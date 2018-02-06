图片版权 Reuters Image caption 奥托·瓦姆比尔（中）

去年朝鲜观光却遭扣押的美国学生奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）已去世半年多，他的父亲最近收到美国副总统邀请，参加韩国平昌冬奥会开幕式。

美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）在推特上宣布，奥托的父亲弗莱德·瓦姆比尔（Fred Warmbier）将参加周五（2月9日）韩国平昌冬奥会开幕式。

韩国和朝鲜届时将共举“朝鲜半岛旗”一同入场，象征两国关系解冻。

但是彭斯称，他想要通过弗莱德·瓦姆比尔提醒全世界朝鲜践踏人权的问题。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Great interview on @foxandfriends with the parents of Otto Warmbier: 1994 - 2017. Otto was tortured beyond belief by North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月26日

首次报道该消息的《华盛顿邮报》称，此次美国是想向朝鲜施加压力，阻止他们成为核国家的野心。

上周，奥托的父母作为第一夫人梅拉尼娅（Melania Trump）的嘉宾，参加了美国总统特朗普的首次国情咨文演说。

“你们是世界威胁的有力见证者，你们的力量真的鼓舞了我们，”特朗普对弗莱德和辛迪·瓦姆比尔以及他们的孩子奥斯汀和格雷塔说。

本计划在香港学习一年

去世的美国大学生奥托·瓦姆比尔是俄亥俄州人，父亲弗莱德开了一家小公司。中学毕业后，他进入弗吉尼亚大学念经济和商学，兼修全球可持续性研究。

奥托此前计划从2016年1月起在香港学习一年。去香港之前，他参加了中国一家旅行社的观光团，前往朝鲜旅游。

你的器材不支持播放多媒体材料 奥托·瓦姆比尔被捕前最后一段视频（右四是瓦姆比尔）

但是，此次旅途并不顺利。2016年1月2日，旅行团在平壤国际机场出关时，奥托被捕。

同年2月下旬，奥托出席了一场记者会，承认自己试图偷窃酒店内的一幅宣传标语。3月，朝鲜最高法院以“阴谋颠覆国家罪”判处奥托15年劳动教养。

他在2017年6月获释返回家中，回到美国时他昏迷不醒，进入植物人状态，6月20日去世。

他的家人对媒体表示，奥托在2016年3月被朝鲜判处监禁后不久就进入昏迷状态。

朝鲜称，奥托肉毒中毒，但许多美国医生怀疑这种说法。

图片版权 Reuters Image caption 1月30日，奥托父母出席特朗普国情咨文演说

奥托父母对朝鲜的指控

奥托的父母称，他遭受了朝鲜官员“有系统的折磨”，但是朝鲜否认该指控。

验尸官说，没有明显的酷刑痕迹，但是瓦姆比尔死于大脑缺氧。

特朗普9月表示，这名学生遭到朝鲜“难以置信的”折磨。

朝鲜在一份声明中回应说：“特朗普和他的集团，为了他们反朝鲜的宣传，再次利用了奥托·瓦姆比尔的死亡。”