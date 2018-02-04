美国谈中国：拉美不需要新的帝国强权

图片版权 Getty Images Image caption 美国国务卿蒂勒森近期访问拉美前警告该地区当心中国“新帝国强权”

美国对中国在拉美日增的影响发出强烈警告，显示拉美已经成为世界上最大的两个经济体之间全球竞争影响的地区。

美国国务卿蒂勒森近期说：" 中国正在拉丁美洲扎根，利用其经济力量将该地区并入其轨道。 "

蒂勒森在开始访问拉美之前，在德克萨斯大学奥斯汀分校发表演讲，也形容对俄罗斯在该地区影响越来越大，向反对华盛顿的国家出售武器的情况"令人感到警觉"。

然而，作为美国外交部的负责人，他还是重点强调了中国，将中国形容为一个"帝国强权"，和一个进入拉丁美洲只是为了自己的利益冒险的可能的"掠夺者"。

这是就北京的作用华盛顿对拉美地区发出的最直接的公开警告之一。特别是在唐纳德·特朗普担任美国总统时期，专家们说中国将在美国的后院利用美国自己留下的真空。

事实上，蒂勒森的讲话与特朗普的态度相矛盾。后者从可以减少中国的影响力的拉美和亚洲国家的地区贸易协定上后退，并要把墨西哥视为商业竞争对手，并要建造一堵边境高墙。

图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普和中国领导人习近平，谁更受拉美欢迎？

在纽约，哥伦比亚大学国际事务学教授克里斯托弗·萨巴蒂尼（Christopher Sabatini）说："这一（美国）对中国在拉美的担忧有点新"，"这与本届（美国）政府的其他政策有冲突"。

"新帝国"

蒂勒森这次拉美之行包括墨西哥，阿根廷，秘鲁，哥伦比亚和牙买加的一些地方。

问题在于，上述警告能否扭转这一地区人们的感觉：特朗普政府公开宣布"美国优先"，并无心于拉美的问题。

据预测，这次访问的主要议题将是委内瑞拉的危机，特别是在蒂勒森不排除该国军队可能倾向政府变更的情况，而这种情况他也不知道是否会发生。

但蒂勒森在开始拉美之行之前发出的信息也表明，在他与访问的有关国家的政府的讨论中，中国将是的一个重要问题。

就像他自己提到的那样，他访问的阿根廷和秘鲁，以及巴西和智利，目前都把中国作为其最大的贸易伙伴。

图片版权 Getty Images Image caption 2013年以来习近平主席本人对拉美地区进行了至少三次访问。

蒂勒森说："虽然这种贸易带来了好处，但许多中国人所使用的不公平的商业做法也损害了制造业，造成失业，并降低了工人的工资。"

他补充说："拉美不需要一个只谋求自己人民利益的新的帝国。"

他认为，中国"是提供了一条有吸引力的发展道路，但实际上，这往往是获得短期收益而导致长期依赖"。

同时他担保表示："美国的做法是建立在互惠互利的目标基础上，帮助双方共同成长，发展，促进繁荣"。

"影响之争"

近年来，中国对拉美地区表现出更大的兴趣，2013年以来习近平主席对该地区进行了三次访问，还举行了类似上个月在智利召开的外长级会晤等。

于此同时，盖洛普公司的一项全球调查结果称，自特朗普2017年1月上台以来，美国的领导形象在整个拉美都跌落到平均低于中国的水平。

特朗普放弃了与拉丁美洲和亚洲国家的跨太平洋经济合作协议（TPP），这是他的前任巴拉克·奥巴马通过长期谈判、应对中国的影响最终达成的。

不仅如此，特朗普还停止了美国，墨西哥和加拿大之间的北美自由贸易协定，又就同样的内容重开新的谈判，并用贬损的词语来形容来自拉丁美洲或加勒比国家的移民。

萨巴蒂尼教授认为，蒂勒森对拉美人警告中国之词"有夸大"，并认为这体现中美两大巨头之间的商业或外交冲突。

图片版权 AFP Image caption 特朗普放弃了与拉丁美洲和亚洲国家的跨太平洋经济合作协议，还要在美墨边境竖起高墙。

这位分析人士指出："这是一场影响力之争，不仅是经济上的，而且是文化，教育等综合影响力，在包括道德等所有意义方面的领导力之争。"

他补充说："如果你要像特朗普那样想建立一堵隔离墙，用他的语言来谈论移民时，你就不可能成为道德领袖。"

波士顿大学全球发展政策中心主任，中国 - 拉美关系专家凯文·加拉格（Kevin Gallagher）认为，蒂勒森对拉美地区现在有新的选择感到不安。

加拉格尔在发给BBC的一份声明中补充道："他大言不惭地说这种事（中国），而他的政府正在美国与拉美之间竖立贸易壁垒和混凝土墙。此前中国已经表示愿意向拉美基础设施建设和产业化提供资金和技术援助，这些东西都是拉美地区向美国要了几十年的。"

这位"中国三角"一书的作者认为，拉美国家必须处理好与北京以及与华盛顿的关系，而过去拉美对华盛顿有着"过分的依赖"。

他说："中国和美国都不能使拉美繁荣昌盛。" "这个地区需要自己的规划，与新老盟友结成伙伴关系，没有规划，拉美与中国和美国的关系都会更加脆弱。"