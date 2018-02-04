美俄中互怼 看全球核武器到底都在谁手

图片版权 Alamy Image caption 1978年到1993年间前苏联研发的SS-17洲际弹道导弹可以携带10枚核弹头

五角大楼2月2日发布《核态势评估》报告，要求美国政府增加投入，更新现有核弹，研发新型核武器，提高核威慑能力，放宽核武器使用限制。

美国点名中国、俄国、朝鲜和伊朗为潜在威胁。

五角大楼说，在美国继续减少核武器数量的同时，俄罗斯和中国却在增添新类型的核能力、继续核力量的现代化。

俄国外交部新闻司2月3日指责美国的报告充满"好战论调"和"反俄倾向"，美国指责俄国拒绝进一步削减核能力是“公然伪造”，俄国将"采取必要措施"确保国家安全。

俄国外长拉夫罗夫对美国的报告表示"非常失望"。

中国国防部2月4日发表声明称，坚决反对美国"妄加揣测中国发展意图，渲染中国核力量威胁"，希望美方"摒弃冷战思维"。

国防部发言人任国强说，美国是拥有世界最大核武库的国家，应当切实承担自身核裁军的"特殊、优先责任"。

美国则说，美国的核武库已经从冷战时期的最高峰减少了85%，而且，美国的核武库基础设施一直在老化，削弱了美国核威慑的可信度与可靠性 。

那么，现在全世界到底一共有多少核武器？都属于哪些国家？部署在什么地方呢？BBC事实核查组记者作了以下调查。

图片版权 Xinhua Image caption 中国国防部发言人任国强：希望美方摒弃“冷战思维”

冷战结束之后，全球核弹数量已经大幅度下降，但是，目前拥核国仍然掌握着成千上万的核弹头，并且可以在短时间内发起核攻击。

专家说，所有拥有核武器的国家都在更新、或者有计划更新核武库。

各个国家都不全盘公开自己核武库的“家底”，但是已经知道的事实是，九个国家估计拥有9000多枚现役核弹。这些核弹或者已经部署，或者保存在仓库。大约1800枚核弹处于“高度警戒”状态，只需很少时间即可投入使用。

目前全世界的绝大多数核弹都掌握在美国和俄国手中。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（Sipri）数据，美国和俄罗斯各拥有约7000枚核弹头。其他核武国家分别是，法国约300枚，英国约215枚，印度130枚，巴基斯坦140枚，以色列80枚，朝鲜20枚。

中国拥有270枚核弹头，是世界第四大有核国。

Image caption 2017年各国拥有核武器状况（来源：斯德哥尔摩国际和平研究所。所有数字均为约数；以色列从来没有承认、或者否认拥有核武器）

为什么只有这些国家有核弹？

自从1970年以来，包括美国、俄国、英国、法国和中国在内的190个国家签署了核不扩散条约。印度、以色列和巴基斯坦从来没有签署，朝鲜在2003年退出。核不扩散条约承认五个国家为拥核国，分别是美国、俄国、法国、英国和中国。所有这五个国家都曾在条约生效之前进行核试验。

根据核不扩散条约，这些国家不应永远拥有核武器。

条约禁止未获承认的拥核国继续开发核武器。南非、前苏联国家白俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰都放弃了自己的核计划。

迄今为止，美国是唯一一个在战争中使用过核武器的国家。

各国在核裁军方面有进展吗？

美国科学家联合会称，美国、英国和俄国都在减少核弹库存，据信以色列和法国基本没有变化，中国、巴基斯坦、印度和朝鲜则在制造更多核弹。但是专家还说，所有的拥核国家至少都已经制定了更新核武器的计划。

Sipri核项目负责人凯尔（Shannon Kile）说，更新核武器是有悖于核不扩散条约的原则的。

英国计划打造新一代的"继承者"核潜艇取代目前携带三叉戟核弹头的"前卫级"核潜艇舰队。在2020年中期之前，英国计划将核弹总数减少到180枚以下。

美国可能在2040年之前为核打击能力的更新换代至少投入1万亿美元。美国的一些核弹头分布在欧洲各地，包括比利时、德国、意大利、荷兰和土耳其，总数加在一起大约为150枚。

朝鲜去年9月进行第六次核试验，现在仍然不清楚平壤是否有能力将核弹头搭载在远程导弹上。不过过去几个月，朝鲜已经证明其导弹能力逐步提高。朝鲜称其导弹射程已经能覆盖美国本土。

图片版权 Getty Images Image caption 2017年11月朝鲜试射导弹

无核世界能成现实吗？

奥巴马担任总统几个月之后在布拉格发表讲话。面对成千上万的听众，奥巴马说，在他执政期间，美国将保证"寻求无核武世界的和平和安全"。到了2017年7月，看起来世界确实朝着这个方向迈进了一步。当时100多个国家表态拥护全面禁止核武器的联合国条约。

到目前为止，已经有数十个国家签署了这项具有法律约束力的铁噢月。但是，拥核国抵制谈判。英国和美国表示从来无意签署，因为新条约破坏了从前的核不扩散条约。北约盟国也没有承认新条约。

"国际废除核武器运动"（Ican）获得2017年度的诺贝尔和平奖。