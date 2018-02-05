巴西怎么出了个“小冲绳”？

图片版权 Getty Images Image caption 在圣保罗的自由社区，桑巴和日本传统经常可以很好得融合在一起。

谁能料想冲绳语慢慢在日本消失时却在巴西安了家？ BBC巴西科的莱蒂西·亚森（Leticia Mori）从圣保罗报道：

走在巴西的自由区（Liberdade），如果你觉得自己身处东京，可以得到谅解，因为在巴西最大都市的繁华地带，日本移民的影响越来越明显。

这里的店名是日语，货品包括从日本的食物和厨房用具，再到传统的家居装饰品。红色彩绘的拱门和一个日本庭院欢迎游客去这个巴西的"日本角"探险。1908年6月18日，日本轮船“笠户丸”（Kasato-Maru）抵达圣保罗以南的桑托斯港，船上的第一批781乘客，利用促进移民的双边协议在巴西定居。此后，人们开始庆祝这个特殊的日子。

他们中的一半来自冲绳岛南部，这个位于日本以南约640公里（400英里）的地方。1879年被东京吞并之前，它有自己独特的语言和文化。

今天巴西是世界上最大的日本海外后裔聚居区，约有150万人口。

图片版权 Getty Images Image caption 日本食物在巴西很流行。

图片版权 Getty Images Image caption 圣保罗大街上有很多日本建筑。

他们为什么从冲绳来？

直到20世纪60年代后期日本当局才把移民政策作为一项国家政策推行，特别是鼓励农村地区的人到国外寻找工作，用以缓解贫困和人口过剩问题。

之前有过派遣移民在夏威夷甘蔗田，美国大陆和加拿大西海岸工作的政策（在某种程度上也是在墨西哥），但由于这些国家采取了限制移民的措施，所以这些政策很短命。

东京很快开始寻找南方的机会。巴西在1888年废除了奴隶制后开始为东南部的咖啡种植园寻找廉价劳工。日本移民填补了这一空白，但很快就有许多人意识到他们可以通过自己的土地赚更多的钱。

日本社区很快在圣保罗州肥沃的土壤上繁荣起来，在那里他们革新了农业技术、种植了各种蔬菜、大米和绿色植物，还引进了其中一些蔬菜、大米和绿色蔬菜到巴西。

与在日本国内冲绳被兼并和语言被禁不同，生活在巴西的冲绳人可以自由地讲自己的语言和庆祝自己的文化。

图片版权 Getty Images Image caption 巴西有一大群日本移民。

他们的语言怎么了？

70岁的具志坚用高（Yoko Gushiken）十岁时来到巴西。

Image caption 具志坚用高（第二排，最右）移民巴西后还是坚持跳传统的日本舞蹈。

她说："如果我们在学校讲冲绳语，我们会受到惩罚，但是在家里，我得偷偷地说。"

她说，她和哥哥都在巴西定居，还能讲流利的冲绳语。但是在日本，会讲的人很少，这使得联合国教科文组织将其列入濒危语言名单。

具志坚用高说，她留在日本的姐姐很难理解。她回忆说："有一次我去看她，我们去了剧院。 "这个剧用冲绳语演的，我全看懂了，她却没有。"

植根于音乐还是流行文化？

冲绳文化在巴西蓬勃发展的事实，正吸引着从冲绳到圣保罗一直到圣保罗的梅中村（Mei Nakamura）和桃冈岛（Momoka Shimabukuro）这样的大学生。

中村研究心理学，她表示，她想了解早期移民如何组建自己的新家园。

Image caption 桃冈岛（左一）到巴西来寻找身份认同。

桃冈岛说，她出于个人原因来到这里："我是在冲绳的一个小镇金武出生长大的，我想远远地观察，试图找到我的身份认同。也许我会通过这个外在的观点找到幸福的。"

冲绳从开始被吞并到现在，事情发生了很大变化。东京也正展示冲绳文化。

历史学家里卡多·索贡·皮雷斯（Ricardo Sorgon Pires）解释说："他们正试图用音乐和动画来描绘一个"流行"的冲绳岛。"

圣保罗大学的学者说："越来越多的人有兴趣了解他们（冲绳）的根源，这已经转化为对巴西的兴趣了。"

谁用冲绳语唱歌？

来巴西了解她冲绳文化的另一个年轻人是歌手古西（Megumi Gushi）。

古西在巴西进行交流活动，她的目标是提高她的发音，以便她在冲绳能有更好的歌唱事业。

图片版权 Associação Okinawana Kenjin do Brasil Image caption 歌手古西（Megumi Gushi）弹三弦琴，用冲绳语演唱。

在圣保罗期间，她和年长的冲绳移民以及仍然使用传统蛇皮覆盖的弦乐器三弦琴的民间乐队呆在一起。

于哈娜（Terio Uehara）是卡劳冲绳协会的主席，该协会帮助促成了交流活动。他认为冲绳文化在这里充满活力，正因为离本土这么远还可以生存下来。

于哈娜说："在冲绳，人们高度重视家庭观念。大多数巴西的日本后代知道他们的家乡是什么地方，甚至是什么地区，冲绳人非常团结，出国后他们更需要这样。"