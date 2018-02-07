朝鲜铁幕下鲜为人知的音乐与故事

图片版权 Getty Images Image caption 三池渊管弦乐团的成员乘船抵达韩国。

为参加在韩国平昌冬季奥运会，朝鲜派出了庞大的艺术团——三池渊管弦乐团（Samjiyon Band），在江陵和首尔演出两场。

这为外界一窥神秘的朝鲜国家音乐团体提供了一次很好的机会。

乐团抵达韩国之前，参加准备工作的朝鲜艺术界女高官玄松月，就已经吸引了无数的目光。

图片版权 EPA Image caption 玄松月与朝鲜官员到达韩国

她曾是传说中被金正恩枪决的朝鲜乐团成员之一。

小道消息虽不可信，但音乐在朝鲜集权政治中，一直发挥重要的作用却是毋庸置疑的。

在朝鲜，音乐是政策宣传、歌功颂德和个人崇拜的好工具。

BBC为您讲述几个鲜为人知的朝鲜音乐故事：

朝鲜钞票上的《卖花姑娘》

图片版权 Flower Girl Image caption 《卖花姑娘》电影曾经风靡中国大陆。

本次前往韩国演出的三池缘管弦乐团下属朝鲜最有名气和最有“革命历史”的万寿台艺术团。万寿台艺术团的前身是1946年创立的平壤歌舞团。

1972年万寿台艺术团首演了经典代表作朝鲜“革命歌剧”《卖花姑娘》。

由中国社会科学出版社出版的金日成回忆录透露，《卖花姑娘》由金正恩的祖父——朝鲜第一代“伟大领袖”、金日成，在1930年代亲自撰写编剧，1970年代改编成歌剧和电影。

而曾在中国大陆风靡一时的电影《卖花姑娘》的导演，则是金日成的儿子金正日。

《卖花姑娘》与朝鲜两代最高领导人的渊源，使卖花姑娘形象成为朝鲜人生活的一部分。

图片版权 other Image caption 朝鲜一圆纸币上的卖花姑娘

普天堡电子乐团

有媒体报道称，在朝鲜首都平壤，每天早晨6点钟，广播就会播放由普天堡电子乐团演奏的革命名曲《亲爱的将军您在哪里》。

普天堡电子乐团，1985 年6月4日根据朝鲜第二代领导人，即现任领导人金正恩的父亲金正日的指示组建，是朝鲜第一个使用电吉他、萨克斯风和合成器的乐队。

该乐队以演奏朝鲜民谣闻名，也演奏中国、苏联和很少部分的西方音乐。

这个乐队以1937年发生的普天堡战役命名。根据朝鲜革命历史，朝鲜第一代领导人金日成在该战役带领游击队袭击日军在普天堡的据点。

普天堡电子乐团共发行了150张唱片，不仅包括朝鲜经典革命名曲《亲爱的将军您在哪里》，还有另一首著名的曲目——2005年发行的《骏马姑娘》。

Image caption 普天堡乐队发行的唱片

本次带队前往韩国的朝鲜官员玄松月，也曾演唱这首歌曲。

普天堡电子乐团很好贯彻了金正日的指示，将政治思想通过歌曲植入普通人的日常生活。

1992年，金正日曾经发出指示，要求乐团创作的歌曲，应该“琅琅上口，容易哼唱，结合人生哲学和丰富的情感。”

歌星第一夫人？

金正恩的妻子李雪主，据信曾经是朝鲜一位小有名气的歌星，来自银河水管弦乐团。

图片版权 Getty Images Image caption 金正恩的妻子李雪主据信曾是朝鲜小有名气的歌手。

2013年，曾有未经证实的报道称，李雪主和其他一些来自该乐团和普天堡电子乐团的成员，涉嫌淫秽录像被枪决。

不过，李雪主以及玄松月在报道出现后不久都再次公开露面，证明有关报道只是空悬来风。

但坊间又有传言称，这一报道之所以出现，是朝鲜当局为了防止民间继续妄议李雪主曾经的歌手身份。另外还有传言称，朝鲜政府没收了有李雪主演唱的所有CD，希望能抹掉她的过去。

从朝鲜铁幕下流出的这些传言，真真假假很难证实。

但有一点可以肯定地是，2012年3月，银河水管弦乐团曾经在巴黎与法国广播爱乐乐团联合演出，演奏了勃拉姆斯的《第一交响曲》，比才的《卡门》和朝鲜民谣《阿里郎》。

牡丹峰女子军乐队

以短裙、高跟鞋和热歌、劲舞让世界刮目相看的牡丹峰乐队，是金正恩上台后出现的朝鲜新事物。

《财富》杂志曾评论说，这是朝鲜的辣妹乐队。

2012年，牡丹峰乐队首演，推出了很多西方文化元素，如迪斯尼米老鼠等，但普遍认为，金正恩组建这支乐队是对韩国流行音乐风行世界的一种回应。

韩国中央通讯社认为，金正恩组建牡丹峰乐队，是顺应新世纪的要求，也希望在金正恩开创的新纪元在文学和艺术领域带来新变化。

不过，牡丹峰乐队与韩国流行音乐团体最大的不同之处，在于它的成员全部都是高级别的军人。

摇滚乐队莱巴赫

图片版权 Getty Images Image caption 斯洛文尼亞乐队莱巴赫（Laibach）成为第一个获准到朝鲜演出的西方乐队。

2015年8月，斯洛文尼亞乐队莱巴赫（Laibach）成为第一个获准到朝鲜演出的西方乐队。

让人颇为不解的是，这个乐队以推翻集权政治的形象著称，其政治和民族主义宣传风格在欧美都颇有争议。

然而它却成为走入朝鲜的第一个西方重金属摇滚乐队。

促成这一演出的，是挪威艺术家莫丁·特拉维克（Morten Traavik），他过去也曾有过组织朝鲜与国外文化交流的经验。

整个事情的起因，是他执导了该乐队歌曲《爆料者》的音乐录像。他把作品给了在朝鲜的关系户，结果接到了邀请乐队前去朝鲜演出的正式公函。

每道墙上都有裂缝，那是灵魂渗透进来的地方 加拿大诗人, 李奥纳德·科恩

乐队在平壤的奉化大剧院和音乐学院演出了两场，正值朝鲜隆重庆祝独立70周年纪念。

乐队成员伊万·诺瓦克向媒体透露说，在平壤的两场演出，观众们“都很有礼貌，每首歌曲后热烈鼓掌，演出结束后他们集体起立鼓掌，可能是很高兴终于演完了吧。”

演出结束后，一位年长的观众告诉他们说：我不知道世界上还有这样的音乐，现在我知道了。

乐队在音乐学院的那场演出，学生的表演给成员留下了非常深刻的印象。

学生们用电子吉他和合成器，结合朝鲜传统乐器，演奏了多种多样的音乐风格，从70年代日本流行说唱到实验电声，甚至还弹出委内瑞拉电子音乐玩家阿卡（Arca）的风格。

莱巴赫摇滚乐队的此次朝鲜之行，被拍摄了纪录片《摇滚抵达朝鲜》。

片中，诺瓦克引用了加拿大诗人、歌手、小说家兼音乐家的李奥纳德·科恩（Leonard Cohen） 的一句名言：每道墙上都有裂缝，那是灵魂渗透进来的地方。