子也可能面临刑事指控。

丹尼尔·豪尔（Daniel Hauer）在越南生活，妻子是越南人，讲流利的越南语。他在脸书和YouTube上因其英语教学视频和他对越南和西方文化的观察收获了众多粉丝。

但他关于越南大将武元甲的笑话遭到了社交媒体的广泛谴责。数百人呼吁他停止教学并离开越南。此后他发布了道歉视频，被当局传唤，现在面临罚款或警告。

据了解这是在越南外国公民第一次不得不因为网络言论被官方约谈。越南的社交媒体使用率很高，但当局严格控制互联网，过滤掉被视为破坏政府价值的内容。

图片版权 Getty Images Image caption 同年22岁的博主阮文和（Nguyen Van Hoa）因在博客上写一家工厂有毒液体泄露导致百万条鱼死亡而被判七年徒刑。

严格管控

越南的审查经常用来压制政府批评者和异见人士，一些持不同政见的博客写作者也遭到了监禁。

本周三（1月31日），三名活动分子吴广顺（Vu Quang Thuan），阮文田（Nguyen Van Dien），陈黄福（Tran Hoang Phuc）因宣传与国家价值相悖的信息而被判六至八年有期徒刑。

2017年环境博客博主"妈妈蘑菇"（Mom Mushroom）因为类似指控遭到10年监禁。

同年，22岁的博主阮文和（Nguyen Van Hoa）因在博客上写一家工厂有毒液体泄露导致百万条鱼死亡而被判七年徒刑。

2015年，维权律师阮文田此前已服刑很长时间后被未审先捕。相比之下，豪尔的争议评论显得微不足道。

上周由年龄小于23岁的球员组成的年轻球队进入了亚洲杯决赛，成为越南有史以来最高的足球成就，爱国主义浪潮扑面而来。有人在脸书上说，如果越南获胜，他会把国旗纹在身上。

近期一位越南运动员获得金牌后，博主豪尔说，他（该名运动员）做了阴茎穿刺，让他的睾丸和武元甲（Gen Giap）的相似。这位英语老师对这个双关笑话不以为然。

越南大将武元甲（Vo Nguyen Giap）因指挥人民军参与越南抗法和抗美战争而受到尊重。他于2013年去世，越南为其举行了盛大葬礼。

图片版权 Getty Images Image caption 众人一起庆祝越南史上最高的足球成就。

愤怒和谴责

豪尔的轻浮言论首先在网上引发了大规模的抗议，最后上了越南国家电视台的新闻。

许多人在网上评论要求将其驱逐出境，并指责豪尔对他国文化的无知和漠然。不过，也有其他评论指出，真诚的道歉足以让事情平息，有些人甚至同情他。

武元甲将军的孙子也公开表达了愤怒。他最初发表了一个措辞强硬的评论，后来取而代之的是一个更加淡定的评论，他说 "因为这个外国人的侮辱，千百万爱他（Gen Giap）的人感受到了愤怒"。

图片版权 AFP Image caption 武元甲大将在越南被视为民族英雄。

"不意味着侮辱"

但豪尔也惹来了当局的麻烦。越南2013年出台的第72号令引发争议：即禁止包括反政府、危害国家安全或侮辱组织和个人荣誉和尊严的在线活动。豪尔的评论被认为属于后一类。这位美国公民说他讲了一个令人讨厌的笑话，但并不意味着这是对越南人民的侮辱。他对自己的帖子道歉，但拒绝对BBC发表评论。

他补充说，人们的反应给了他一个教训，他想亲自向将军的家人道歉。

据越南官员介绍，他现在面临警告或高达1亿越南盾（$ 4,390；£3,131）的罚款。

外籍人士露西（Cameron Lucy）在河内经营一个外国人的脸书群。他在越南电视台上发表评论。

他告诉BBC，豪尔 “不了解情况有多严重。侮辱民族英雄绝不是一个好主意，特别是当你是这个国家的游客的时候。我敢肯定，豪尔现在对他的评论真的后悔莫及”。

BBC越南语科记者阮黄（Hoang Nguyen）和BBC记者安德烈亚斯·伊尔默（Andreas Illmer）报道。