新书“中国渗透澳大利亚”为何出版困难重重

澳大利亚学者汉密尔顿教授(Clive Hamilton)的一本关于"中国渗透论"的新书在遭到几家出版社拒绝后,终于有望在今年3月出版。

汉密尔顿把新书更名为《无声侵略:中国在澳大利亚的影响力》(Silent Invasion: China's Influence in Australia),其原名为《无声侵略:中国如何将澳大利亚变成傀儡国家》(Silent Invasion: How China is turning Australia into a puppet state)。

据悉,汉密尔顿对原书做了一些修改,尽量减少其可能带来的法律诉讼风险。

去年底,包括艾伦与昂温出版社(Allen & Unwin)在内的澳洲几家出版社拒绝出版汉密尔顿的中国渗透论新书,理由是书中的一些内容比较敏感,怕出版后遭到北京的"打击报复",引来法律纠纷。

目前,出版商Hardie Grant证实,该书将在3月份出版发行。

这本书到底有哪些内容会令北京不悦呢?

汉密尔顿说,他书中包含了中国用微妙手法及暗中使劲影响澳大利亚政治及社会指称的敏感内容。

他的研究发现,北京精心策划了一场旨在影响澳大利亚、压制中国批评者的行动。他在该书中对此进行了详细描述。

汉密尔顿的《无声入侵》一书详细研究了中国政府透过什么渠道与方式,影响渗透澳洲政党、大学、民间团体,从而提升中国在澳大利亚的战略利益。

但他强调,该书批评的是中国政府,而非中国本身。

汉尔密顿称,以前澳大利亚对中方在大学校园的影响力较为关注,但其实中国的影响早已扩大到大学以外。

从传媒、出版到其它领域,中国的影响无所不在。

"如果这趋势持续,将会令重视言论自由的澳洲社会感到非常忧虑。"

汉密尔顿表示,出版社因为害怕激怒北京而拒绝出版他的新书,这本身就表明中国有能力限制澳大利亚人的信息自由,证明了他的论点。

他在接受《纽约时报》的采访时表示,许多人对言论自由遭到攻击深感不安,人们看到澳大利亚的基本价值观正在受到破坏。

"中国在澳大利亚的影响力远比我们想像的深得多,"他说。

据信,汉密尔顿在书中的一些爆料甚至令澳洲的情报机构感到震惊。

前例

随着中国在世界影响力的日益扩大,中国利用各种途径迫使一些国家政府就范北京的例子屡见不鲜。

例如,海外的一些出版社因畏惧北京压力,对批评中国的内容进行自我审查。

去年8月,剑桥大学出版社也曾迫于北京压力,屏蔽数百篇被中方视为敏感的《中国季刊》论文,遭学术界批评。

澳大利亚广播公司及澳洲通讯社Fairfax Media曾因为批评中方的报道,被澳洲华裔商人控告。

此外,知名学术期刊与教科书出版企业施普林格—自然(Springer Nature)证实在中国境内屏蔽部分内容。

“中国恐慌”

去年,澳大利亚总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)政府曾颁布新法,阻止外国势力干涉澳大利亚的政治。

但是特恩布尔强调,这一法律并不是具体针对中国的。

中国一再否认它试图影响和渗透澳大利亚社会,特别是在政治和教育层面。

中国称澳大利亚推出新法试图阻止外国影响力是“歇斯底里”。

中国外交部发言人在就此问题作出表示时说,"我们敦促澳大利亚以客观、公正以及理性态度看待中国,以及中澳之间的关系。"

中国驻澳洲大使成竞业也曾反驳中国影响澳洲言论自由的指控是"毫无根据"的,意在引发“中国恐慌”。