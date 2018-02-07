平昌冬奥会：聚光灯下的金正恩胞妹金与正

图片版权 KCNA Image caption 金与正与哥哥于2015年一同视察军队。

韩联社周三（2月7日）称，朝鲜通报的冬奥高级别代表团名单中包括了朝鲜劳动党委员长金正恩的胞妹金与正。这将是拥有所谓"白头山血统"的朝鲜金氏家族成员首次踏上韩国土地。

平昌冬奥会上，朝鲜和韩国将在平昌冬奥会入场式上用同一面旗。

朝鲜参会被视为双边关系缓和的标志。不过专家表示，对朝鲜的核野心不太可能有任何影响。美国认为朝鲜把本次的奥运用于宣传目的，并派副总统彭斯出席开幕式。彭斯说："我们参加本次奥运，以确保朝鲜不会利用冬奥会掩盖其政权真相。"

周三到达朝鲜的代表团共有约280位成员，还包括了229名拉拉队员，四名国家奥委会官员，26名跆拳道表演者和21名记者。

韩联社称，朝鲜艺术团离开平壤时，金与正送行。从朝鲜劳动党中央宣传部部长朴光浩和金与正一同前来欢送的情况来看，金与正应担任副部长。

外界对金正恩家庭生活知之甚少，近年来对聚光灯下的金正恩胞妹金与正的兴趣不减。

图片版权 Reuters Image caption 只比哥哥金正恩小四岁，与金正恩关系密切。

谁是金与正？

近年来金与正的主要工作是通过在党内宣传部门的角色来提升哥哥的形象。金与正也是朝鲜劳动党中央委员会第一副部长，她去年被提拔为劳动党中央政治局候补委员，和哥哥金正恩一起成为权力强大的政治局当中仅有的千禧一代。

生于1987年，金与正是金正日最小的女儿，与哥哥金正哲、金正恩同母。只比哥哥金正恩小四岁，与金正恩关系密切。他们曾一同在瑞士求学。她仍被美国列在黑名单上，涉嫌与朝鲜侵犯人权有关。

据英国《卫报》报道，金与正2015年嫁给了朝鲜劳动党书记崔龙海的儿子。

金与正是什么样的人？

朝鲜问题专家迈克尔·麦登（Michael Madden）曾对BBC表示，金与正被形容为性格甜美、善良，有一点假小子气。

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但有报道说，她也是在呵护之下长大，金氏家族中的其他成员与她的交流不多。

金与正的瑞士母校官员曾透露，她被警卫和保姆的小圈子保护——金与正曾有一次患轻度感冒，被立即从学校带走送进医院。

金与正有哪些职务？

图片版权 AFP Image caption 金与正与金正恩一道的照片（2014年3月）

• 朝鲜劳动党宣传部副部长

• 朝鲜劳动党中央政治局候补委员

• 朝鲜劳动党中央委员会第一副部长