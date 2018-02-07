赋予女性投票权 英国还真不是“世界第一”

图片版权 Getty Images Image caption 英国伦敦议会大厦外英国女权运动先驱潘赫斯特塑像

英国2月6日庆祝女性获得议会选举投票权100周年，梅首相发表讲话，郑重其事，强调过去一个多世纪，英国女性争取男女平等参政、享有同等选举投票权，胜利来之不易，过程充满痛苦和跌宕。

在1918年2月6日之前，英国女性不能参加议会选举投票，即使是剑桥大学毕业的女学霸，到议会选举时，地位跟精神病人和罪犯一样，没有投票资格。 立法改革后， 选举法修订案允许部分女性跟男性一样投票，法案于2月6日获王室御准。

1918年，英国有800万妇女投票，都是30岁以上有财产的妇女。又过了10年，到1928年，才取消了对女性投票的年龄和财产限制。

爱尔兰1918年还是英国的一部分，1922年脱离英国后，法律规定男女享有平等投票权。

十八、十九世纪的英国是世界霸主，因殖民地遍布全球而得"日不落帝国"别号，女权运动也激荡百年，但在成功赋予女性参政权问题上，它却不是世界第一。

图片版权 AFP Image caption 2012年10月，伦敦的议会广场再现当年争取女性投票权的场景。资料图片

谁最早？

世界上最早赋予女性平等参政权的都跟英国有密切关联，而且都比英国早。

第一个赋予女性平等参政权的是曼岛（马恩岛，Isle of Man），1881年。曼岛位于英格兰和爱尔兰之间的海域，是英国皇家属地，有自治政府，公元10世纪就有自己的国会。

第二名是新西兰，1893年。当时还在"日不落帝国"大家庭里的新西兰通过《公民普选权》法，成年妇女拥有选举权。比英国早了25年。

1895年，当时隶属英国的南澳大利亚自治州效仿，赋予成年女性完全的选举权，并有资格出任政府官员、参选议员，西澳大利亚1899年通过类似法律赋予女性投票权。

到1902年，澳大利亚联邦成立，法律赋予全体女性在全国范围的选举中享有参选和投票权。这比英国早了16年。但是，澳大利亚原住民要到1962年才正式获得投票权。

Image caption 1918年，爱尔兰民族主义活动者马尔科维兹成为第一位当选的国会女议员，但她拒绝就职。

谁最晚？

欧洲的列支敦士登在欧洲算是最晚之列，1984年才通过法案，允许女性选民享有跟男性同等的选举权。

从地区来看，最晚承认女性有权参政、参选、投票的是中东，包括的巴林（2002年）、阿曼（2003年）。

还有，阿联酋迟至2006 年才允许公民享有有限的选举权，不分男女。

科威特1985年允许女性有投票权，后来取消，到2005年重新赋权。

沙特阿拉伯国王2011年宣布，女性从2015年开始可以投票和竞选。

图片版权 Alamy Image caption 埃斯特1919年当选国会议员，代表普利茅斯萨顿选区

旧大陆和新大陆

女性参政权，通常也被称为投票权、选举权，是指实行选举制的国家女性享有跟男性同等的参与选举投票和作为候选人的权利。争取男女同等参政权是18世纪晚期法国大革命之后，欧洲民主理念和女权主义兴起大潮的一部分。

19世纪开始，随着男女平等受教育权的普及，更多女性加入推动男女平等参政权的运动。

不过，女权和女性参政意识的源起地法国，是到1944年才通过法律确定男女平等参政权。

欧洲第一个赋予女性选举权的是芬兰。1907年，当时属于俄罗斯帝国的芬兰大公国给与女性投票权，比曼岛晚了26年，比英国早11年。

之后的欧洲国家是挪威（1913年）和俄国十月革命后成立的苏联（1918年）。

1915-1920年间，欧洲的丹麦、冰岛、荷兰、奥地利、捷克、格鲁吉亚、波兰、瑞典、德国、卢森堡等国也先后立法赋予女性投票权。

在二十世纪被称为"新大陆"的北美，加拿大女性1918年获得投票权，美国是1920年。

不少研究人员认为，欧洲的两次战争在客观上加速了男女平权进程。

两次世界大战之间的1930年代，巴西（1932年）、 土耳其（1934年）和印度（1935年）先后立法赋予女性投票权。欧洲则有西班牙和葡萄牙（1931）。

拉美的乌拉圭1927年就小镇塞罗查托的行政归属举行公决，女性第一次行使投票权。

图片版权 Getty Images Image caption 邦德菲尔德是英国第一位女内阁大臣，1929-31年在工党政府内任职。她也是英国历史上第一位枢密院女顾问。

亚非拉

跨欧亚大陆的阿塞拜疆民主共和国1918年独立，成为第一个世俗化，也是第一个赋予女性投票权的穆斯林国家。

哈萨克苏维埃社会主义共和国则是1924年赋予女性投票权。

第二次世界大战结束之后的半个世纪里，亚洲、非洲和拉美许多国家陆续摆脱殖民统治，进入独立的新时代，不加性别限制的参政和选举投票权写入新的法律。

大部分亚洲和非洲国家的女性在1950-80年代获得平等投票权。

中国妇女获得选举权是1947年，当时颁布的《中华民国宪法》规定男女在法律上享有平等地位，女性有权选举和参选。

1949年，共产党建立中华人民共和国，发布的《共同纲领》中包括男女平等的条文。

香港作为英国殖民地，女性是从1949年起获得平等投票权。