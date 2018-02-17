BBC史诗剧《特洛伊：城市的沦陷》真正想表达的信息

图片版权 BBC/Wild Mercury Image caption 《特洛伊：陷落之城》将于2月17日晚9时10分（英国时间）在英国广播公司一台（BBC One）播出。

特洛伊城被希腊复仇大军攻陷的故事已经被讲述了三千多年。但其中所包含的却是更广泛的世界崩溃的启示 ，对我们现今的21世纪依旧有启示意义。

公元前1300年，那是青铜器时代的鼎盛时期，对任何在地中海航行的商人来说，强盛的埃及、土耳其中部的哈梯、希腊、巴比伦人和中东的城邦都是安全的。它们都没有位于达达尼尔海峡口的土耳其西北海岸的围城特洛伊安全。

船只经常不得不在该港口等待合适的风向，然后向马尔马拉海和黑海航行，所以它优越的地理位置得以通过征税来致富。

然而仅仅一百多年后的公元前1770年，几乎所有的这些文明都崩塌了。在随之而来的黑暗时代，甚至连写作的艺术都消失了。在希腊神话中，特洛伊沦陷的故事被写进《伊利亚特》和《奥德赛》两部史诗中，传统上这要归功于诗人荷马在约400年后把它们写下来。

图片版权 Getty Images Image caption 在青铜器时代，特洛伊对进出黑海的船只征税。

大英博物馆希腊和罗马馆管理人员莱斯利·菲顿（J Lesley Fitton）说："他不是在写历史，但显然特洛伊是一个重要的防御之城。"

相连的世界

青铜器时代以宫廷为基础的城邦国家之间的关系是典型的相互影响，部分相互依赖。这与我们这个时代相互联系的经济和金融市场，以及即时的制造工艺和国际供应链相似。

那个时代的主要商品是青铜器。没有它，没有国家可以武装军队。

图片版权 Getty Images Image caption 达达尼尔海峡至今仍是重要的国际贸易点。

铜来自塞浦路斯，但锡必须来自于2500英里（4000公里）外的阿富汗；再经陆路运往叙利亚，然后由船只运往沿海各地，它与现在的石油一样重要。

伦敦大学学院的卡罗尔·贝尔（Carol Bell）博士说，拿到足够的锡来生产"武器级的青铜"将会使统治者的想法付诸实践"，就像美国总统如今也要为给美国的“运动型多用途车”（SUV）司机以合理的成本供应汽油而花心思一样。"

脆弱的贸易

在21世纪，我们仍易受到全球贸易中断的影响。

2012年，随着伊朗威胁要关闭霍尔木兹海峡，全球石油价格攀升。全球约有20％的石油运输需要通过霍尔木兹海峡。伊朗方面表示，这将对市场造成冲击，"没有国家"可以应对。

图片版权 Getty Images Image caption 每年约有全球五分之一出口量的小麦途经这里。

去年，英国皇家战略研究所（Chatham House）的一份报告呼吁各国政府在贸易线上要保护重要的"口岸"。报告称，土耳其海峡和达达尼尔海峡对小麦尤其重要，全球每年约有五分之一出口量的小麦途经那里。

报告还说："一个或多个点的严重中断可能导致供应短缺和价格高涨，并带来可能超出食品市场范围的系统性后果。"

图片版权 Getty Images Image caption 青铜器时代的经济依赖于这样的船，它用于奢侈品、玻璃、锡和铜的供应。

回到青铜器时代，青铜引起的经济混乱并不多。大英博物馆"希腊青铜器时代"的策展人安德鲁·沙普兰德（Andrew Shapland）说，你只需要"一些小的干扰或环境问题"，就可以引起混乱。

气候变化

彼时就像现在一样，气候变化是一个关键因素。华盛顿大学的考古学教授埃里克·克莱恩（Eric Cline）说："我们知道那会导致饥荒。"

事实上，据对花粉分析、海洋和氧同位素的数据研究显示，这段时间经历了长达300年的干旱。此时地中海大面积冷却，降低了陆地的降雨量。

图片版权 Getty Images Image caption 克里特岛上的克诺索斯：以宫殿为基础的经济体很容易受到经济的干扰。

但青铜器时代的国家经历了更多的事件。不仅仅是持续的干旱和饥荒，还有许多火山喷发、地震、内乱、难民迁徙，贸易中断和战争。

克莱恩说："如果只有一件事情发生，你还可以生存下去。青铜器时代晚期的不同是你经历了完美的风暴。有一、二、三或四个事件带来多重影响，这样你就无法生存。"

