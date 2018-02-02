BBC事实核查：英中贸易在全球经济中的现状

图片版权 CHRIS RATCLIFFE / POOL Image caption 特里莎·梅近日访问中国

英国首相和中国总理已经就新的贸易和投资审查达成一致，这被视为英国脱欧后实现完全自由贸易协定的垫脚石。

特里莎·梅（Theresa May）称，她期待在访问过程中能签署价值90亿英镑的协定。

许多中国媒体都称，中国和英国经济关系仍然处于“黄金时代”，这个说法由前首相戴维·卡梅伦（David Cameron）政府在2015年提出。

但是，中英贸易关系对两国来说有多大的价值？在全球范围内表现如何？

就商品和服务贸易总额来说，中国是英国第五大贸易伙伴（就国家而言），也是仅次于美国的第二大非欧盟伙伴。2016年，中英贸易总额为591亿英镑。

2016年，英国对华贸易逆差为254亿英镑。

英国对中国的进口额为423亿英镑，英国对中国的出口额为168亿英镑。

但是英国对中国的出口自2010年增加了64%。

中国取消对英国牛肉的禁令今日可能会引发关注，但是伦敦国王学院刘氏中国研究院博士扬·克讷里希（Jan Knoerich）表示，“从长期来看，重点是英国增加对中国的服务出口”。

2016年，英国对中国的服务贸易有16亿英镑盈余，其中最多的是旅游服务。相反，看货物总额，中国对英国的出口额比英国对中国的多271亿英镑。

中国在英国的投资

图片版权 Getty Images Image caption 伦敦金融区最高建筑“奶酪刨”

根据美国企业研究所（American Enterprise Institute）和美国传统基金会（Heritage Foundation）的数据，2017年中国公司在英国投资了大约200亿英镑。

其中最著名的一项投资是充满争议的欣克利角核电站，但这些年来还有一些其他的有趣投资：

2017年3月，香港房地产开发商中渝置地（CC Land）以约11.5亿英镑的价格买下伦敦金融区最高建筑“奶酪刨”（Cheesegrater）。

2016年，中国旅游公司携程收购了苏格兰航班价格搜索引擎天巡（Skyscanner）。

2015年，汉姆利玩具店被中国千百度国际控股有限公司收购。12月，世界上最大的汉姆利玩具店在北京开业。

2012年，中国光明食品公司收购了维他麦（Weetabix），但是在2017年再次卖出给一家美国公司，据报道是因为未能打开中国早餐市场。

与其他国家比，英国对华贸易情况如何？

欧盟是中国最大的货物贸易伙伴，美国和亚太国家占据了前十位的其他九名。

根据世界银行，2016年，英国是中国第20大进口国，是第10大出口国。

然而，在欧盟内，英国是中国第二大贸易伙伴，德国是中国最大贸易伙伴。

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