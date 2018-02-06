吴亦凡都去“超级碗”了，但中国人仍未爱上NFL

图片版权 NFL Image caption 吴亦凡作为推广大使现场观看了“超级碗”比赛。

NFL进入中国已经超过10年，但是美式橄榄球作为一项运动仍然未能真的赢得中国人的心。

来自北京的裴斌在11年前去美国密歇根州立大学（MSU）留学修读体育管理，他仍然记得第一次现场观看纯正美式橄榄球比赛时的感受。那是2007年一场美国国家大学体育协会（NCAA）的大学赛事，激烈程度与全美奉为圣殿的国家橄榄球联盟（NFL）尚有一段距离，但仍然令裴斌迅速地喜欢上这项运动。

“英文里面不是有个词汇叫'blown away'（大致意义相当于中文‘惊呆了’）嘛，我当时满脑子能想的，就是这个，”现在正在北京合伙经营一家体育产业公司的裴斌向BBC中文这样形容当年在MSU校园橄榄球场看台上的自己。他也正好赶上美好的开端——该校在随后的11年先是跻身一项大学顶级分区赛事，之后又两次夺得冠军，并同时培养出不少顶尖球员。周一（2月4日）在明尼苏达举行的第52届“超级碗”（Super Bowl）赛事中的最有价值球员（MVP）、费城老鹰队的尼克·福尔斯（Nick Foles）就曾在裴斌的母校效力一年。

美式橄榄球成为裴斌融入美国生活的一大催化剂。在某年的圣诞前夕，他寄居的美国家庭带着他在冰天雪地里连续打了8个小时的橄榄球。“这是我和他们做过的最疯狂的一件事情，”他说，“他们一打起来，不想着饿，不想着困，也不想着冷……我也是在这个过程当中看到，美国的普通老百姓对于这项运动真的是非常痴狂和执着。”

只不过，回国后他不会看到对橄榄球有哪怕相近的狂热。美式橄榄球在过去几年里一直在努力谋求打开中国市场，希望它有朝一日能达到与足球和篮球相媲美的流行程度，但是由于复杂的比赛规则和极度激烈的身体冲撞，橄榄球在中国的普及程度远不及其它运动。

图片版权 Reuters Image caption 尼克·福尔斯帮助费城老鹰以41－33击败五届冠军新英格兰爱国者，成为2018年“超级碗”冠军。

图片版权 Reuters Image caption 美国媒体指，NFL在美国以外的地区推广有相当难度。

图片版权 Getty Images Image caption 由于复杂的比赛规则和极度激烈的身体冲撞，橄榄球在中国的普及程度远不及其它运动。

NFL于2007年在中国设立办公室，首席执行官杨瑞奇（Richard Young）在2013年曾向《纽约时报》表示，美式橄榄球将会在“接下来五到六年里”成为中国十大最受欢迎的运动项目之一。当时央视-索福瑞媒介研究有限公司（CSM Media Research，简称CSM）发表的中国最受欢迎运动排名榜上，橄榄球排在第20位，在帆船和F1赛车之后。而五年过后，BBC中文从该公司得到的反馈是：变化不大。

在本文截稿时，NFL中国未有回复BBC中文的置评请求。但《纽约时报》过去曾评论指，尽管橄榄球在美国是第一大运动，但是它在北美以外的地区发展程度“相当有限”：NFL曾在1990年成立了世界联盟（World League），后又改组为欧洲NFL（NFL Europe），之后又在2007年解散；在日本，NFL从80年代就开始进入，但受欢迎程度也不如棒球和足球。

据中国财经媒体界面新闻指，有调研显示“2017年中国已有超过2500万人对NFL橄榄球感兴趣，这一数据在过去的七年中增长了近15倍”。

图片版权 AFP Image caption 汤姆·布雷迪是NFL的传奇球员之一。

但是与其它运动相比，以“超级碗”比赛（即NFL的年度冠军赛）为沸点的美式橄榄球赛事在中国推广的尴尬之一或许在于，人们对于当天晚上的中场秀甚至是广告的关注度大于比赛本身——“超级碗”赛事常被中国媒体和网民戏称为“美国春晚”。

2018年“超级碗”，中国的人气偶像吴亦凡被NFL官方邀请担任“NFL第52届超级碗推广大使”，并在比赛前一天的官方活动Super Bowl LIVE上表演，成为首位在Super Bowl LIVE中表演的华人明星。在“超级碗”比赛之后24小时的新浪微博平台上，虽然“#超级碗#”的标签跻身热门话题前十，但是一段吴亦凡的表演视频观看次数（逾1600万次）要多于新浪体育官方微博帐户发布的比赛集锦视频（15万次），而贾斯汀·蒂姆伯莱克（Justin Timberlake）的中场秀在官方网络直播商腾讯体育平台则被观看了超过1000万次。

