图片版权 Getty Images Image caption 昆汀·塔伦蒂诺是好莱坞最具个人风格的导演之一

好莱坞著名导演昆汀·塔伦蒂诺（Quentin Tarantino）近日被披露，曾在一个访问中评论另一名导演罗曼·波兰斯基（Roman Polanski）与一名13岁女童发生性行为的事件不是强奸，因此受到外界批评。

访问发生在2003年，当时这位执导过《低俗小说》（Pulp Fiction，另译《黑色追缉令》）的美国导演在一个电台节目上表示，该次事件不是强奸。

塔伦蒂诺向主持人霍华德·斯特恩（Howard Stern）表示，那名13岁的女孩"是想要的"，而且是“和罗曼一起去派对的”。

波兰斯基是法国著名导演。他在1977年与一名未成年人发生非法的性行为，在监狱服刑42天之后逃离了美国。

塔伦蒂诺未有回复置评请求。

较早前，他对于曾在2003年执导《杀死比尔》（Kill Bill，另译《标杀令》）期间令演员乌玛·瑟曼（Uma Thurman）在片场发生撞车意外表示歉意。

在电台节目“霍华德·斯特恩秀”（The Howard Stern Show）上，塔伦蒂诺与主持人斯特恩和罗宾·奎维斯（Robin Quivers）详尽地讨论了波兰斯基的案件。

波兰斯基当时与法庭达成辩诉交易：他承认与未成年人发生非法性行为——该罪名在此前被称作“法定性侵（statutory rape）”。

塔伦蒂诺在节目中向斯特恩表示：“他没有强奸一个13岁小孩。那是一次法定性侵，它不太一样……好吧，他与一个未成年人发生性行为。这不是强奸。”

“对我来说，当你用到‘强奸’这个字眼的时候，你说的是暴力的，将对方推倒的那种。”

图片版权 Reuters Image caption 罗曼·波兰斯基超过40年未踏足美国

另一名主持人罗宾·奎维斯向塔伦蒂诺指出，波兰斯基案件中的受害人在受到侵害前是被喂了精神类药物和酒精物。不过塔伦蒂诺仍然不认为那是一起强奸。

他回答说：“不，事情完全不是那样的。她是想要的，她和这个男人约会。”

在之后的对话中，塔伦蒂诺又向斯特恩表示，他认同该次行为是非法的，并且说如果他有一个13岁女儿，而一个男人要是和她发生了性行为的话，他会“揍扁”他。

他接着说：“我不认为那是强奸。我认为它是违法的，但不认为它是强奸。13岁的不算了——这种13岁的派对女孩不算。”

奎维斯对塔伦蒂诺表示，波兰斯基可以不和13岁的女孩作社交互动，从而避免这种状况，而塔伦蒂诺回答说：“他喜欢女孩。”

在社交网站推特（Twitter）上，很多人对塔伦蒂诺的评论表示震惊。演员安东尼·拉普（Anthony Rapp）就用“恐怖”来形容这档访问——拉普此前指，影星凯文·史派西（Kevin Spacey）曾在他14岁时对他有非礼行为。

推动性别平等和多元性的团体"女性与好莱坞"（Women and Hollywood）创办人梅丽莎·西尔维斯坦（Melissa Silverstein）也表示，塔伦蒂诺的评论"可怕"：

跳过 Twitter 帖子 用户名 @melsil THIS IS JUST HORRIBLE- Quentin Tarantino is literally the worst.

When Howard Stern is the voice of sanity, you know you are in trouble. https://t.co/jSDHWWU3p2 — Melissa Silverstein (@melsil) 2018年2月6日

英国电视主持人茱丽娅·布拉德贝里（Julia Bradbury）表示，塔伦蒂诺的评论正是很多女性"害怕公开发声指正男性侵害她们"的原因之一。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @JuliaBradbury And this is why women & young women are fearful speaking out against men who abuse them: #QuentinTarantino "his version sounds more likely" /" she was down with it' . Said in 2003 regarding the sexual assault of 13yr old girl by Roman Polanski in 1977. https://t.co/Z1cmPOPxYa — Julia Bradbury (@JuliaBradbury) 2018年2月6日

去年，被波兰斯基侵害的女子向洛杉矶法院要求结束对前者的检控。她表示，已经原谅了这名奥斯卡金像导演。

波兰法院以及瑞士当局均拒绝了将波兰斯基引渡到美国的请求。