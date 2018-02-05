朝鲜“国家元首”率团访韩 四年来最高级别

图片版权 Getty Images Image caption 朝韩联合组成的女子冰球队将参加冬奥会比赛。

朝鲜将派遣多年来级别最高的官员赴韩国参加冬季奥运会，以缓和当前紧张局势。

韩国统一部称，朝鲜礼仪性的国家元首金永南，将率领一个22人组成的代表团于周五抵达韩国。

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朝韩两国运动员将在开幕式上共举一面旗帜行进。

朝鲜参与国际运动赛事，被视为平壤的外交手段。

朝鲜目前面临日益高涨的国际压力，以及针对其核项目和导弹计划的国际制裁。

乘船到达

朝鲜周一提议派遣一个艺术团乘船赴韩参加冬奥会，同时寻求暂停某些双边制裁。

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周日，朝韩共同组建的女子冰球队联手打了第一场比赛，但是以1-3输掉了与瑞典队的友谊赛。

周日的亮相是这支队伍的第一场也是唯一一场练习赛。

金永南是朝鲜最高人民会议常任委员会委员长，他将是四年来访问韩国的最高级官员。

青瓦台一位不愿透露姓名的官员告诉BBC，他们认为这反映出朝鲜方面改善双方关系的意愿，传达出朝鲜的诚意。

韩国统一部称，金永南将率领另外三名官员和18名随员。但并未明确是否会出席周五平昌冬奥会的开幕式。

如果金永南出席，那么他将与美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）共同出现在开幕式上，而目前平壤与华盛顿之间因为核武器问题而高度紧张。

《华盛顿邮报》周日报道，此前被朝鲜监禁的奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）在返回美国后不久去世，他的父亲弗雷德·瓦姆比尔（Fred Warmbier）将作为彭斯副总统的客人出席开幕式。上周，瓦姆比尔和他的妻子作为美国总统特朗普的客人出席了国情咨文演讲。

朝鲜此前进行了一系列旨在展示其核能力的导弹试验。而后决定参加2月9日至25日举行的平昌冬奥会奥运会，突然转向和解。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜女子冰球队抵达韩国

金正恩在其新年贺词中向韩国伸出橄榄枝后，又表示可以对话并且可派出一支代表团参加奥运会。

与女子冰球一样，朝鲜运动员将参加滑雪和花样滑冰等项目。此外还派出了数百名的啦啦队和表演者。

然而，和解之路已经出现一些颠簸。

本周早些时候，朝鲜计划在2月8日，也就是冬奥会开幕前一天，举行大规模的阅兵仪式。

对此，朝鲜表示，没有人有权力对其计划指手画脚，并立即取消与韩国共同举办的文化活动。

与此同时，虽然首尔和华盛顿同意推迟每年一度的大型联合军事演习，但仍将在残奥会结束后继续推进，这一演习总会触怒朝鲜。