新浪体育引述杨瑞奇表示，吸引更多的“流量”可能是目前NFL在中国推广的一条捷径：“我们目前还是通过媒体，特别是社交媒体进行NFL的宣传。在微博上我们会发布比赛的视频集锦，告诉观众NFL有哪些出色的球队和球员，从而让他们更加了解橄榄球。”

图片版权 Getty Images Image caption 超级碗“中场秀”在美国是年度最受期待的节目之一。

图片版权 Reuters Image caption 橄榄球是美国最受欢迎的运动。

“这个项目确实有它独特的特点，比如说它的技战术真的是非常复杂，一个球队的技术手册有个200多套战术是太正常了，”曾经在腾讯等中国网络平台担任过NFL评论员、共解说过四届“超级碗”比赛的裴斌在解释这项运动的复杂性时说。而要让中国观众像美国橄榄球迷那样在比赛中跟随着复杂的技战术思路融入其中，在目前来看难度仍然比较大。

他表示，在中国解说美式橄榄球比赛的时候，他时常觉得要为了服务中国观众而有需要去“解释一些最基本的规则”。“比如说，NFL橄榄球和NCAA橄榄球的规则就不太一样，而有时候解说员也不一定能完全说得对，”裴斌表示，他相信目前在北京经常解说NFL比赛的评论员可能不超过10个，而在全中国，他所认识的不超过20个。

他说，MSU回国的校友会在周末组织看大学的比赛，只不过“很多人大概能看个结果，你问他整个比赛过程，比如每节怎么回事，多长时间，上场多少人，这个队员是谁，他并不一定知道。”

不过，像裴斌这样喜欢橄榄球的中国人会希望，未来这种不普及会发生改变。“（如果小孩）从小接触这项运动，有良好的发展，十年、二十年后可能会带动更多人关注这项运动，”裴斌说。

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图片版权 Sina Weibo Image caption 吴亦凡在超级碗前一天官方活动登台表演，受到网民的关注甚至超过比赛

在长年以来每周都有NFL赛事直播的广东地区，以儿童为目标的橄榄球培训机构在近年就陆续出现。目前至少有三个广东城市有机构在从事青少年橄榄球培训的业务。

“年轻一代的父母对体育的认知和老一代可能完全不一样，他们看待体育的时候可能会看到更多体育带来的教育意义，”天行达阵橄榄球学院的首席运营官张楠向BBC中文表示。这家机构在五个中国南方城市开展青少年腰旗橄榄球培训课程。

过去在中国，通常的成见是体育运动与文化课学习相冲突，因此小孩往往不被鼓励参加体育运动。但是张楠表示说，他们所面向的小孩，家长多数是八零甚至九零后，小孩身体素质、团队意识和心理塑建，成为新一代中国家长的诉求。

据他估计，在北京和上海，像他们这样的机构也分别超过五家。不过，儿童橄榄球培训主要以腰旗橄榄球为主——即以摘取对方腰间的小旗来取代身体接触，在橄榄球当中属于非常初始的部分，而此类课程在中国仍然主要是课外兴趣活动性质，并没有像篮球一样成为学校体育项目，甚至像足球那样成为教育系统的必修课。

图片版权 Reuters Image caption “超级碗”具有巨大的商业价值。

在裴斌看来，美式橄榄球要在中国普及，仍然取决于NFL这种顶尖赛事层面的推广，以及明星球员的产生。

“这个可能还是要看未来我们中国能不能诞生像姚明那样的球员吧——哪怕不是能达到姚明的高度，最起码你能有那么几个球员在NFL当中正式打上比赛，”裴斌说。

姚明在2003年作为美国职业篮球协会（NBA）选秀的头名进入美国最高级别比赛，在80、90年代因迈克尔·乔丹（Michael Jordan）等巨星而风靡的基础上令篮球运动更加在全中国流行起来。

NFL赛事上尚未出现过中国籍球员，但是在2010年，生于美国的华裔球员王凯入选NFL，在布法罗比尔队效力一个赛季，次年时任中国国家主席胡锦涛访美时也特别安排了与他合影，已经突显了华人球员对于一项运动在中国推广的巨大效应。

“有中国选手或者华裔选手，这项运动才能跟你更接近一些，”裴斌说，“当时姚明在火箭队打得最好的时候，整个休斯敦火箭队恨不得就跟中国国家队似的。你得有这么一个人或者几个人在里头。”