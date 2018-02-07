特朗普要大阅兵：美国需要对谁秀肌肉？

Image caption 特朗普的批评者说，他的阅兵想法显示了争强好胜的虚荣心。

特朗普要求五角大楼在华盛顿组织一场盛大的阅兵式，他在上月向美国军方提出这个要求。去年他在法国参加巴士底阅兵，法国的阅兵式给他留下了深刻的印象。

去年7月14日特朗普参加了法国国庆日阅兵，当时他表示那是他看过的"最好的阅兵之一"。于是特朗普向军方提出要求说："我需要一个像法国那样的阅兵，这是世界上最好的军队应该做的事情。"

白宫新闻秘书莎拉•桑德斯在《华盛顿邮报》报道后证实了阅兵计划。她说："特朗普总统非常支持美国伟大的军人，他们每天冒着生命危险，保卫我们国家的安全。"

"他(特朗普)已经要求国防部考虑举行一个庆典，所有美国人都能借此机会表达他们的感激之情。"

Image caption 俄罗斯在２０１６年的胜利日大阅兵中展示了洲际弹道导弹

在华盛顿的阅兵式一般在战争结束后为庆祝胜利而举行，但是五角大楼现在已经考虑阅兵式的具体细节。不过白宫官员对《华盛顿邮报》说，目前仍然在构想阶段。

特朗普的批评者嘲讽说，他的阅兵想法和他上次在推特上说自己的核按钮比朝鲜年轻领导人的按钮更大一样，显示了争强好胜的虚荣心。特朗普想在华盛顿展示美国的坦克和火箭，就像一个中年危机渴望安全感的人突然买一辆法拉利赛车炫耀一样。

“要当拿破仑”？

民主党人把阅兵计划同专制国家炫耀武力的阅兵相提并论。法新社报道说，美国总统唐纳德•特朗普要求举行阅兵，以展示"美国肌肉"，并借此强调他作为最高统帅的作用。

美国媒体报道一般认为阅兵计划同特朗普去年参加法国阅兵，并喜欢法国阅兵有关。那次法国军队穿过香榭丽舍大道接受检阅，是纪念美国参加第一次世界大战100周年，数十军用车辆和传统的骑兵参加了游行队伍，还有战机从上空飞过。

Image caption 去年7月14日特朗普参加了法国国庆日阅兵，当时他表示那是他看过的"最好的阅兵之一"。

但是评论说，美国的阅兵会十分昂贵，因为把军事装备和人员集结到华盛顿，并且保护路面不受坦克碾压损坏，都需要高昂的费用。民主党政客对这个耗资庞大的计划提出批评，并且说阅兵会发出令人焦虑的象征信号。

民主党众议员麦戈文说，阅兵费钱而且荒唐。"特朗普更像个独裁者而不是总统。美国人应该有更好的做法"。

另外一位众议员，众院武装委员会的成员杰姬‧斯碧尔对CNN说，她对阅兵计划感到吃惊，坦率地说，她认为美国正出现一个拿破仑。

还有一些退休将军也表示反对举行阅兵。

冷战的产物？

一些人认为，大型阅兵是冷战时期的产物，已经过时，现在只有在共产主义国家和前苏联国家在搞阅兵式。俄罗斯和中国都在二战胜利日举行胜利阅兵。

2015年9月3日，中国在北京举行了大阅兵纪念对日战争和二战胜利70周年。去年在中国建军节，中国领导人习近平在内蒙古的训练基地检阅了中国的陆海空军和战略导弹部队。据说，特朗普去年11月访问中国时也很喜欢中国的军队检阅。

图片版权 AFP Image caption 上次美国举行的阅兵是在1991年6月9日，当时美国总统老布什为庆祝海湾战争结束举行了阅兵式

俄罗斯在阅兵式中喜欢展示他们最新的武器装备。俄罗斯是军事实力仅次于美国的第二大军事强国。去年俄罗斯举行的胜利日阅兵，共有一万俄罗斯官兵参加，阅兵行列中除了装甲车辆，还有俄罗斯的洲际弹道导弹。

二战结束后，在1945年和1946年，苏美英法都在柏林举行过阅兵式。之前在1940年法国沦陷后，纳粹德国陆军在6月14日穿过香榭丽舍大道的凯旋门进行了胜利阅兵。

美国一般在主要的战事结束后举行阅兵式。上次美国举行的阅兵是在1991年6月9日，当时美国总统老布什为庆祝海湾战争结束举行了阅兵式。据信，那次阅兵耗资1000万美元。在那次阅兵后第二年在纽约有举行过一次阅兵。

在君主国家一般借阅兵显示爱国目的，英国每年在庆祝女王生日的时候举行阅兵。英国每年在武装部队日也举行阅兵，展示各种武器装备。英国的红箭飞行表演队一般也参加阅兵。

Image caption 朝鲜阅兵炫耀武力可能是希望引起外部世界的重视，特别是美国的重视，背后也可能是缺乏安全感。

朝鲜冬奥会前阅兵

朝鲜周四将举行阅兵，据信届时将有数千军人和大批武器装备参加平壤阅兵。美国军事专家兼前情报官员普雷金特说，平壤阅兵在韩国冬奥会召开前一天举行具有明显的示威含义。他认为，那是对韩国美国对金正恩作负面报道和嘲讽做出的反应。

不过，对于朝鲜阅兵炫耀武力也有另外一种解读，那就是朝鲜通过展示武器希望引起外部世界的重视，特别是美国的重视，背后也可能是缺乏安全感。

朝鲜领导人金正恩的父亲金正日在世时曾经有人问他：朝鲜为何要把紧缺资源投入开发弹道导弹？金正日回答说："我必须让他们知道我有导弹，因为只有这样美国才会跟我谈判。"