海枯石烂 痴心不改 都怨塘鸭恋错它

图片版权 Friends of Mana Island Image caption 澳洲塘鹅"奈杰尔"受到岛上游客和环保志愿者的喜爱（图为"奈杰尔"与两只混凝土雕塑的澳洲塘鹅在一起）。

一只名叫"奈杰尔"（Nigel）的澳大利亚塘鹅，在新西兰一个荒无人烟离岛的悬崖绝壁上搭棚筑窝5年后，死在了一直陪伴在他身旁的“石头伴侣”身边。

上周，澳洲塘鹅"奈杰尔"的尸体在距新西兰波里鲁阿海岸不远的马纳岛上被人发现，它当时趟在为“石头伴侣”——混凝土雕塑的澳洲塘鹅建造的鸟窝当中。

环保巡视员克里斯·贝尔发现了"奈杰尔"的尸体。贝尔表示，人们对失去这只澳洲塘鹅感到"非常难过"，因为刚刚在不久前，又有3只澳洲塘鹅抵达马纳岛栖息。

他说，"这个故事的结局完全错了，因为它去世的时候，美好的事情刚要发生"。

澳洲塘鹅"奈杰尔"在5年前飞抵马纳岛并留了下来。这是过去40年来首次有澳洲塘鹅飞抵马纳岛并在岛上筑窝。他几乎已成为马纳岛象征性的大使。

澳洲塘鹅全身大部分是白色的羽毛，额头顶部有一些黄色，用于飞翔的硬羽毛是黑色的。它们每年不辞辛劳在夏季从澳大利亚飞到新西兰，冬天再飞回澳洲去。

但由于"奈杰尔"是一只孤鸟，当地环保人士为了吸引更多的澳洲塘鹅在夏季从澳洲迁徙到新西兰时在马纳岛上停留，他们专门在岛上用混凝土修建了80个栩栩如生的澳洲塘鹅雕像，几乎可以以假乱真。

环保志愿人员在过去几年注意到，飞抵马纳岛的"奈杰尔"迷恋上了"石头伴侣"。2013年，它甚至在靠近"石头伴侣"的地方用海草和树枝修建了鸟巢，试图向"石头伴侣"发起求偶攻势。

星期四，环保团体"马纳岛之友"在社交媒体脸书上留言说，澳洲塘鹅"奈杰尔"深受岛上游客和该团体志愿者的喜爱。

上个月，环保人士将放置在岛上用于吸引澳洲塘鹅的音响装置进行了微调，3只澳洲塘鹅居然飞抵马纳岛，并在岛的另外一头安顿下来。

图片版权 Friends of Mana Island Image caption 3只澳洲塘鹅后来飞抵马纳岛，并在岛的另外一头安顿下来。但"奈杰尔"拒绝"移情别恋"。

尽管飞来了其它的澳洲塘鹅，"奈杰尔"仍然"痴心不改"，拒绝"移情别恋"。在贝尔发现它时，"奈杰尔"躺在靠近它所倾心的"她"身旁，已经死亡。

贝尔说，"我当然感到很难过。看到这只澳洲塘鹅年复一年呆在'石头伴侣'的身旁，这个故事简直不应该这样结束"。

他说，"要是它能够再挺下去，多活几年，直到它找到伴侣，那该多好啊"。

贝尔说："不论他是否孤独，他从未得到任何回报，这一定是非常奇怪的经历。""我想我们都很同情它，因为它的情况相当绝望。"

贝尔对新西兰媒体表示，本来希望这3只澳洲塘鹅可以在岛上定居并繁衍后代，从而建立"奈杰尔"期待的澳洲塘鹅栖息地。

他说，对马纳岛来说，"奈杰尔"是首先抵达的澳洲塘鹅，也许，在6个月之后，会有一个开心的结局告诉大家。

"奈杰尔"的尸体已被送往新西兰的梅西大学，以确定其死因。