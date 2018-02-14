世界最贵的八种食材 你的年货篮中有没有

图片版权 Xinhua Image caption 北京的王府井张灯结彩迎新年。原来，这里是北京人买年货的好去处

民以食为天。过年了，吃些好的更是必须的。BBC的"吃货"挑出了八种"尝一口可能倾家荡产"的食材，来看看价码、听听故事。

快过春节了！这可是我们华人一年中最隆重的节日。俗话说，民以食为天，过年了，更必须吃好、喝好吧。

BBC广播4台“美食”节目的行家挑出以下八种世界最贵的食材。争取给大家买年货、做年夜饭一点灵感。

顺便讲一讲，这些"吃一口可能倾家荡产"的东西，背后有哪些故事。

图片版权 Getty Images Image caption 藏红花别称“红金”

藏红花

想来一点异域风情、让你单调的白米饭立刻美到金灿灿？加一小撮藏红花吧。

藏红花又被称为"红金"。其实，单从重量价格比来看，藏红花的价格还要高过黄金。小小的东西为什么这么贵？原因很简单：藏红花每年秋季只开花一到两个星期，采摘、加工（纯手工）费时费力；而且，每一朵花只有三个柱头。意思是，做成一公斤藏红花，需要从两个足球场那么大的一片花圃中采集

30万多藏红花的鲜花！

图片版权 MAYURA STATION Image caption 和牛：严格喂养、保证长出大理石花纹

日本和牛

和牛原材可以来自四种日本牛。这种牛肉以大理石斑纹著称，多汁细嫩，入口即化。有粉丝形容，口感像是柔嫩的鱼。和牛中最顶级的神户牛肉，在日本要500英镑一公斤。

和牛被称为世界上最好、最贵的牛肉。主要原因是因为养牛的工序要求很严。能贴上和牛标签，牛要按规矩饲养，小牛要吃特别的饲料，保证长出大理石花纹。据说每只和牛都有“出生证”，证明其血统纯正。

据说，一些养牛场还会请专人为牛按摩，保证肉质更鲜嫩。

图片版权 Getty Images Image caption 生蚝：小心和谁一起吃

生蚝

生蚝现在被看作奢侈品。但是，曾几何时，这并不只是富人才受用的。19世纪初期，生蚝相当便宜，套句英语俗话来形容：“和薯条一样便宜”，是滨海地区工人阶级一日三餐的重要食材之一。据说当时生蚝太多了，有人会把它包在馅儿饼里充数。

但是，过度捕捞、污染给生蚝带来灾难性冲击。后来，就物以稀为贵了。现在在伦敦的高档海鲜餐馆，一打生蚝要大约51美元。当然了，除了好吃，据说生蚝能催情。那么，

一定要小心送给谁、小心和谁一起吃啊！

Image caption 鱼子酱：看不见？太贵了，就少放了一点点

鱼子酱

鱼子酱是腌制的鲟鱼鱼子，被视为全世界顶级美食之一。

鱼子酱很难打理、很难包装，最重要的，很珍稀。最著名的鱼子酱原材料取自里海和黑海的白鲸鲟鱼，这种鱼已经严重濒危，只有相当少的鱼子可以合法出售。白鲸鲟鱼需要长达20年才能长"成人"，身量也和成人差不多。更珍稀的是白化鲟，目前在原生地几乎灭绝。根据吉尼斯世界记录大全，最贵的鱼子酱鱼子来自一条"年逾期颐"（超过100岁）的白化鲟。它的纯白鱼子卖价每公斤34500美元！

但是，从这样的“鱼瑞”腹中取卵，听来确实比较残忍。

Image caption 松露：黑钻石松露也很贵

白松露

松露产于意大利北部的皮埃蒙特地区。特级白松露只寄生在某些特定种类的树根周围，因此更罕见，公认香气也更诱人。

白松露无法人工栽培。尽管一代又一代的人前仆后继地试了又试，现在还是只能去野外寻觅。正是这种不确定性、加上人们付出巨大的努力去采集，才让白松露有了不一般的价码。

创下售价记录的那朵白松露故事是这样的：2007年，澳门赌场老板何鸿燊买了一朵几十年罕见的超大白松露--1.5公斤，价格是33万美元。

33万买一个蘑菇？富豪的世界我们永远不会懂。

图片版权 Getty Images Image caption 伊比利亚火腿：材料取自自由、幸福的猪

伊比利亚火腿

伊比利亚火腿产于西班牙和葡萄牙。最顶级的火腿原材料必须取自散养的猪。这种猪的喂养要求很严格，生命的最后一段只准吃橡子。

伊比利亚火腿分类相当严格，"黑牌"是最高档的，使用纯种伊比利亚猪腿制成。这些猪可以在橡树林中自由漫步、寻觅橡子。此外，这种火腿的腌制周期长达36个月！

吉尼斯世界记录大全显示，最贵的一条商购火腿价格是3192.76美元（2016年3月）。

有意思的是，猪只活3年，做成火腿最长可能要用6年！

Image caption 鹅肝酱：吃不吃请慎重考虑

鹅肝酱

鹅肝酱很贵，到底多贵就不提了。不过，付出高额代价的并不仅仅是人，还有鹅。鹅（或者鸭）被通过饲管强制喂食，肝被增肥到正常尺寸的最多10倍。

这种强制喂食的做法早在公元前2500年就已经存在，埃及人这么做过。现在，许多国家有严格的法律禁止强制喂食，禁止生产、进口、销售鹅肝酱。

如果你很爱惜动物，买不买、吃不吃需要慎重考虑。

图片版权 Getty Images Image caption 咖啡：更香浓还是骗人的把戏？

麝香猫咖啡

吃完了，总要喝一杯吧。这种咖啡价码高到每公斤700美元，放一包进年货篮子绝对不丢人。

麝香猫咖啡又称"猫屎咖啡"，制作工艺听上去很倒胃口。粉丝坚持说，正是这个过程使咖啡更香浓；但也有人认为，那不过是唬人的小把戏，咖啡相当难喝！

悲哀的是，现在东南亚一些地区有饲养场，麝香猫被关在拥挤的笼子里、强制喂食，

这些动物的处境和养鸡场的鸡差不多，很惨。