图片版权 Getty Images Image caption 教宗方济各表示希望能访问中国

据媒体报道，中国和梵蒂冈即将达成一项关于主教任命的历史性协议。

一名梵蒂冈高层人士透露，可能会在未来几个月内签署协议，届时对双方关系都是一个突破。

但到底协议内容是什么？对中国上千万天主教徒意味着什么？

中国和梵蒂冈历史关系如何？

长期以来，双方关系一直因为谁来任命主教的争议而颇为紧张。

中国1951年与罗马教廷断交，许多天主教徒在毛泽东统治期间被迫转入地下活动。在20世纪80年代宗教活动被再次允许后，他们才重新转入地上。

今天，中国的天主教徒面临着选择——参加北京批准的教会，或去地下教会。

这些地下教会只承认梵蒂冈的权威，而中国官方批准的教会则拒绝接受教皇的权威。

Image caption 中国一个天主教地下教会

目前中国大约有100名主教，其中有一些获得北京的批准，一些则由梵蒂冈批准。实际上，许多主教非正式地获得了双方批准。

中梵关系似乎正在解冻。

去年，教宗方济各表达了他对中国的想法，他说，“一旦他们发出邀请，我就会访问中国”。教宗还补充说，他希望有“与中国建立良好关系的可能性”。

官方媒体报道，2016年以来，中梵官员就任命主教问题至少进行了四次会见。

协议内容是什么？

梵蒂冈消息人士告诉路透社，根据协议，梵蒂冈未来在中国任命主教时将有发言权。

对于北京来说，与梵蒂冈的协议可以让他们更好地掌控国内地下教会。

在全球范围内，这也将提升中国的声誉——正在崛起的超级大国与全球主要宗教之一终于携手。

具有象征意义的是，这是半个多世纪来中国与天主教会和解的第一个迹象。

梵蒂冈还是唯一与台湾保持正式外交关系的欧洲国家。目前还不清楚中梵两国的协议是否会对此产生影响。

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对于中国的天主教徒意味着什么？

目前中国有约一千万罗马天主教徒。

虽然有些人持怀疑态度，但并不确定该协议会对天主教徒们产生怎样的影响。

香港枢机主教陈日君周三批评梵蒂冈与中国进行的外交尝试，指责教会强迫主教退休，以换上由北京批准的人选。

“我认为梵蒂冈在出卖中国天主教会吗？”他在脸书上写道，“当然。”

其他一些人则更乐观。

比利时神父韩德力（Jeroom Heyndrickx）在过去60年持续帮助中国天主教徒，他表示，相信中国“准备好进行对话”。

他在接受BBC采访时称，“在中国两千年历史中，皇帝既是皇帝也是教皇。但是中国已经改变了，教会已经改变了，这就是这次对话取得成功的新机遇。”