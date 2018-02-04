走进越南新娘村：女儿消失后的绝望家庭

图片版权 Vincent Tremeau

在越南北部的偏远地区，年轻女孩正在大规模"消失"。这些女孩消失时最小的只有13岁，他们是被贩卖的新娘，去向是中国。

儿童权益保护组织"国际计划"（Plan International， 也称"国际培幼会"）称，在过去十年中，这种被迫婚姻缓慢而持续地增长。

由于在过去长达几十年时间里实行计划生育，加上重男轻女的传统，中国人口男女比例失调的情况日趋严重。

摄影师文森特•特莫尔（Vincent Tremeau）和国际计划的工作人员科斯蒂•卡梅伦（Kirsty Cameron）一起来到一个失去很多女孩的偏远越南山村，走访了女儿被拐走的家庭。

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56岁的杜（Do）已被诊断患上了绝症。她现在唯一的愿望就是能在去世前看一眼自己的女儿Mi。 她已经失踪两年了。

Mi是在一家市场帮忙跑腿时失踪的，杜和家人清楚地记得，她离开摊位的时候，有两个男人尾随着她。

家人一直追到越南北部的和江（Ha Giang）。但他们到达那里时，Mi就失踪了，没人再见到她。当地人说，她可能已经被带到了中国并且卖作人妻。

Mi的照片还一直挂在家里的墙上。

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图片版权 Vincent Tremeau Image caption Mi的嫂子只敢在丈夫陪同下才敢去市场。

Mi失踪后，这个遥远山村里又有3名女孩被拐走。这个山村只有50个居民。

Mi的嫂子被这件事吓坏了。她严禁家里的女性成员独自走出村子，她本人也只在丈夫陪同的情况下才敢去市场。她每天都担惊受怕，害怕持续的拐卖行为会降临到自己女儿头上。

失踪女孩家庭遭遇的是一种"模糊性失落"（ambiguous loss）。美国明尼苏达大学心理学学者保琳•博斯（Pauline Boss）说， "模糊性失落"是一种最为痛苦的心理失落，其原因是难以看到希望。

遭遇这种创伤的人会经历一系列情绪波动，比如苦闷、困惑、绝望、极度伤心、彷徨、无助等等。

这些情绪加上永无终点的期盼，就会对受拐女孩的家属心理造成破坏性、打击性的后果。

不停寻找失踪女儿的信息，但又无法确定他们的去处，无法知晓他们的命运，这些家庭甚至不能像真正失去女儿那样用哀悼形式来驱散丧子之痛。

图片版权 Vincent Tremeau Image caption 当地人围坐在火盆周围取暖。

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图片版权 Vincent Tremeau Image caption 定曾在15岁的时候被拐走，但8个月后幸运地逃脱。

这个群体的生存状态极其艰难。人贩子还经常使用这样的伎俩：花费数月时间和一个女孩建立关系，假装成为她的新朋友甚至男朋友，然后慢慢告诉他们说可以帮助他们在中国找到工作。

许多女孩相信在中国能挣到更多薪水，生活会更好。出于帮助家庭解决困难的想法，这些女孩会乐于接受这种"帮助"。 但最终他们跨过边境后才发现，自己被骗了。

18岁的定（Dihn）就有过这样的被骗经历。15岁的时候，她和一位叫Lia的朋友得到了一个搭车回家的机会，这样一来他们可以不再步行很远的路程。但很快这种帮助被证明是一场骗局。

定被拐到了中国，锁在一间屋子里，拍了照发给买家。定在8个月逃脱，但她的朋友Lia却再也没有回来。

越南政府数据显示，2017年1月到3月，发生了300起这样的拐带案例。但非政府组织Child Helpline表示，过去三年时间里收到了近8000起和拐卖相关的求助。

儿童权益保护组织"国际计划"进入越南和江省的社区和学校，希望当地民众尤其是女孩充分知晓贩卖人口的危险。与此同时，他们还在和当地机构合作，寻找失踪的女孩，谋求将人贩绳之以法。

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图片提供：国际计划（Plan International）