你的器材不支持播放多媒体材料 金正恩与夫人李雪主出席阅兵式。

在外界不绝的猜测与议论中，朝鲜阅兵式似乎已于韩国冬奥会开幕前一天低调进行。

朝鲜中央电视台画面显示，金正恩与夫人李雪主参加阅兵，金正恩发表演讲。朝鲜电视台在当地时间下午5点30分播出阅兵式录像，没有国外媒体受邀采访活动。

有分析认为，这次阅兵规模比以前小，显示出朝鲜态度的变化。

中方派代表参加

中国方面确认，驻朝大使馆当天派相关人士参加阅兵。

中国外交部发言人耿爽8日在例行记者会上表示，“朝鲜邀请驻朝各国使节、国际组织及外国机构代表参加活动”，“驻朝中国大使馆应邀派员出席”，但并未表示中国驻朝大使李进军是否出席。

图片版权 Reuters Image caption 中方未透露派谁出席阅兵。2015年10月，时任中共政治局常委刘云山参加纪念劳动党建党70周年阅兵式。

而在7日记者会上有记者提问中方将派谁参加阅兵时，耿爽并未直接作答。他表示“当前半岛局势出现了难得的缓和局面，我们希望各方都能采取行动巩固这一局面，不要采取任何可能加剧紧张的行动。”

最近一次中方代表出席朝鲜阅兵在2015年纪念朝鲜劳动党成立70周年仪式，当时中国政治局常委中排名第四的刘云山出现在金正恩身旁。2017年纪念金日成冥诞105周年阅兵时未有中方代表出席。

金正恩发表讲话 阅兵“显示军事强国地位”

图片版权 Reuters Image caption 电视画面显示金正恩检阅部队。

金正恩在阅兵式上发表讲话，他表示“要让侵略者们连0.001毫米都无法侵害或戏弄我们神圣祖国的尊严和自主权”。

他还称，现在形势下“人民军队需要保持高度激动状态，加速做好对抗准备”。

金正恩还表示，这次阅兵可以向世界显示朝鲜“军事强国”地位。

“缩水”低调阅兵 或为避免指责

图片版权 AFP PHOTO / KCTV Image caption 韩国媒体报道称约200件武器装备亮相此次阅兵。

韩联社报道称，朝鲜中央电视台公开的画面显示，去年朝鲜接连试验的洲际弹道导弹“火星-14”与“火星-15”均亮相此次阅兵。

画面中军人方阵走过后坦克、战车、自行炮部队依次经过，同时载有多种导弹的移动式发射车也出现在阅兵式上。

韩国政府上月曾表示，有约1万3千名官兵与200件武器装备亮相在平壤举行的疑似彩排。

韩联社援引韩政府消息人士表示，“据悉朝鲜阅兵式已于上午10点30分在平壤金日成广场举行”。

《中央日报》引用某韩政府人士称，阅兵式持续1小时30分-40分钟，与去年阅兵相比缩短1小时。

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文章还指出，此次阅兵不似以往使用电视直播，也没有邀请外国媒体采访，有分析认为这些可能是为避免外界指责其为平昌冬奥会“泼冷水”。

韩国统一研究院朝鲜研究室室长洪珉（音）对《京乡新闻》分析称，此次朝鲜与之前不同，似乎没有将阅兵当作展示武力的场合，也没有表现出向美国等方面传递强烈信息的意向。

朝鲜中央通讯社于1月23日报道，朝鲜劳动党中央委员会政治局决定将2月8日作为朝鲜人民军创建日。此前40年间朝鲜“建军节”一直为4月25日。