我们自己的世界可能更有弹性，但即使在今天，地震也可能导致经济混乱。当日本2011年遭受福岛地震和海啸的袭击时，整个亚洲的经济都受到影响。

图片版权 Getty Images Image caption 迈锡尼可能是青铜时代希腊的首都，宫殿直接建在地震断层线上。

图片版权 Getty Images Image caption 2011年，福岛海啸和地震影响全球IT和电脑零部件供应链。

多重影响

到公元前1250年，问题正在累积。一位哈梯皇后向埃及求助，她说："我的土地没粮"。一名叙利亚商人则警告说："我们家有饥荒，如果你们不赶快到这里，我们都会饿死"。

为了缓解这种情况，埃及人开始向邻国送物资。

即使在青铜时代，当时的政府也热衷于推广国际援助项目。一位法老夸口说，是他“让船只运粮食，使哈梯人在这片土地上得以生存"。

图片版权 Getty Images Image caption 当饥荒发生时，哈梯人向埃及寻求帮助。

尽管有这样的国际合作，但也还是不够。

居住在宫殿周围的人是否因为没得到食物或者失去工作而转向统治者，这一点还不清楚。但农作物和经济上的失败，则引发了内战和难民的大规模逃亡。

图片版权 Tim Bowler Image caption 感谢尼罗河，埃及比其它国家更能抵御干旱。

《荷马史诗》：真相还是虚构？

在《荷马史诗》中，特洛伊城的王子帕丽斯和希腊女王海伦之间的爱情故事触发了传说中的战争。

图片版权 Alamy Image caption 《荷马史诗》里的特洛伊木马本来可能是一个攻城机器，就像这个亚述人后期的例子。

实际上，希腊的邻居哈梯人的现代文献里记录说，"希腊在安纳托利亚西海岸进行了一系列的军事行动"。历史研究协会的斯皮罗斯·巴卡斯（Spyros Bakas）说，一个希腊统治者"指挥100辆战车和一支步兵部队反对哈梯王子"。

双方当然在特洛伊（这是一个卢维城市，有时和哈梯人结盟）发生冲突。有一次，特洛伊的王室被废，还有一封哈梯人给希腊国王关于特洛伊和平交易的信。

莱斯利·菲顿（J Lesley Fitton）说，这并不能证明《荷马史诗》的准确性，但是"特洛伊显然是一个可以积聚巨大财富的地方，所以总是会吸引那些想要洗劫它的人"。

图片版权 Koryvantes Image caption 青铜时代的战士打斗重现：《荷马史诗》里赫克托和阿基里斯的原型？

洗劫城市

特洛伊当然是在公元前1200年被洗劫了，尽管它和希腊没有任何东西（希腊的记录只不过是行政清单）来说明事情的真相。但在叙利亚，我们确实听到更多受害者的声音。

乌加里特的统治者被快速发展的事件打乱了阵脚，并求助说："我所有的部队和战车都在哈梯的土地上，我所有的船只都在鲁卡的土地上，所以这个国家自己抛弃了自己。"。

他的求助无人愿意听；也许他的邻居也很难受。如果有任何援助就位，也来得太迟了。

图片版权 BBC/Wild Mercury Image caption 希腊人的哈梯名字是阿希亚瓦，类似于《荷马史诗》里的名字 - 阿加文

"当你的使者到达时，军队遭到羞辱，城市被洗劫，我们的食物被烧毁，葡萄园也被毁坏。我们的城市被洗劫了，愿你知道！愿你知道！"

那些幸存下来的人可能会被卖做奴隶，或者随着社会的瓦解而成为难民和无法无天的无赖。

责怪移民

就埃及人而言，他们对于所有青铜器时代国家崩溃的原因都有一个简单的回答：这就是所谓的"海洋人民"——地中海地区不同群体所犯的错误。

一个埃及人的题词说："外国在他们的岛屿上策划阴谋，所有的耕地一下全被占用，在战场上散落，眼前他们没有任何土地可以站立。 "

克莱恩说，埃及似乎有足够的时间来保卫自己，军队打败了"海洋人民"，法老拉美西斯三世宣称："我推翻了那些从他们的土地上侵入的人......他们被变成不存在的人"。

图片版权 Alamy Image caption 拉美西斯三世的部队在尼罗河三角洲与“海洋人民”作战。

安德鲁·沙普兰警告说，我们需要小心如何解读这样的政府声明："拉美西斯只是让这些移民成为侵略者。如果他正在做今天任何右翼政治家所做的事， 找一群外面的人，把经济衰退归咎给他们，那怎么办？"

图片版权 Alamy Image caption “海洋人民”被俘：但他们是否对青铜时代的崩溃负责，还是其受害者？

惨胜

如果希腊人真的打败了特洛伊人，他们的胜利是短暂的。大多数希腊宫殿也很快被摧毁或废弃。哈梯，叙利亚城邦，阿希亚瓦和巴比伦也都崩溃了。只有埃及幸存下来。

克莱恩说，与青铜时代的统治者不同的是，如果农作物长得不好，他们只能向暴风雨的上帝祈祷下雨。我们更能意识到全球性问题，并拥有更多的技术资源来处理这些问题。

图片版权 Getty Images Image caption 克莱恩（Eric Cline）警告说，《荷马史诗》的故事告诫我们，最终所有的文明都会失败。

但他认为，《荷马史诗》是一则警示故事。

"世界上的每一个文明都已经崩溃了，认为我们将成为唯一能够生存的文明是非常傲慢的。"

《特洛伊：陷落之城》

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《特洛伊：陷落之城》（Troy: Fall of a City）是由BBC和Netflix联合出品的八集电视剧。

它从特洛伊人的角度重述了《荷马史诗》的故事。编剧大卫·法尔（David Farr）说："我们讲的故事有史诗般的政治风范，但也深入人心和亲切。"

《特洛伊:陷落之城》将于2月17日晚9时10分（英国时间）在英国广播公司一台（BBC One）播出。