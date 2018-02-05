图片版权 AFP Image caption 2011年11月，普京在车臣会见俄联邦安全局特种部队成员。

说起俄罗斯联邦安全局（Federal Security Bureau，缩写为FSB），喜欢惊险间谍片的粉丝对FSB的缩写大概不会感到陌生。FSB已成为俄罗斯总统普京掌握俄罗斯权力的象征。

俄罗斯的秘密安全机构因其在全球情报和反恐行动中的恶名而家喻户晓。

俄罗斯联邦安全局的前身是苏联克格勃的秘密警察系统。由于该机构与总统的密切联系，以及被指涉及当局批准的暗杀事件，外界对俄罗斯联邦安全局的真实本质以及意图多有质疑。

俄联邦安全局是干什么的？

反恐和反间谍

俄罗斯联邦安全局（FSB）成立于1995年，负责处理俄罗斯国家层面所面对的威胁。 普京在掌权之前曾担任这个机构的负责人。

图片版权 Reuters Image caption 图为去年12月圣彼得堡发生爆炸事件后，停在一家超市附近的俄联邦安全局车辆。

俄罗斯联邦安全局在打击圣战分子和一些有组织犯罪团伙方面与外国警方展开合作。

在20世纪90年代和21世纪初，俄联邦安全局在打击车臣分离主义反叛分子的两次战争中投入大量资源。

俄罗斯与几个前苏联邻国之间的关系紧张。 俄联邦安全局的一部分工作是防止俄罗斯发生亲西方的"颜色革命"，譬如2003年格鲁吉亚发生的"玫瑰革命"和2004年乌克兰的"橙色革命"。

2015年，俄联邦安全局与爱沙尼亚进行了冷战式的间谍交换。作为北约成员国的爱沙尼亚指责俄罗斯绑架了该国反间谍机构安全官员埃斯顿·科赫韦尔，爱沙尼亚用一名被监禁的俄罗斯间谍换回了科赫韦尔。

打击敌对目标

2002年，一位名叫"哈塔布"的阿拉伯圣战指挥官在车臣遭到暗杀，此次行动被指是俄联邦安全局干的。"哈塔布"在车臣的同志称，他收到了一封含有毒药的信。

俄国前特工利特维年科中毒身亡案使俄联邦安全局在国际上倍受瞩目。

这名前克格勃特工2006年在伦敦一家医院死亡，据称他死于放射性元素钋中毒。这名前俄联邦安全局特工曾对普京总统提出严厉批评。他后来在英国获得庇护，但被俄罗斯称为"叛徒"。

英国政府曾对利特维年科生前是否是俄国政府的暗杀目标展开过调查。英国官方得出的结论是，凶手很可能已得到普京和时任俄联邦安全局局长尼古拉•帕特鲁舍夫的批准。

图片版权 Reuters Image caption 1998年，利特维年科公开指责俄罗斯联邦安全局的同事腐败。

俄罗斯拒绝了有关指控，并让主要嫌疑人安德烈·卢戈沃伊当上议员，成为民族英雄。

利特维年科曾指责俄联邦安全局设立一个绝密暗杀小组（URPO）暗杀敌对目标。利特维年科表示，其中一个暗杀目标是有权有势的寡头鲍里斯·别列佐夫斯基。2013年，也就是在利特维年科中毒死亡后多年，别列佐夫斯基在英国死亡，看上去显然是自杀。

俄罗斯在利特维年科去世前的几个星期通过一项法律，赋予外交部权力，在国外针对"极端分子"和"恐怖分子"采取行动。

包括记者在内的普京的一些知名反对者神秘地死去，这引发了关于俄联邦安全局"暗杀"的猜测。 当然，受害者往往有其他的敌人，这些人也可能把他们列为对付的目标。

俄联邦安全局可以对个人提出正式警告，警告人们不要"为犯罪创造条件"。批评者认为这是一种克格勃式的恐吓手段，使国家能够扼杀不同意见。

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在国外侦察

在有关俄联邦安全局的名为《新贵族》的书中，安德烈·索尔达多夫和伊琳娜·鲍罗根表示，普京扩大了俄联邦安全局的权力范围，使其可以向海外派遣特工，参与包括情报搜集在内的特别行动。

不过，在俄罗斯，相当于英国军情六处的机构是对外情报局，其主要任务是从事海外间谍工作。

俄罗斯军方间谍机构——总参谋部情报总局（也叫格鲁乌，GRU）的特工，也会在国外搜集情报。

网络间谍和干扰

就俄罗斯新的信息战争理论来说，俄联邦安全局是其有机组成部门，其任务包括通过社交媒体构建海外舆论。

图片版权 AFP Image caption 俄联邦安全局总部位于莫斯科市中心的卢比扬卡大楼，它是俄联邦安全局的权力象征。在前苏联时代，克格勃也在那里审问政治犯。

2016年美国总统选举期间，选民遭黑客攻击，网上充斥虚假新闻，美国官员认为这些都与俄罗斯当局有关联。

2017年3月，美国当局指控两名俄联邦安全局官员德米特里·多库恰耶夫和和伊戈尔·萨许钦侵入雅虎账户，并窃取数百万用户的数据。

俄联邦安全局有强大的法律工具来监控互联网流量。一种名为“SORM”（即调查行动用系统）的技术可以窥探电子邮件和电话；根据法律规定，相关数据必须保存12小时，以便进行可能的检查；网民用于翻墙上网的虚拟专用网络（VPN）和其他匿名工具也受到限制。

安德烈·索尔达多夫表示，俄罗斯电信提供商必须同意让俄联邦安全局直接访问数据。俄联邦安全局的真实监视范围在任何时候都不清晰。

这名记者说，与前苏联的克格勃一样，对被监视的恐惧本身就是一个有力的武器。

图片版权 AFP Image caption 俄罗斯联邦安全局收藏的老爷车系列包括1922年的劳斯莱斯“银色幽灵”。

FSB与普京的关系

俄联邦安全局总部位于莫斯科市中心的卢比扬卡大楼，它是俄联邦安全局的权力象征。在前苏联时代，克格勃也在那里审问政治犯。

俄联邦安全局局长亚历山大·博尔特尼科夫直接向普京总统汇报工作。

2000年，博尔尼科夫的前任尼古拉·帕特鲁舍夫将他的特工称为"现代贵族"。普京担任总统后，曾向圣彼得堡的前特工提供高层职位。

俄罗斯知名社会学家、执政党"统一俄罗斯党"成员奥尔加·克里扎诺夫斯卡娅说，在普京的领导下，"我们目睹了克格勃势力的回归"。

她说，在普京担任总统的第一个任期内，约三分之一的政府官员是"权力大亨"（siloviki，指俄政府中由国安和情报机构背景政客所组成的政治利益集团）"， 或者"安全人员"。

由于俄罗斯在2014年吞并克里米亚，包括博尔特尼科夫等在内的大多数精英现在受到欧盟或美国的制裁。大多数人获得巨额财富，并控制了俄罗斯的重要资源。

在20世纪90年代，普京负责监管圣彼得堡的对外贸易，他的一些同事那时被指与有组织犯罪活动有关。这些联系在美国政治学者卡伦·达维沙出版的《普京的盗贼统治》一书中有所记录。

这些指控也曾在利特维年科案调查和西班牙警方针对俄罗斯黑手党的大案调查中出现。

西班牙检察官何塞·格林达告诉美国官员，俄罗斯安全部门"控制俄罗斯的有组织犯罪"，"俄罗斯联邦安全局正'吸纳'俄黑手党成员"。

BBC记者劳伦斯·彼得（Laurence Peter）报道。