三个女儿同遭前美国奥运体操队队医性侵 父亲庭上失控扑向淫医

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兰德尔‧马格雷夫（Randall Margraves）的三个女儿被前美国奥运体操队队医拉里·纳萨尔（Larry Nassar）性侵。两个女儿在庭上讲述被侵犯的经过后，马格雷夫抑制不住怒火冲向纳萨尔，欲用拳头以泄心头之恨。

马格雷夫冲向纳萨尔前，他曾向法官要求，让他与纳萨尔这个“恶魔”锁在房间独处五分钟。法官贾尼丝‧坎宁安（Janice Cunningham）未有答允他的要求。

马格雷夫再向法官提出要求，把缩短时间至一分钟，引起满堂哄笑，气氛尴尬。

法官再次拒绝马格雷夫。满腔怒火的马格雷夫冲向纳萨尔，法庭上众人惊呼大叫。

图片版权 Reuters Image caption 庭警保护纳萨尔

图片版权 Reuters Image caption 三名庭警制服马格雷夫

马格雷夫被庭警制服的时候大叫：“我要那个狗娘养的！”马格雷夫失控前，他的两个女儿──麦迪逊与劳伦──向法庭作供，讲述自己被纳萨尔侵犯受辱的经过。

马格雷夫其后被锁上手扣，并向法庭所有人道歉。他说为自己所做的事情感到尴尬。“我并不想要抢走女儿的风头，我希望帮助她们疗伤。”

他解释道，他事前不知道女儿们会在法庭上讲甚么。“我听到她们在说甚么，我看到拉里·纳萨尔一直摇头，好像甚么也没有发生过一样。”

图片版权 Reuters Image caption 马格雷夫为自己行为道歉

法官形容马格雷夫失控情景“吓人”，但她说：“我知道马格雷夫先生有三个女儿，而他要亲眼目睹女儿们如何受苦。我不能想象，这样对一名父母来说，会是如何难受。”

法官接受马格雷夫的道歉，并指他并不会被控藐视法庭罪。“基于情况，法院绝对不会向马格雷夫作出惩罚。”

她说：“对于你们经历的一切，我对你和你的家人深感同情。”

图片版权 Reuters Image caption 马格雷夫为自己行为道歉

纳萨尔以提供治疗为由，性侵多名年轻女孩。法庭审理案件期间，有近160名受害者在庭上作供，纳萨尔上周被判监禁175年。

坎宁安法官本周说，已知的受害者人数已上升至265人。

奥运体操金牌获得者艾莉·莱斯曼（Aly Raisman）和乔婷·韦伯（Jordyn Weiber）也在受害人之列。另外，纳萨尔于密歇根州立大学（Michigan State University）担任体育医生一职期间，侵犯其他女孩。

负责案件的露丝玛莉·阿奎莱纳法官（Judge Rosemarie Aquilina）对纳萨尔说：“先生你永远不值得再从监狱里走出来。”

纳萨尔1月24日被判刑后，美国体操协会的董事会宣布辞职。另外，密歇根州立大学的校长及运动总监亦引咎辞职。