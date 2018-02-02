建交在望？北京与梵蒂冈关系的微妙转变
路透社引述梵蒂冈高层消息称，中国与梵蒂冈就主教任命的框架协议已经准备就绪，可能在未来数个月内便正式签署，将会为双方关系带来历史性突破，并有望重建中梵断绝了近70年的关系。
这则消息传出之时，正值梵蒂冈被揭发，要求两名获教廷认可的“地下”主教让位予中国政府承认的人选，一名香港主教高调批评教廷“负卖教会”，引起国际关注。中梵关系加深亦引来台湾外交部关注，因为梵蒂冈是台湾在欧唯一邦交国，台湾舆论忧虑梵蒂冈向中国靠拢会影响台梵关系。
风波不断
中梵关系日渐好转是有迹可寻，上一任教皇本笃十六世积极推动中梵对话，在2007年曾向中国主教、信徒等发表公开信，强调愿意与中国政府对话，克服以往的误解。
在本笃十六世辞罕有地辞去职务后，被视为开明派的方济各接任，方济各对华展示友好姿态，多次表达访华意愿，又赞扬中国“伟大文化”和“无穷尽的智慧”，世界无需为中国权力增长感到担忧，他避免在人权及宗教自由问题上着重墨，一度令部分评论员感吃惊。
三年前，中梵重启了暂停多年的谈判。不过，中国打击境内教会的情况愈见严重，多次以“建筑违规”为理由清拆教堂与十字架，其中浙江省特别严重，据《纽约时报》报道以及一些温州地下教会在网上列出的清单，当地近年逾千教堂的十字架被强拆。
中国在今年2月正式实行新修订的《宗教事务条例》，要求所有举行宗教活动场所、团体、院校,要向当局登记，据中国国家宗教局政法司司长韩松称，条例是要加强宗教事务依法管理。
放弃任命主教权？
中梵关系在过去多年都为“任命主教”议题争持不下，中国认为需要在任命主教议题上有话语权。一些获罗马承认的“地下主教”，被中国当局打压，例如天主教“地下教会”温州主教邵祝敏，去年5月怀疑被中国当局扣押，梵蒂冈表达关注，至今年年初才获释。据天亚社中文网报道，邵祝敏被要求签署支持爱国会和独立自主自办教会文件，不过他拒绝。
梵蒂冈在任命中国主教上有时态度亦会较强硬。路透社2016年报道，梵蒂冈拒绝承认8名获中国政府认可的主教，并对其中三人处以绝罚，报道引述教廷消息指，8人之中其中两人有子女或女朋友。
本笃十六世2007年的公开信中强调，任命主教是教会“生命的核心”，批评未获教皇授命擅自祝圣的主教及受祝圣者是严重违纪，强调梵蒂冈方面希望在任命主教事务上“完全自由”。
不过方济各亦在主教任命议题上立场软化，与本笃十六世的坚持梵蒂冈任命权不一样。例如在2016年，方济各首度接见中国苏州教区主教、中共承认的徐宏根领导的朝圣团，被视为中梵关系破冰的象征。
而近期亦有消息传出，梵蒂冈要求两名“地下主教”，让位予中国承认的人选，其中一名是曾经被教廷拒绝任命、并被绝罚的黄炳章。这则消息最先由天主教媒体“亚洲新闻”（AsiaNews）传出，其后获香港荣休主教陈日君枢机证实。
路透社引述梵蒂冈消息人士透露，梵蒂冈去年12月派出教皇支持的代表团到中国，提出把一名87岁主教退休，让位予中国政府承可的人选，变相中国政府会承认该名87岁主教为荣休主教；而另一名同样获教廷认可的主教，则成为一位中国政府认可主教的助理，虽然地位较低，但同样获中国政府认可。
消息人士形容，此两人正在为教会作出“牺牲”。
除此之外，七名获中国政府认可的主教，其中五人已向教皇寻求宽恕，未来七人均好可能获教廷承认。
“悬崖勒马”与“笼中鸟”
陈日君在脸书（Facebook）发表公开信，批评教廷“负卖教会”，并指中国政府“奴化，侮辱”主教，认为教廷不应该让“非法”、“被绝罚”的主教来接班，并透露在一月中获教皇接见，提出这个问题。
梵蒂冈第二号人物国务卿伯多禄‧帕罗林主教在梵蒂冈内部通讯（Vatican Insider）发文，不点名称陈日君只是抒发个人观点，并非中国天主教发言人，又指教皇与在北京的谈判员立场一场。
帕罗林表示，教廷不会忘记中国教徒以前和现在的苦难，希望日后不再区分地下和官方教会，两个社群要逐步团结起来，但同时承认这或许需要一些人的“牺牲”。
教会声明指，对教会内一些人带来混乱和争论感到惊讶和遗憾。陈日君则认为他发声就是为了引起争论，并希望教廷知错，认为他们需“悬崖勒马”。
就在这场风波发酵之际，路透社便引述梵蒂冈消息透露中梵关系或有历史性的发展，好可能在未来数月，就主教任命签订框架议。
消息人士对路透社表示，这份协议一旦落实，梵蒂冈将会就任命未来主教谈判上有话语权，但拒绝透露细节。消息人士承认这并不会是一份好协议，但担心未来10年至20年，情况会恶化。
“我们就好像笼中鸟，那个笼可以变得大一点。”消息人士说：“这并不容易，痛苦会持续，我们会争取为这个笼子扩大每一分吋。”
这份协议有望为中梵建交铺路，重启中断近70年的外交关系，预料重点工作是增加中国天主教徒数量。目前中国约有1200万名天主教徒，基督教徒则增长迅速，美国学者及智库估计有六千万至七千万。